Faltýnek: ANO by nemělo blokovat vznik nové vlády. Příště už kandidovat nebudu

Jedna z nejvýraznějších tváří hnutí ANO se připravuje na své poslední volební období. Příště už Jaroslav Faltýnek kandidovat nebude. Uvedl to v rozhovoru pro Radiožurnál. Hnutí ANO by podle něho nemělo blokovat vznik pravicové vlády. „Nacházíme se v ne příliš dobré době. A já bych nepovažoval za zodpovědné protahovat tuto situaci," řekl Faltýnek. Uvedl taky, že vypovídal na policii kvůli zveřejněným zápiskům ze svého diáře. Praha 12:00 17. října 2021

Počítáte už najisto s tím, že hnutí ANO skončí v opozici?

Já budu hovořit za Faltýnka. Víte, že jsem dnes řadovým členem hnutí ANO. Nejsem žádným funkcionářem, jen prvním místopředsedou klubu. A já to tak cítím, protože předpokládám, že většina z nás umí počítat do 108. A je tady deklarovaná potenciální koalice Spolu a PirStanu, která disponuje ve sněmovně 108 hlasy. A i kdyby to bylo teoreticky bez Pirátů, tak je to pořád 104 hlasů, což je jasná většina. Takže já předpokládám, že tato vláda vznikne. Je to jen otázka času. Pan předseda sněmovny má dnes už v ruce svolání sněmovny na 8. listopadu, což je pondělí. A do té doby si myslím, že je tady prostor na debatu o převzetí moci novou vládou. A o složení orgánů sněmovny. Ono to spolu samozřejmě souvisí.

S nějakou nabídkou pro ODS už tedy hnutí ANO nepočítá?

Dneska celá veřejnost ví, že pan premiér poslal zprávu panu Fialovi jako vítězi voleb, kde mu blahopřál a současně ho žádal o možnost se potkat právě k debatě nad tímto tématem, eventuálně vytvoření společné vlády ANO a Spolu. A pan Fiala reagoval negativně, že se nechce vůbec na toto téma bavit, takže podle mého názoru nemá smysl se vlamovat do zavřených dveří.

Teď bude zásadní jednání o funkcích ve vedení sněmovny. Dolní komora má post jednoho předsedy a pěti místopředsedů. Které a kolik by podle vás mělo hnutí ANO obsadit?

My říkáme stejně jako v minulém a předminulém období, že bychom se měli řídit přílohou jednacího řádu poslanecké sněmovny, což je zákon o jednacím řádu poslanecké sněmovny. A to je podklad pro ustavení a volbu orgánů poslanecké sněmovny podle zásad poměrného zastoupení. A pokud bude ten stávající počet členů vedení, to znamená předseda a pět místopředsedů, tak podle těchto zásad poměrného zastoupení my jako hnutí ANO máme nárok na dvě uvolněné pozice. A protože jsme největší poslanecký klub, tak až budeme vyzváni k jednání, určitě vzneseme na partnery požadavek na předsedu a místopředsedu sněmovny. Jak pochodíme, to je otázka.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura zmínil, že by se počet místopředsedů mohl snížit z pěti na čtyři. S tím byste souhlasil?

Koalice má většinu, oni si můžou odhlasovat de facto, co chtějí. Ale z technických důvodů bych se klonil k tomu, aby byl zachován stávající počet místopředsedů. Aby nebyly problémy při řízení sněmovny. Pan předseda Vondráček mi popisoval situace z minulého období, kdy jeden místopředseda byl na zahraniční cestě, druhý byl nemocen a na řízení schůze zůstali jen tři. Předseda se věnuje i jiným otázkám, než řízení sněmovny, přijímá velvyslance a tak dále. Takže my preferujeme, aby se počet místopředsedů nesnižoval.

Kdo jsou vaši kandidáti do vedení sněmovny? Bude mezi nimi i premiér Babiš?

