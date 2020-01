Politici se masově podílejí na falšování historie, myslí si europoslanec SPD Ivan David

„Historie se falšuje už hodně dlouho, myslím od starověku,“ říká psychiatr a bývalý politik ČSSD, za kterou byl i ministrem zdravotnictví, v Interview Plus.

„Vždy se přistupuje k zesílení falšování v době, kdy to vládnoucí režim potřebuje, neboť, jak správně postřehl autor románu 1984 (George Orwell), kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost,“ dodává Ivan David.

Na otázku, koho tím má na mysli, pak odpovídá: „Samozřejmě že se na tom podílejí politici, kteří mají blízko k moci. V tomto případě je to zejména tzv. demokratická opozice, která se na tom podílí masově.“

Jako příklad pak uvádí starostu Prahy 6 za TOP 09 Ondřeje Koláře, „který usiluje o odstranění pomníku maršála (Ivana Stěpanoviče) Koněva. Je to Pavel Novotný, nejviditelnější postava ODS, který usiluje o postavení pomníku vlasovcům, kteří, jak víme, bojovali po boku hitlerovských armád.“

Koněv byl už stařičký

Když se dnes podle europoslance hovoří o Koněvovi, tak se „zdůrazňuje nikoli jeho podíl na osvobozování celé řady zemí nejen ve východní Evropě, ale zdůrazňuje se, že se podílel i na zásahu v občanské válce v Maďarsku 1956. Dokonce se tvrdí, že měl podíl i na našem obsazení tzv. spřátelenými armádami v roce 1968. To je zcela bizarní tvrzení.“

Na desce u sochy maršála Koněva historici doplnili mj. větu: „V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.“

Europoslanec David k tomu říká: „Pokud někdo říká, že důchodce, který navštívil Prahu, tady činil nějaké průzkumné práce, je naprosto bizarní. Protože sovětská strana měla detailní informace o tom, jak to tady vypadá, a nepotřebovala, aby stařičký maršál přijel do Prahy a něco tady zkoumal… Účelově se to vytahuje, aby byl důvod odstranit jeho sochu, stejně tak jako se zveličuje úloha vlasovců na Pražském povstání. Ti, co to dělají, se tak jen staví na stranu těch, po jejichž boku vlasovci bojovali… a vraždili obyvatelstvo v celé řadě východoevropských zemí,“ dodává.

Ivan David tak vlastně zopakoval názor ruského velvyslanectví z roku 2018, které v dopise poslalo starostovi Prahy 6. Podle jejich názoru totiž ruské archivní materiály účast Koněva na operaci Dunaj a na událostech roku 1968 v Československu vylučují. Rusové dál namítají, že Koněv už v roce 1963 odstoupil z vedení ozbrojených sil SSSR a byl zařazen do skupiny generálních inspektorů sovětského ministerstva obrany.

Vlasovci? Vrazi...

Europoslanec pak dokonce podle něj současné falšování historie označil za propagandu. „Dodávají se totiž vždy různé úhly pohledu a je zajímavé, že některým se dává víc prostoru než jiným, což je ostatně princip propagandy. Takže v tomto případě dochází k falšování historie, protože se vybírají jen ty skutečnosti, které se právě hodí.“

To že se vlasovci, resp. Ruská osvobozenecká armáda, podíleli na osvobozování Prahy, je i podle Davida nepochybný fakt. „Je naprosto evidentní, že to bylo účelové. Taky se (povstání) účastnila jen část vojsk (Andreje Andrejeviče) Vlasova, protože většina prchala do Plzně. Domnívala se, že by mohla získat ochranu americké armády, která u Plzně byla. Nicméně tento azyl jim neposkytla, takže jejich snaha vyšla naprázdno.“

„Spousta kolaborantů chtěla ukázat, jak jsou hrdinní. Taky kolaboranti vlasovci chtěli mít nějaké zásluhy, které by jim bylo možno přičíst.“

Greta vs. Hitler

Europoslanec a psychiatr v Interview Plus komentoval i příspěvek předsedy hnutí SPD Tomia Okamury na sociálních sítích.

„Pokud někdo říká, že je to manipulace s historií, tak je na něm, aby to dokázal,“ odpovídá. „Oni (Hitler, Lenin, Ursula von der Leyenová nebo Greta Thunbergová) nejsou srovnáváni. Je zdůrazněna pouze paralela, že se jedná o významná, chcete-li, hnutí, která byla někým reprezentována, a začala líbivými hesly… Je to naprosto v pořádku, protože podstata sdělení je, že každá totalita začíná líbivými hesly,“ hájí dřívější lídr eurokandidátky SPD Ivan David svého předsedu.

Víc si poslechněte v audiozáznamu Interview Plus. Ptal se Michael Rozsypal.