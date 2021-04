Faltýnkův diář prověří Národní centrála proti organizovanému zločinu. ‚Měl by rezignovat,‘ řekl Fiala

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu podle zjištění Radiožurnálu prověří „diář“ předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Z něho podle serveru Seznam Zprávy plyne, že šéf nejsilnějšího sněmovního klubu řešil přidělování dotací, údajné skryté vlastnictví firmy nebo veřejnou zakázku. Praha 6:08 8. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté s Národní centrály proti organizovanému zločinu podle zjištění Radiožurnálu prověří „diář“ předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka (na snímku) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Zajistíme si to a budeme to analyzovat,“ řekl Radiožurnálu policejní zdroj obeznámený s prověřováním. Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej pak oficiálně potvrdil, že Faltýnkovy poznámky kriminalisté řeší.

„Náš útvar monitoruje zprávy v médiích a články jsou nám známé. Bližší informace k tomu náš útvar poskytovat nebude,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Faltýnek na kroky policie zatím nereagoval. Už ve středu ale na půdě Poslanecké sněmovny řekl, že policie by měla záležitosti prošetřit.

„Chtěl bych moc poprosit, jestli by opravdu orgány činné v trestním řízení ty věci mohly prošetřit. Nebudu podávat trestní oznámení, to opravdu nemá smysl, ale orgány činné v trestním řízení přece mají možnosti, jak prošetřit trestné činy, které se potenciálně mohly stát jak z mé strany, tak samozřejmě ze strany pana (novináře Janka) Kroupy a společnosti Seznam,“ řekl Faltýnek na sněmovním plénu.

Faltýnkův diář je složený z volně ložených listů papíru formátu A4, stránky jsou většinou ručně popsané. Poslanec hnutí ANO nijak nerozporuje, že jde o jeho zápisky. Tvrdí ale, že se setkává s celou řadou lidí a jejich požadavky si zaznamenává, aniž by je pak ve skutečnosti plnil.

„Já se potkávám se všemi, otevřeně to přiznávám,“ poznamenal ve středu ve sněmovně. Jenže některé z poznámek zapadají do sledu událostí, které se skutečně odehrály.

Pronájem reklamních ploch

Jedna z poznámek se týká třeba toho, že se Faltýnek zajímal i o miliardovou zakázku pražského dopravního podniku na pronájem reklamních ploch v MHD.

Faltýnek si podle serveru Seznam Zprávy zaznamenával kroky celé kauzy a to ještě předtím, než se staly. Šlo o to, že dopravní podnik nejprve vypověděl stávající smlouvu s firmou Rencar. V době, kdy se řešilo zrušení smlouvy, si už ale Faltýnek zapisoval další krok – kdo lukrativní smlouvu získá. Z jeho zápisků vyplývá, že jeho úvahy mířily k firmě BigBoard.

Faltýnek připouští, že se o zakázku zajímal. Popírá ale, že by ji nějak ovlivňoval. „Do toho sporu jsem určitě nikdy nezasahoval,“ řekl serveru.

Od mateřské firmy BigBoardu, společnosti BigMedia, pak v roce 2017 nakoupilo hnutí ANO podle Seznam Zpráv s výraznou slevou reklamní plochy pro volební kampaň před sněmovními volbami.

Server připomněl, že ve firmě BigMedia, která po sporu s Rencarem ovládla reklamní prostor v pražské MHD, má podíl podnikatel Richard Fuxa, s nímž se Faltýnek dobře zná. Fuxa ale odmítl, že by hnutí ANO poskytl jakoukoli cenovou výhodu. „Obchodování s tímto hnutím probíhá za zcela standardních a tržních podmínek,“ cituje server Fuxu.

Dotace pro Černoška

Ne vždy ale Faltýnkovy zápisky dopadly podle toho, jak si je poznamenal na papír. Exposlanec si v poznámkách třeba naplánoval, že by mohl vlastnit skrytě 33 procent ve zdravotní firmě.