My jsme na poslaneckém klubu diskutovali o potenciálních kandidátech. A já v tuto chvíli provádím sběr jmen možných kandidátů na tyto pozice. Ať už na předsedu, místopředsedy nebo vedení výborů a komisí. Pan Babiš se vyjádřil jasně, on chce dělat opoziční práci jako poslanec. Chce být členem některých výborů a chce využívat svého přednostního práva jako předseda hnutí.

Kdo tedy mezi těmi možnými kandidáty je?

Já bych vás moc poprosil, abyste nám dala ještě trošku času. My máme interní termín v rámci klubu do pondělka, kdy kolegyně a kolegové budou vyjadřovat svůj zájem či nezájem o pozice ve výborech nebo ve vedení. Zabývat se tím budeme na dalším klubu v úterý. A od středečního rána příštího týdne jsme připraveni už přicházet - pokud budeme osloveni - s nabídkou konkrétních jmen.

Můžete vyloučit variantu, že bude hnutí ANO společně s Hradem volit strategii něco za něco: že od koalic bude požadovat křeslo předsedy sněmovny výměnou za to, že nebude zdržovat vznik pravicové vlády?

Já se nechci pouštět do spekulací. To je otázka spíš na pana premiéra, který je v kontaktu s Hradem. Ale my jsme to řekli jasně. Nacházíme se v ne příliš dobré době: covidová čísla rostou, je tady náběh na zvyšování cen energií, teď padlo Bohemia Energy, máme problémy ve společnosti, v Evropě, ve světě… A já bych nepovažoval za zodpovědné protahovat tuto situaci. To by bylo spíš kontraproduktivní. Počty jsou dané a já si myslím, že my jako hnutí ANO k tomu chceme přistoupit konstruktivně za podmínek, že se dohodneme na tom systému poměrného zastoupení.

Vím, že toto rozhodnutí není na vás. Ale pokud prezident bude chtít pana Babiše znovu pověřit nebo rovnou jmenovat premiérem, měl by to podle vašeho názoru přijmout?

Já na to mám svůj osobní názor, ale já vám ho neřeknu, protože to je otázka na pana premiéra. Já jen znovu zopakuju, že bychom my jako hnutí ANO neměli bránit vzniku nové vlády.

Konce v politice

Skončil jste jako šéf poslaneckého klubu. Chtěl byste ale být znovu v čele sněmovního zemědělského výboru?

Je to pro mě v tuto chvíli těžká otázka, protože já jsem ani nekandidoval na předsedu našeho klubu. Vysvětlil jsem kolegům, proč nekandiduji, že role předsedy klubu v koalici je jiná než v opozici. Předseda opozičního klubu by měl být člověk, který má před sebou nějakou politickou ambici, vizi, kariéru a tu já nemám. Já už nechci pokračovat po skončení tohoto volebního období v politice.

Ale pokud se vrátím k vaší otázce – co se týká zemědělského výboru – já jsem ve styku se zemědělci, hlavně u nás na Olomoucku. A od nich mám zpětnou vazbu, že pokud ta možnost bude a pokud předsedu zemědělského výboru bude mít opozice, tak bych já osobně o tu pozici měl zájem i ve třetím volebním období. Důvod je i ten – a to můžou potvrdit myslím kolegové z opozice i koalice – že my jsme byli jeden z mála výborů, který moc neřešil politiku. My jsme se spíš přeli o odborné záležitosti. A já si myslím, že by bylo dobře, aby to tak bylo i nadále.

Zmínil jste, že už nechcete pokračovat v politice. Znovu už tedy nebudete kandidovat?

Ne. Nebudu.

A jaké máte plány pro svůj další profesní život?

