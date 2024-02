Mezi dětmi trenduje podvod s přeprodejem falešných sluchátek. ‚Některé případy řeší policie,‘ říká Rubeš

Může to působit jako výhodný obchod zvlášť pro děti a nezletilé, kteří si chtějí pořídit špičkové technologické výrobky za podstatně nižší cenu než ve značkových obchodech. Brzy ale zjistí, že sice ušetřily, ale naletěly podvodníkům. Tedy že si koupily rádoby značková sluchátka od přeprodejců v rámci systému, na který aktuálně upozornil pro Radiožurnál investigativní reportér Janek Rubeš. Rozhovor Praha 16:45 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikdo se nezmíní o tom, že to je podvod a ty děti to tak často nechápou, popisuje investigativní reportér Janek Rubeš (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžeme přiblížit, o jaké transakci mluvíme? V čem to spočívá?

Objevil se nebo existuje velký trh s padělaným zbožím obecně. A teď, použil bych slova mladších, trenduje, to znamená, je aktuálně v kurzu, přeprodávat bezdrátová sluchátka, poměrně drahá bezdrátová sluchátka, kterých existují téměř dokonalé kopie. Tak dokonalé, že lajk, dokonce ani často odborník, je nerozezná, pokud je drží v ruce až při zapnutí.

A pořizovací cena, ten rozdíl je v řádu tisíců korun. Tak řeknu, originál stojí 7000 korun a padělek stojí 150 korun.

Tak už to je hodně podezřelé.

No pozor, to není prodejní cena, za kterou to někdo prodává. Vy si je za 150 korun můžete objednat z Číny, možná trošku za víc, a následně je tady můžete za 7000 korun prodat.

A takto přesně jsou instruovány některé děti v rámci některých bizarních sociálních sítí, jako je TikTok a podobně. Děti jsou naváděny k tomu, že takto si můžou jednoduše vydělat. „Dává ti máma a dává ti táta malé kapesné, tak tady takto si vyděláš.“

Už se nikdo nezmínil o tom, že to je podvod, a ty děti to tak často nechápou. My jsme s tím strávili posledních několik měsíců natáčení pro náš kanál Kluci z Prahy a ukázalo se, že to je docela velký problém.

A dostali jste se až k tomu, kdo těm dětem tento obchod nabízí? Kdo organizuje síť dětí-přeprodejců?

Jiné děti. Možná to zní zvláštně, ale ano. Někde v Číně je fabrika, ta vyrábí falešná sluchátka. Někdo je dokáže z Číny pořídit za 500 korun. Prodá je tady někomu dalšímu za 1000 korun a řekne mu: Ty jsi schopný prodat je za 5000, za 6000 korun.

A na konci je nějaké jiné dítě, které je podvedené, nebo možná rodič, který chce dítěti udělat radost.

Zrovna včera jsem měl rozhovor s člověkem, který se vyzná v produktech této značky. A on sám říkal, že až doma, po podrobném prozkoumání zjistil, že se jedná o padělky. Znovu, jejich pořizovací hodnota je skutečně 150 korun.

A fungují ty padělky?

Ne, nefungují. V žádném případě nefungují. Pár těch podvodníků mi říkalo: No ale vždyť to je v pořádku, vždyť i ten člověk dostane sluchátka, já jsem nikoho nepodvedl.

Ano, ale dal jsi mu sluchátka v hodnotě 150 korun, která technologicky nedosahují hodnot těch sluchátek.

Když koukám na vás, jsme v rádiu, tak vy taky používáte špičkovou technologii. A možná bych nerozeznal tento mikrofon od levného. Ale tady zvukaři a zvukařský tým by nám vysvětlili, že rozdíl tam prostě je.

Dnes jsem to sluchátko, tu kopii, rozebíral. Je tam baterka. Řešil jsem to s odborníky, spolupracuji s dvěma pražskými servisy pro tuto společnost. A samy říkaly, že toto dát do ucha je nebezpečné.

‚Ale ono to přece nějak hraje‘

Ještě se zeptám na úplný počátek. Když jsme ve fabrice v Číně, tak opravdu je to tak, že to pak rovnou koupí nějaké děti. A není v tom žádný gang, žádná organizovaná skupina.

Ne. My jsme možná zvyklí na padělky z tržnic nebo někde, kde si koupíte tričko. A najednou je to mnohem jednodušší.

My dva si teď oba můžeme otevřít počítač, telefon, zajít si na čínský web a tam si tu věc objednat. Je to možná trošku složitější třeba s poštovným takže někdo je v tom zkušenější, to znamená, že si neobjedná jeden kus, ale sto, možná tisíc kusů.

Najednou už musíte v uvozovkách zainvestovat, protože i když ta krabička stojí 150 korun, tak za to už musíte zaplatit třeba 20 000 korun. Musíte vědět, jak se to proclí, jak se takové věci řeší. Trošku se to musí samozřejmě schovat, ututlat, aby se to sem dostalo.

A pak už to tady distribujete mezi „další dealery,“ kteří to přeprodávají dál.

Dá se vůbec odhadnout, jaké částky v tom takzvaně lítají?

Řeknu včerejší příklad. Šestnáctiletý kluk prodal osm sluchátek, každý za 3000 korun.

Jsou si české děti vědomy toho, že dělají něco nelegálního, nebo něco, co se dá nazvat jako podvod?

Ne, vůbec. Včera ten kluk říkal: Já sleduji tvá videa, to je skvělé, jak honíš ty podvodníky na ulicích, jak vyměňují ty peníze těm turistům.

A já říkám: A víš, že ty děláš něco mnohem horšího?

Asi mu to pak možná došlo, ale nemyslím si, že by si to uvědomoval.

A jsou si děti vědomy toho, že to je fake?

To samozřejmě jsou, toho jsou si velice dobře vědomy. Ale zároveň říkají: Ale tak ono to přece nějak hraje.

Říkám: Ano, hraje to za tu hodnotu, za kterou ty jsi to koupil, možná plus nějaká marže. Tak funguje obchod. Ale nemůžeš to zpadesátinásobit jenom proto, že to vydáváš za něco jiného.

Zjišťoval jste, jestli jde opravdu o trestný čin, nebo přestupek? Měla by se tím zabývat policie?

Vím, že některé případy policie šetří.