„SRO – vlastní AKCIE 33 procent. Kmenové listy (akcie na doručitele),“ zní jedna z poznámek a je doplněna o další: „Skutečný vlastník – já.“

Taková transakce se podle zdrojů serveru skutečně řešila. Připravovala se v roce 2016. Nakonec z ní ale sešlo, protože dalšímu z kupujících se transakce zdála nevýhodná.

Faltýnek poznámku o skrytém podílu nevysvětlil. Serveru pouze napsal následující: „Já nepodnikám. Žádnou společnost jsem nikdy nevlastnil přiznaně ani skrytě, a ani jsem to neplánoval.“

Co ale nakonec z Faltýnkova „diáře“ vyšlo, byla dotace pro jeho známého a souseda z Prostějova, sportovního bosse Miroslava Černoška. Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO totiž mezi poznámky kromě vlastních zápisů zakládal i věci, které měl vyřešit pro jiné.

A tím jsou podle serveru i Černoškovy poznámky, ve kterých sportovní boss poslance nabádá, aby mu na ministerstvu školství pohlídal dotace. „Investice do sportu z MŠMT-2016. Prosím pohlídej – jsou na MŠMT žádosti,“ prosil Černošek Faltýnka.

Černošek autenticitu poznámek potvrdil. Jednou z věcí, kterou žádal pohlídat, byly desítky milionů na dostavbu olympijského centra v Prostějově. „Prostějov olympijský – 30 mio,“ napsal podle serveru Černošek Faltýnkovi na papír.

Černošek přiznal, že poslance lobbingem pověřil. „Já jsem s panem Faltýnkem soused 32 let. Známe se z doby, kdy nikdo nevěděl, kde bude,“ řekl serveru Černošek. Námitku, že se dotace mají přidělovat podle přesných kritérií, nikoliv podle politických parametrů, Černošek přešel.

Tvrdil, že na lobbingu není nic špatného. „To jediné, co vám potvrdím, je, že určitě za to lobboval, a myslím, že to bylo legální,“ řekl serveru Černošek.

Opozici vysvětlení nestačilo

O vysvětlení zveřejněných informací žádala Faltýnka opozice i premiér a předseda ANO Andrej Babiš. „Pokud udělal nějakou věc, kterou nebude schopen vysvětlit, platí u něj jako u kohokoliv v hnutí princip padni komu padni,“ uvedl už v úterý Babiš.

„Hnutí jsem postavil na transparentnosti a principech boje proti korupci a v případě, že by je kdokoliv porušil, nemáme dál co řešit a musí odejít. A je jedno, jak se jmenuje nebo na jaké je pozici,“ dodal premiér.

Faltýnkovo středeční vystoupení ve sněmovně opozici nestačilo. „Dočkali jsme se jen bagatelizování celé situace, ale poznámky typu: skutečný vlastník – já, ty dnes vysvětleny nebyly,“ reagoval na Faltýnkovo vystoupení předseda STAN Vít Rakušan.

„Pokud se skutečně ukáže, že byly sjednány nějaké konkrétní výhody komukoli jen díky tomu, že měl dobré vztahy s panem předsedou Faltýnkem, tak to jednoznačně ukazuje na propojení byznysu a politiky a styl, který je hnutí ANO bohužel vlastní. Odpovědi by měly padnout a my se budeme ptát dál,“ dodal Rakušan.

„Uvidíme, co se ještě objeví. Na místě by bylo vyvození osobní odpovědnosti, ale to se v hnutí ANO nenosí,“ řekl Radiožurnálu předseda ODS Petr Fiala.

S Faltýnkovým vysvětlením nebyl spokojen ani pirátský poslanec Jakub Michálek: „Přišlo mi, že vztahy s firmou BigBoard pan Faltýnek úplně neosvětlil, nicméně na věci týkající se jeho aktivit v Praze se zaměří kolegové v Praze.“

Faltýnek byl od února 2015 prvním místopředsedou ANO, na funkci rezignoval loni v říjnu kvůli jednání s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) v restauraci na Vyšehradě, která měla být podle vládních protiepidemických nařízení zavřená. Místo v čele poslaneckého klubu ANO tehdy Faltýnek udržel.