Mně bude za chvilku šedesát roků. Mám dva dospělé syny, dvě vnučky, dva vnuky, které jsem téměř neviděl. A chtěl bych se věnovat i svým zálibám, moje největší záliba je malování. Chci se věnovat jízdě na kole, na lyžích…

Ve volbách jste nebyl lídrem Moravskoslezské kandidátky. Teď jste skončil jako šéf poslaneckého klubu ANO. A mluvíte o budoucím odchodu z politiky. Není váš ústup do ústraní zapříčiněný, že jste v poslední době figuroval v několika nechvalně známých kauzách? (např. zveřejnění podezřelých zápisků z Faltýnkova diáře serverem Seznam.cz letos na jaře nebo loňská návštěva restaurace v době lockdownu, pozn. red.)

Ano, je to částečně i tím. Protože víte, já jsem absolvoval dvakrát vydávání poslaneckou sněmovnou kvůli Čapímu hnízdu, pak z toho nic nebylo. Byla u mě domovní prohlídka kvůli mýtu, a taky z toho nic nebylo. Ale na vás zůstane ten pach a proti tomu se nedá nijak bránit. A já za těch osm roků těch neustálých útoků, ponižování, jsem uvažoval, že úplně skončím v politice. Víte, že na Vysočině mě kolegové odmítli, nechtěli, abych tam kandidoval. A já jsem uvažoval, že úplně skončím. Ale když přišli kolegové z Olomouckého kraje, kde jsme zakládali hnutí před deseti lety, tak jsem nakonec šel kandidovat. A nedopadlo to úplně špatně. Jsme jeden ze tří krajů, který měl lepší výsledek než před čtyřmi lety. Takže jsem byl zvolen. Ale už bych byl rád, kdyby ty klíčové role místo mě převzali jiní.

K vašemu pověstnému diáři, o kterém na jaře informoval Seznam.cz: kvůli některým vašim poznámkám zahájila policie vyšetřování. Kontaktovala vás už a vypovídal jste na policii?

Ano kontaktovali. A vypovídal.

Můžete to rozvést?

Já bych to nechal na ten správný čas.

Poslanci už nebudou neviditelní

Jak se připravujete na roli opozičního poslance? Dosud poslanci hnutí ANO své návrhy více méně hladce prosazovali společně s ČSSD a KSČM. Teď vás čeká mravenčí opoziční práce…

Já bych vás s dovolením trochu opravil, protože vy říkáte, že jsme naše návrhy hladce prosazovali. Není to pravda, protože KSČM nebyla součástí koalice, ale byla podporující subjekt. A ne vždy podpořila vládní návrhy. A já jsem pak musel hledat podporu i v jiných poslaneckých klubech a u jednotlivců.

A pokud se týká role v opozici. My jsme byli osm let u vlády, ať už to byla koaliční vláda s KDU-ČSL a sociální demokracií nebo ta menšinová vláda, která teď končí. A já za sebe říkám, že se určitě na tu práci těším. Ale hlavně já jsem rád, že náš pan předseda, který původně avizoval, že nechce být v opozici, protože je manažer, který chce spíš řídit než dělat opoziční práci, tak tento svůj názor změnil. Hned po volbách v sobotu jsme spolu seděli poměrně dlouho večer a domluvili jsme se, že se bude věnovat opoziční práci na plno, bude tady sedět ve sněmovně.

Už si tedy nemyslí, že je sněmovna žvanírna?

To je otázka na něho. Já vám za něho odpovídat nebudu. Ale myslím si, že pan Babiš bude vykonávat kvalitní opoziční práci.

Bude hnutí ANO svůj postup v opozici nějak koordinovat s SPD?

My máme v opozici společně 92 hlasů, což není málo. Pan předseda Babiš jasně řekl, že nechceme být destruktivní opozicí. Chceme být konstruktivní opozicí. Jsme připraveni podpořit rozumné návrhy a blokovat podle našeho názoru návrhy, které půjdou proti lidem. Ta situace může nastat. Ale že bychom koordinovali s SPD nějaké kroky, to si nemyslím. To spíš vyplyne z aktuální situace. Když bude například ležet na stole návrh na snížení důchodů, tak určitě budeme proti a SPD taky.

S Tomiem Okamurou nebo předsedou klubu SPD Radimem Fialou už jste měl nějaké jednání?

