‚Musíme počkat na vyšetření policie.‘ Babiš zatím Faltýnka ani Rafaje kvůli mýtu odvolat nechce

Premiér Andrej Babiš (ANO) zatím nebude požadovat odchod místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka ani šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje a počká na závěry policejního vyšetřování. Uvedl to v sobotním rozhovoru pro deník Právo. Faltýnek čelí podezření z ovlivňování tendru na nové mýto kvůli schůzce s Rafajem a šéfem firmy Kapsch Karlem Feixem. Praha 12:40 30. března 2019

Babiš uvedl, že Faltýnek neměl ke schůzce písemný mandát, jeho aktivita ale vyplynula z jednání koaliční rady. Věta z policejního odposlechu, v němž Faltýnek řekl Rafajovi, že „je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch“, může být podle premiéra vytržená z kontextu. Babiš chce proto počkat na verdikt policie.

„Tvrdí mi, že dělal maximum ve prospěch státu a ministerstva dopravy. Na druhou stranu setkávat se po hotelích je špatně, to určitě není dobré místo,“ uvedl v rozhovoru na adresu Faltýnka. Premiér zopakoval, že pokud by se podezření ukázala jako oprávněná, měl by podle něj Faltýnek z politiky okamžitě odejít.

Babiš zároveň odmítl, že by Faltýnka jako poslance ANO a dlouholetého zaměstnance Agrofertu ve Sněmovně chránil. „Nemám závazky vůči nikomu. Faltýnek má na starosti Sněmovnu a tam dělá skvělou práci i přesto, že máme mnoho poslanců,“ řekl. V případě jasných důkazů by podle svých slov souhlasil s jeho vydáním.

Návrh na odvolání

Šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje Babiš pozval na Úřad vlády, aby mu ke kauze podal vysvětlení. Jeho odvolání ale požadovat nebude, přestože návrhu se nebrání. Prezident Miloš Zeman už dříve řekl, že by Rafaje odvolal pouze na základě pravomocného rozsudku, tedy ne dříve než po skončení jeho funkčního období.

Policie 7. března zasahovala na ÚOHS a také v sídle firmy Kapsch, která v Česku mýtný systém provozuje. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že vyšetřovatelé podezírají Rafaje a Feixe z korupce. Faltýnek se s oběma kvůli mýtnému scházel.

Středeční deník Právo napsal, že podle policejních důkazů na schůzce s Feixem dohodl, že u Rafaje zařídí ovlivnění soutěže ve prospěch firmy Kapsch. Faltýnek ve středu své účinkování v případu vysvětloval v Poslanecké sněmovně.