Vzděláním je biolog, v Česku ale pracuje jako falešný plastický chirurg. Nejedná se o ojedinělý případ

Na soukromých dermatologických klinikách v Praze působí falešný plastický chirurg z Chile. Podle informací Českého rozhlasu nemá lékařské vzdělání, není v evidenci ministerstva zdravotnictví a není ani členem České lékařské komory, což je zákonná povinnost. Takových lékařů je ale v Česku více a většinou se jedná o cizince. Klienti jsou naopak většinou Češi a za zákroky platí vysoké sumy na ruku, protože kliniky nemají smlouvy s pojišťovnami. Původní zpráva Praha 6:00 5. ledna 2022

Dlouhou, širokou a pečlivě vydlážděnou ulici pro pěší s lavičkami a reklamními panely vedle obchodního centra na pražském Chodově lemují stromy a okrasné křoviny. Za nimi se vchází do butiků, kanceláří a restaurací. Od pohledu to není levná adresa. Z jednoho záhonu vystupuje reklama na ABClinic Art&Beauty. Na recepci sedí dlouhovlasá, pečlivě upravená žena, která svým vzhledem nezapře, že pracuje pro specialisty na zkrášlení těla.

Tady působí Alberto Leguina Ruzzi, pětatřicetiletý muž, který se prezentuje jako dermatolog a chirurg estetické medicíny. Na webové stránce klinika uvádí, že vystudoval lékařství na Papežské katolické univerzitě v Santiagu de Chile a vzdělání si zvýšil na proslulé Columbijské univerzitě v New Yorku. Jeho profesní životopis vypadá velmi solidně.

Životopis Alberta Ruzziho | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Usedám do loby a čekám na lékařku Věru Šatánkovou. Má být odborným garantem kliniky a ručit za zdravotnický personál. Tlumené ticho přeruší rozvážný klapot podpatků a v kostýmu přichází vysoká elegantní žena v doprovodu dvou mužů. Ten menší má být ředitel kliniky, ten vyšší nový odborný garant lékař Otakar Lucák.

„Doktor Ruzzi je vynikající odborník a jeho vzdělání jsme prověřili,“ říká důrazně vedoucí lékař kliniky Lucák. Hlavní slovo má ale Šatánková. „Pan Ruzzi není v lékařské komoře, ani další kolegové, na které se ptáte. To je dobrovolné.“

Jenže zákon říká pravý opak a podle oslovených znalců ho nikdy nikdo nezpochybnil. „My máme jiný právní názor,“ uzavírá diskusi dáma v kostýmu a dává jasně najevo, že audience je u konce.

Alberto L. Ruzzi žije v Česku zřejmě šest až sedm let a jako dermatolog se prezentuje pět let. V rozhovoru pro český portál Lui.cz uvedl, že se specializuje na výplně rtů a bělení konečníků. Na svém instagramovém účtu ukazuje výsledky svých chirurgických zákroků v celé oblasti obličeje. Mezi snímky jsou i fotografie z kongresů a přednášek po celém světě.

Samozvaný plastický chirurg a dermatolog začínal svoji kariéru operacemi hlodavců | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Moji pacienti jsou spokojeni,“ píše Ruzzi v odpovědi na otázky Českého rozhlasu. „Mám plnou kvalifikaci, ověřenou pražským magistrátem i ministerstvem zdravotnictví. Cizinci lékaři jsou tady vystaveni diskriminaci. Celé to kryje mafie České lékařské komory. Vy reprezentujete zlo. A nesouhlasím s publikováním našeho rozhovoru.“

Z biologa chirurgem

Z fotografie se divá sympatický mladý muž v poněkud staromódních brýlích, které mu dodávají důvěru a punc solidnosti. Opravdu vystudoval Papežskou katolickou univerzitu v Chile.

Nikoliv ale medicínu. A jako lékař by v Chile práci nesehnal, jak vyplývá ze stanoviska univerzity pro Český rozhlas: „Pan Alberto Leguina Ruzzi dokončil studium biologických věd a doktorát v oboru lékařské vědy na Papežské katolické univerzitě v Chile. Medicínu však nestudoval. Papežská katolická univerzita v Chile neudělila titul lékař-chirurg panu Albertovi Leguina Ruzzimu, a proto nemá v naší zemi kvalifikaci k výkonu povolání jako lékař.“

Důkazů, že Alberto Ruzzi operuje, je nespočet | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Biolog Ruzzi se chlubí i vzděláním na Columbijské univerzitě v New Yorku. Jenže jak sám uvedl v roce 2012 pro americký portál LGBT komunity washingtonblade.com, z této školy ho vyloučili kvůli sexuálnímu skandálu s jeho nadřízeným.

