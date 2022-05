Falešní bankéři vylákali z lidí už desítky milionů. Přesvědčují je doklady z banky i telefonními čísly

V posledních měsících přibývá lidí okradených falešným bankéřem – podvodníkem, který volá z podvrženého čísla a vydává se za osobního bankéře. Policie teď eviduje asi 600 případů se škodou v řádech desítek milionů korun. Podvodník volaného vystraší, že může přijít o peníze na účtu, a požádá ho o spolupráci, aby banka úspory ochránila. Oběť pak přijde o všechno. Seriál Praha 7:00 24. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Součást podvodu jsou i zasílané QR kódy na provedení transakcích ve virtuálních měnách s různými logy bank | Zdroj: Policie České republiky

„Zavolal mi tento člověk, byla to nejdřív žena. Představila se jako pracovník oddělení bezpečnosti banky a řekla mi, že mám na svém účtu nějakou podezřelou aktivitu. To se jsem se bál, že se něco stalo,“ popisuje ukrajinský student v Praze Oleksandr, kterého se falešná bankéřka se snažila okrást.

Znala dopředu i jeho jméno. Oleksandr si myslí, že uniklo z databáze, když před lety odpovídal v dotazníku na ulici. Podvodnice mladíka přesvědčila, aby si urychleně do mobilu nainstaloval aplikaci, díky které jeho peníze zachrání.

„Podle mě to byl to nějaký vzdálený přístup, bylo to doma. Dodělala to ona z mého mobilu přes tu apku,“ dodává.

Pak mu falešná bankéřka navrhla, aby si peníze na účtu pojistil. Do doby, než budou v bezpečí, je měl přeposlat údajnému pojistnému agentovi. „Budou zůstávat u něho během té doby, kdy zablokuji všechny účty, karty a vyřeším všechny otázky s bankou. A stejně přes tu apku přeposlala příkaz tomu druhému člověku.“

falešná vizitka bankéře | Zdroj: Police ČR

Nakonec měl Oleksandr štěstí. Vzápětí mu totiž volal skutečný pracovník jeho banky a ptal se, jestli všechny kroky na účtu za posledních 20 minut skutečně dělal on. Studentovi tak došlo, že málem naletěl podvodníkům. S bankou vše nahlásil policii.

Stovky napadených účtů

Obdobných případů, i když scénáře se mírně liší, už kriminalisté řeší asi 600, upozorňuje Ondřej Kapr z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Pachatel se vždy snaží kontaktovaného vyděsit tím, že má napadený účet a je třeba to okamžitě řešit.

„Kroky můžou být buď převod finančních prostředků na jiný účet, anebo výběr finančních prostředků v hotovosti a vložení do vkladomatu na virtuální měny. Popřípadě vás pachatel může zmanipulovat i k tomu, abyste si vzali předschválený úvěr nebo úvěr u vaší banky,“ vysvětluje Kapr.

Falešný bankéř svoji legendu podpoří i tím, že vzápětí zavolá také falešný kriminalista. Svým obětem pak posílají podvržené dokumenty.

„Které jsou adresované ze strany vaší banky. Může se tam objevit vaše jméno. Dále vám zasílá virtuální vizitku, takové IDčko podvodného bankéře. Součást tohoto podvodu jsou i zasílané QR kódy na provedení transakcích ve virtuálních měnách. A ty QR kódy můžou být označeny různými logy bank,“ říká Kapr a varuje, že podvodníci umí napodobit pravé telefonní číslo banky i policie.

QR kódy mohou být označeny různými logy bank | Zdroj: Policie ČR

Když tedy na číslo falešného bankéře znovu zavoláte, opravdu se vám může ozvat infolinka vaší banky. V takovém případě je podle Kapra důležité vědět, že banka vaši pomoc k ochraně peněz nikdy nepotřebuje.

„Banky nikdy nežádají tímto způsobem svoje klienty, aby převáděli někam svoje peníze nebo je zachraňovali. Když banka zjistí, že máte nějaký problém na účtu, tak sama zasáhne a sama je schopna nějakým způsobem reagovat,“ upozorňuje.

A přestože vás falešný bankéř bude přesvědčovat o opaku, je bezpečnější vše důležité řešit osobně na pobočce banky.

Policie se snaží lidi varovat. Vedle bitcoinmatu tak staví cedule, které o podvodech informují | Zdroj: Policie České republiky