Potkali jsme se ve středu neformálně na kafe tady u mě. Jen jsme si řekli základní premisu, že budeme společně při těch jednáních trvat, žádat, prosit kolegy z budoucí koalice, aby dodrželi při ustavování orgánů poslanecké sněmovny ten princip poměrného zastoupení.

Jaké budou programové priority ANO v opozici? Co teď budete chtít primárně prosadit?

My chceme dál pokračovat v tom, co jsme dělali jako vláda. To znamená nezvyšovat daně, ale vybírat daně, neškrtit investice, dál navyšovat důchody – je samozřejmě otázka, jak se bude vyvíjet ekonomika, inflace, zatím to nevypadá úplně dobře, ale to se může změnit. Chtěli bychom pokračovat v těchto krocích. Ne jako před deseti lety, kdy se zastavily investice, přestalo se projektovat. Já myslím, že je před námi spousta práce, i když už budeme v opozici, aby se Česká republika dál rozvíjela.

Zeptám se na jednu konkrétní věc, a sice manželství pro všechny. Vy jste mi v minulosti říkal, že poslanci ANO mají v této otázce volné hlasování. Premiér Babiš ale v předvolební debatě prohlásil, že ANO je proti tomu návrhu. Jak to tedy je?

Toho si nejsem vědom, že by to pan premiér odmítl. Kdybyste citovala mě, tak já za sebe dlouhodobě mám názor spíše konzervativní, říkám to otevřeně. Ale v našem poslaneckém klubu byli kolegové, kolegyně, kteří měli spíš liberálnější postoj. A my jsme v této věci nikdy neměli závazné hlasování. Vzpomeňte si, že my jsme i svolali mimořádnou schůzi, kde jsme zařadili tento zákon, aby se doprojednal – ať to dopadne tak nebo tak. Víte, že v rámci stávající koalice Spolu je ten názor velmi rozdílný.

V minulém volební období bylo mezi 78 poslanci ANO 15, 20 maximálně 30 výraznějších tváří, které vystupovaly na plénu sněmovny i v médiích. Ostatní byli tak trochu neviditelní. Jak to chcete řešit, aby vaši poslanci nebyli jen hlasovací mašinou, jak se o nich někdy mluvilo?

Na to je jednoduchá odpověď. My jsme měli 78 poslanců a byli jsme vládní stranou. Takže cíl byl schválit co nejvíce vládních návrhů zákonů. Proto někteří naši kolegové moc nevystupovali, abychom stihli schválit ty zákony. A hlavně diskutovala opozice. No a teď budeme v opozici, takže já předpokládám, že bude vystupovat více kolegů. My jsme si na našem prvním poslaneckém klubu rozdělili oblasti. Například stávající ministři, kteří končí, budou pokračovat v těch svých oblastech, i s ambicí třeba vést sněmovní výbory, pokud ta možnost bude.

A já předpokládám, že v tomto volebním období budou naši lidé podstatně více diskutovat. Protože dosud byly třeba situace, kdy jsme potřebovali, aby byl nějaký zákon rychle schválen, a já jsem proto dokonce i nabádal naše kolegy, aby už nevystupovali. Teď to bude naopak.

Před časem jsme spolu mluvili o nutnosti upravit a zjednodušit jednací řád sněmovny, aby se jednání zefektivnilo. Stále máte názor, že je to potřeba?

Máme. Bez ohledu na to, že hnutí ANO bude v opozici. My jsme v minulém období bohužel nenašli většinu, s námi měli podobný názor pouze Piráti. Chtěli jsme zefektivnit jednání poslanecké sněmovny a to tím, aby kluby měly vyčleněnu dobu pro obhajobu svých názorů podle volebního výsledku tak, jak je to v Německu. Aby měly časové kvóty pro svá vystoupení. Upravily by se přestávky, přednostní práva. Ale bohužel většinově se nepodařilo tento názor podpořit a ta novela jednacího řádu neprošla. A uvidíme, jestli se to podaří v tomto volebním období.