Proč odcestoval do Česka, není jasné. Našel tu ale práci ve svém oboru. Působil jako vědecký pracovník ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Potvrdil to ředitel ústavu Petr Ježek. „Pro tuto práci měl kvalifikaci. Zabýval se základním výzkumem. Pracoval s pokusnými zvířaty. Chirurgické nástroje používat musel.“

Jak se stal z vědce, který operoval hlodavce, plastický chirurg na pražských klinikách, není jasné. Alberto Ruzzi na další dotazy ohledně svého vzdělání odmítl odpovědět. Z rejstříku vyplývá, že má živnostenské oprávnění na kadeřnické a kosmetické služby.

Bez lékařského vzdělání, ale sebevědomí mu nechybí | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka jde o vážné porušení hned několika zákonů. „Není ale naším členem, takže my s tím nemůžeme nic dělat,“ tvrdí Kubek. Licenci k poskytování zdravotnických služeb pražským klinikám uděluje a odnímá zdravotnický odbor pražského magistrátu. Vedoucí oddělení zdravotních služeb Květuše Čelikovská Českému rozhlasu řekla, že to prověří. „Bude to trvat pár týdnů,“ upozorňuje.

Věra Šatánková z ABClinic tvrdí, že Alberta Ruzziho uznalo jako lékaře ministerstvo zdravotnictví. To ale podle Martiny Čovbanové z tiskového odboru není pravda. Alberto Ruzzi v evidenci není. „Z toho vyplývá, že nepožádal o aprobační zkoušky, která je povinná a zároveň lékař prokazuje znalost českého jazyka. Ministerstvo zdravotnictví celou věc prověřuje a v případě potřeby bude nutné věc řešit právními kroky,“ říká Čovbanová.

Místo na nové klinice

Fotografie a jméno Alberto Ruzzi pár dnů po dotazování Českého rozhlasu z webu ABClinic zmizely. V tuto chvíli má plastický chirurg bez lékařského vzdělání nové angažmá na klinice Beautyshape v centru Prahy. Recepční telefonicky potvrdila, že tam pan Ruzzi pracuje a slíbila, že to vysvětlí majitel kliniky Oleksij Pavlovyč Bren. Ten ale neodpověděl. Český rozhlas mluvil pouze s lékařkou, která si přeje zůstat v anonymitě. Ta potvrdila, že Alberto Ruzzi operuje a že ho přijímal majitel kliniky.

Tato fotografie z webu ABClinic zmizela po dotazu Českého rozhlasu | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Na ABClinik působí další lékaři bez členství v České lékařské komoře. Marek Frühwald ze Slovenska, který není evidovaný ani na ministerstvu zdravotnictví. Potvrdila to opět Martina Čovbanová. „Evidujeme pouze Tatianu Shtyrkhunovou (Štyrchunovou), která usiluje o složení aprobační zkoušky od roku 2009, zatím neúspěšně,“ podotýká.

ABClinic patří firmě Beauty Ventures s.r.o. a podle obchodního rejstříku je jeho majitelem slovenský bankéř Miroslav Lukáč, který působil několik let na vysokých pozicích v Rusku.

Český rozhlas zjistil, že na dalších dermatologických klinikách pracují zahraniční lékaři bez členství v České lékařské komoře a nemají tedy licenci k výkonu profese. „Budeme to prověřovat,“ uvádí Čovbanová.

Pražská Beautyshape Clinic se Českému rozhlasu nevyjádřila | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Podvodné vydávání za lékaře a výkon profese bez členství v České lékařské komoře je podle jejího prezidenta Milana Kubka trestný čin neoprávněného podnikání. Podle něj dopadá trestní odpovědnost i na zaměstnavatele. „Dopouští se přestupku podle zákona o zdravotních službách s možnou sankcí až jeden milion korun. V případě vzniku újmy na zdraví pak spadá odpovědnost nejen na tohoto zaměstnance, ale i na vedení zdravotnického zařízení, bez ohledu na skutečnost, zda je provozovatelem fyzická či právnická osoba,“ vysvětluje Kubek.

Policie v minulosti několik případů falešných lékařů šetřila. „Bohužel to vždy odložila. Tohle vůbec nefunguje. Pacientům radím, ať se podívají na náš web. Tam je seznam všech uznaných lékařů,“ dodává mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.