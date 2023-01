‚Daj jim do ruky jen jeden lístek s A.B.,‘ zmínila na sítích. Volební výsledky ale manipulace vyvracejí

Debatu na sociální síti Instagram odstartovala jedna z uživatelek s více než sto tisíci sledujícími. Podělila se o rozhovor se svým dědou, podle kterého měli klienti v jednom z pražských domovů seniorů před prvním kolem dostat obálky s volebním lístkem jen jednoho kandidáta. Andreje Babiše.

Sociální zařízení ale podobnou chybu odmítá. Podle ředitele dorazily lístky všech kandidátů. Na řádný průběh voleb navíc dohlížela okrsková volební komise složená z úředníků a jedna sociální pracovnice. Že by došlo k pochybení vyvrací i samotné volební výsledky v domově seniorů, kde byly hlasy rozprostřeny napříč kandidáty.

Ministerstvo vnitra potvrdilo, že na průběh voleb v sociálním zařízení neeviduje žádnou stížnost. V případě podání podnětu by se jím podle mluvčí resortu Hany Malé zabývaly příslušné úřady.

„Mám za sebou sáhodlouhý telefonát s mým dědečkem, který je v domově seniorů. Prý to tam funguje tak, že jim daj do ruky jen jeden lístek s A.B. (Andrejem Babišem, pozn. red.) aby ho tam hodili a že prej nic jinýho dělat nemůžou. Že už mu je to jedno, že by nevolil, ale někomu to slíbil,“ nasdílela v příběhu (krátkém videu, které na profilu zůstává zveřejněný jen po omezenou dobu) uživatelka Instagramu M.T. s více než sto tisíci sledujícími.

Jak doplnila, pravdivostí si jistá nebyla a „nechce dělat unáhlené závěry“. Ale informace se zveřejněním na sledovaném profilu dostala do veřejném prostoru a vyvolala širší debatu. Server iROZHLAS.cz proto případ prověřil.

Printscreeny instagramových příběhů. Že by došlo k manipulaci odmítá vedení domova seniorů, je to nepravděpodobné i podle volebních výsledků | Zdroj: Printscreen Instagram

Z doplňujících informací, o které se uživatelka M.T. s redakcí podělila, vyplynulo, že mělo jít o Domov seniorů Kobylisy v Praze. Jak je ale možné velice snadno ověřit, že by v místě došlo k „volební manipulaci“, je nepravděpodobné.

Sociální zařízení je samostatným volebním okrskem. Podle portálu volby.cz, který je jakousi „volební nástěnkou“ Českého statistického úřadu s výsledky prvního kola prezidentských voleb, je možné snadno zjistit, že podpora pro jednotlivé prezidentské kandidáty byla v sociálním zařízení velice pestrá. Žádný z nich nebyl jasným vítězem. A téměř stejnou podporu zaznamenala trojice favoritů Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová.

Je tedy možné říci, že informace o tom, že by senioři v domově dostávali pouze volební obálky s hlasem pro Andreje Babiše, je nepravdivá.

‚Absolutní nesmysl‘

Že by k popisované situaci v jím vedeném sociálním zařízení docházelo, odmítl i ředitel domova Ondřej Šimon.

„To se mělo stát v našem domově? To je absolutní nesmysl, protože jsme měli zřízený volební okrsek a byla tam i kolegyně sociální pracovnice, která byla styčným důstojníkem. Vím, že byly doručeny opravdu všechny hlasovací lístky. Rozhodně se tady nic, co popisujete nepraktikovalo a nebude se tady praktikovat,“ řekl kategoricky pro server iROZHLAS.cz.

Jak dále vysvětlil, řadě svých klientů osobně – na jejich žádost – podepisoval voličský průkaz, aby mohli v domově odvolit. „Je pro mě důležité, aby bylo jasné, že jednáme, jak máme. Že nejsme – zaplať pán bůh – v totalitním režimu,“ doplnil s tím, že nemá sebemenší problém cokoliv obhájit.

Ředitel dále vysvětlil, že nestrannost domova ostatně dokazuje i skutečnost, že ačkoliv byl oslovený týmy kandidátů ohledně možných předvolebních besed, pokaždé odmítl.

„Byl jsem proti tomu, aby se u nás konaly jakékoliv besedy. Přestože jsem byl osloven třeba i týmem paní Nerudové. Odmítl jsem jakoukoliv spolupráci z čistě toho hlediska, abychom lidem nepletli hlavu. V tomto se opravdu snažíme být nestranní a to si zachováme,“ uzavřel.

Nic neevidujeme

Že by v domově docházelo k ovlivňování voleb nepředpokládá ani ministerstvo vnitra. Doteď totiž neeviduje žádný podnět, který by na podobnou praktiku upozorňoval.

„V případě, že by volič disponoval důkazy o manipulaci s voliči, mohl by do sedmi dnů po zveřejnění celkových výsledků voleb Státní volební komisí ve Sbírce zákonů, podat návrh na neplatnost voleb Nejvyššímu správnímu soudu. Měl-li by za to, že daným protiprávním jednáním byly výsledky voleb ovlivněny hrubým způsobem.“ Hana Malá (mluvčí ministerstva vnitra)

Podle mluvčí resortu Hany Malé zajišťují provedení voleb členové volební komise, kteří musejí dbát zajištění principů volebního práva, jako je třeba tajné hlasování.

„Hlasování realizují příchozí členové okrskové volební komise a hlasuje se do zvláštní přenosné volební schránky. Konkrétní provedení záleží na možnostech příslušného zařízení a zdravotním stavu klientů,“ přiblížila Malá, proč není možné, aby sociální pracovníci jakkoliv průběh voleb ovlivnili.

I přesto doplnila, že pakliže má někdo o korektním průběhu voleb pochybnosti, může podat podnět k prošetření daného případu.

„V případě, že by volič disponoval důkazy o manipulaci s voliči, mohl by do sedmi dnů po zveřejnění celkových výsledků voleb Státní volební komisí ve Sbírce zákonů, podat návrh na neplatnost voleb Nejvyššímu správnímu soudu. Měl-li by za to, že daným protiprávním jednáním byly výsledky voleb ovlivněny hrubým způsobem,“ upřesnila.

Ke kontrole průběhu voleb může dojít podle Malé i po volbách. Takový podnět by ale měl být podle resortu řádně odůvodněn.

„Lze se obrátit na vedení zařízení či jeho zřizovatele, pokud má stěžovatel za to, že k protiprávnímu postupu došlo činností zaměstnanců zařízení. Má-li za to, že k němu došlo činností členů volebního orgánu (okrskové volební komise), je třeba žádat o prošetření u obecního úřadu, který takové stížnosti na úrovni okrskových volebních komisí může řešit na základě volebního zákona,“ uzavřela Malá.