Dokázali jsme najít shodu, říká Faltýnek. ANO má mít sedm předsedů sněmovních výborů

Hnutí ANO by mělo mít předsedy sedmi sněmovních výborů. Ve čtvrtek to oznámili zástupci několika poslaneckých klubů. Demokratický blok tvořený ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN by měl mít předsedy čtyř výborů. Dva pak dostanou Piráti, SPD a KSČM. Jednoho předsedu pak má mít sociální demokracie.

Praha 17:10 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít