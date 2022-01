Policie: Ženy falšovaly covid certifikáty. Dvě pracovaly v očkovacím centru, jedna ničila vakcíny

Vsetínští kriminalisté stíhají čtveřici žen, které se měly podílet na falšování certifikátů k očkování proti covidu-19. Dvě přitom pracovaly podle policie přímo v očkovacím centru. Jedna z nich pak měla zničit víc než 70 dávek vakcíny. Od loňského září získalo zfalšovaný certifikát podle policie nejméně 74 lidí. Obviněné měly dostávat od 2000 do 7000 korun za jednu dávku. Ženám hrozí rozdílné tresty, od jednoho do pěti let vězení.

