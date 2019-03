Faltýnek: O mýtu jsem jednal, protože Sobotka hrozil Ťokovi odvoláním. Pověření jsem nepotřeboval

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že vstoupil do řešení dálničního mýtného, když bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) podle něj hrozil kvůli problému s mýtným systémem odvoláním ministra dopravy za ANO Dana Ťoka. Faltýnek v úterý před novináři uvedl, že v takovém momentu žádné pověření nepotřebuje. Dříve poukazoval na to, že s představiteli firmy Kapsch a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jednal z pověření koaliční rady pro dopravu. Praha 16:16 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První místopředseda hnutí ANO 2011 Jaroslav Faltýnek na tiskové konferenci | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Faltýnek v úterý popisoval, že v červnu 2015 se konala v Sobotkově sněmovní kanceláři koaliční rada tehdejší vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL k mýtnému. Sobotka na ní podle místopředsedy ANO vyzval Ťoka, aby do konce července vyřešil údajně nevýhodnou smlouvu s firmou Kapsch. Pokud by se tak nestalo a nebylo by možné zahájit výběrové řízení na provozovatele mýtného systému, premiér podle Faltýnka hrozil, že Ťoka nechá odvolat.

„V tom momentě, protože mýto bylo a je politická záležitost a hrozilo, že stát nebude vybírat mýto, že nedojde k dořešení problematické smlouvy, tak jsem jako účastník jednání a první místopředseda ANO do toho aktivně vstoupil a začal to řešit,“ řekl Faltýnek.

Podařilo se podle něho dohodnout zrušení údajně nevýhodných dodatků smlouvy s firmou Kapsch, slevu 1,5 miliardy korun a mohlo se zahájit nové výběrové řízení.

„V momentě, kdy pan premiér Sobotka říká našemu ministru dopravy, vyřeš ten problém do konce července, nebo tě odvolám, nepotřebuju žádné pověření jako první místopředseda ANO, abych problém nezačal okamžitě řešit. A já jsem ho vyřešil,“ řekl Faltýnek.

Policie kvůli ovlivňování zakázek ve čtvrtek zasahovala na několika místech v zemi, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a u Faltýnka v bytě. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že policie podezírá Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Karla Feixe z korupce.

V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal. Faltýnek v úterý zopakoval, že chce záležitost vysvětlit poslancům, mimořádný bod navrhne na čtvrtek. ODS chce debatu o mýtném už v úterý, patrně neuspěje.