‚Fanoušci by měli vyjet na zápas včas.‘ Přestavba Frýdecké ulice v Třinci ztíží příjezd k Werk Areně
Řidiče v Třinci čeká další dopravní komplikace. Soukromý investor začne stavět napojení budoucí prodejny na Frýdeckou ulici. To omezí i provoz na této páteřní komunikaci, která už je navíc částečně uzavřená kvůli opravě mostu. Omezení se týká i Werk Areny, stadionu týmu HC Oceláři Třinec. „Ideální by bylo zaparkovat na parkovišti u sportovní haly a dojít k Werk Areně pěšky,“ doporučuje mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar.
Most na krajské silnici na ulici Frýdecká je podle Cieslara v havarijním stavu. Jeho majitel, Správa silnic Moravskoslezského kraje, ho opravuje od letních prázdnin a práce skončí v polovině listopadu letošního roku. Řidiči si podle mluvčího magistrátu na jednosměrný provoz zvykli a doprava probíhá relativně bez problémů.
Frýdecká ulice v Třinci bude kvůli přestavbám téměř celá jednosměrná. ‚Příjezd do Werk Areny bude složitější,‘ varuje mluvčí magistrátu Stanislav Cieslar
„Nicméně v pondělí 29. září bude provoz na stejné komunikaci omezen i v místě, kde roste obchodní centrum se stavebninami. Budou probíhat práce na výstavbě nájezdu do tohoto areálu. Celá páteřní ulice Frýdecká dlouhá zhruba 2,5 kilometru tak bude prakticky jednosměrná,“ říká pro Český rozhlas Ostrava Cieslar.
„Především ranní příjezd zaměstnanců Třinecké hutě a dalších firem nebo výjezd řidičů z města po skončení pracovní doby do okolních obcí bude proto ještě o něco komplikovanější,“ dodává.
Příjezd k Werk Areně
Omezení zasáhnou i hokejovou Werk Arenu, ve které působí prvoligový tým HC Oceláři Třinec. „Svatostánek třineckého hokeje se nachází právě na ulici Frýdecká. Fanoušci by určitě měli vyjet na zápas s časovým předstihem a měli by počítat s tím, že komplikované bude i parkování,“ zdůrazňuje Cieslar.
V Třinci totiž právě probíhá i výstavba vědeckovýzkumného centra pro cirkulární ekonomiku, takzvaná CirkArena. Na plochách kolem bývalého a dnes již zdemolovaného zimního stadionu, kde to bylo dříve běžné, není možné parkovat, připomněl mluvčí.
„Ideální by proto bylo zaparkovat na velkém parkovišti u sportovní haly a dojít k Werk Areně pěšky, což je zhruba deset minut chůze. Jedno z utkání, kterého se omezení dotkne, bude i derby s velkým rivalem z Vítkovic. My se moc na fanoušky z Ostravy těšíme, přijede jich určitě několik stovek a věříme, že se k nim dostane zpráva, že příjezd a odjezd z Werk Areny bude složitější,“ upozorňuje Cieslar.
Spolupráce s policií
Stavební činnosti realizují soukromí vlastníci nebo Moravskoslezský kraj. „Třinecký magistrát proto neměl podle mluvčího žádný zákonný důvod potřebná dopravní opatření související s těmito povolenými stavbami, které v konečném důsledku zvyšují bezpečnost provozu a přispívají rozvoji města Třince, nevydat,“ přibližuje.
„Odbor dopravy sestavil všechny objízdné trasy co nejoptimálněji, vyřešil i autobusovou dopravu po městě a příměstských částech. Primátorka města Třince (Věra Palkovská) navíc tento týden iniciovala jednání s dopravní policií. Ta by měla před a po skončení utkání na křižovatce u Werk Arény a na obou koncích ulice Frýdecká řídit a usměrňovat dopravu,“ popisuje Cieslar.
„Nápomocní budou i strážníci Městské policie Třinec. Fanoušci z Jablůnkovska, Těšínska nebo Frýdecko-Místecka by možná mohli využít pro dopravu do Třince moderních a krásných autobusů nebo vlaků. Nemusí řídit auto a třeba si tak po utkání mohou dát něco dobrého na oslavu vítězství Třineckých Draků,“ doplňuje mluvčí.