Úředníci při kontrolách Čapího hnízda na žádný problém nepřišli. Policisté zvažovali i jejich stíhání

Žádné nedostatky. Tak shrnuli úředníci středočeského dotačního úřadu kontroly Čapího hnízda v době, kdy vznikalo. V roce 2017 byli přitom pražští kriminalisté přesvědčení, že dotace v pořádku nebyla, a proto obvinili premiéra Andreje Babiše (ANO), jeho blízké i spolupracovníky. Server iROZHLAS.cz teď přináší dosud nezveřejněné dokumenty z proběhlých kontrol, o nichž se v dokumentech zmiňují i policisté. Ti přitom zvažovali i stíhání úředníků. Praha 6:00 30. září 2019

„Dotace pro farmu Čapí hnízdo byla v minulosti opakovaně kontrolována úřady bez jakéhokoliv nálezu,“ prohlásil v březnu 2016 Babiš. Úředníci dotačního úřadu, kteří fyzicky na místě kontrolovali projekt celkem třikrát, podle protokolů z kontrol skutečně žádné problémy nenašli.

V rámci úplně první kontroly, která proběhla ještě před zahájením stavby v polovině roku 2008, pouze úřednice usoudily, že některé požadované částky podle nich nejsou způsobilé k proplacení. Jednat se podle protokolu mělo třeba o náklady na konstrukce a bourání některých objektů, jako byla třeba restaurace, kongresový sál nebo krytá jízdárna.

Následuje protokol z kontroly před zahájením stavby:

Další dvě následné kontroly v roce 2010 a v roce 2013 už ale nenašly vůbec žádné nedostatky. V rámci druhé v roce 2010 ověřovali úředníci také pravidla pro poskytnutí peněz z evropských fondů.

Následují protokoly ze dvou kontrol v letech 2010 a 2013:

Policejní výslechy

Zmínky o kontrolách s objevují i ve sdělení obvinění z dotačního podvodu, který zveřejnil server iROZHLAS.cz v plném znění. Přečíst si jej můžete ZDE. Hovoří o nich v rámci svých výpovědí úředníci, kteří museli přijít k výslechu.

„Pokud kontrolou na místě nebyly zjištěny rozpory se schválenou dokumentací projektu, tak neměly (úřednice) důvod tomu nevěřit a zkoumat to dál,“ zapsala policie výpověď Evy F., která na dotačním úřadu pracovala jako projektová manažerka.

Bývalá finanční manažerka ROP Střední Čechy Lenka K. zase řekla, že jela s kolegou Janem P. na místo projektu, kde se teprve zakládalo staveniště v počáteční fázi – tedy před podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace.

„Na uvedené kontrole byla kontrolována zadávací dokumentace, rozpočet projektu a na místě realizace projektu ověřen skutečný postup prací,“ uvedla podle dokumentu. Všichni kontroloři shodně vypověděli, že kontrol na místě se účastnila místopředsedkyně představenstva farmy Jana Mayerová, která byla rovněž mezi obviněnými.

Policie původně zvažovala, zda společně s Babišem, jeho rodinou a spolupracovníky trestně nestíhat také úředníky, kteří dotaci areálu přidělili. Detektivové ale nakonec dospěli k závěru, že případný zločin úředníků dotačního úřadu je již promlčen. Server iROZHLAS.cz o tom informoval loni v listopadu.

Vedle fyzických kontrol na místě probíhaly také administrativní kontroly, a to prostřednictvím takzvaných monitorovacích zpráv. Čapí hnízdo prověřovali také auditoři ministerstva financí v roce 2016. Ti ve svých závěrech uvedli, že existuje podezření, že farma Čapí hnízdo mohla být jednou společenskou entitou s holdingem Agrofert a neměla tak mít na dotaci pro malé a střední podniky nárok. Právě to se ale podle státního zástupce Jaroslava Šarocha, který kauzu dozoroval a stíhání všech obviněných v záři zastavil, nepodařilo kriminalistům prokázat.

Zastavené trestní stíhání

Šaroch, který dozoroval kauzu Čapí hnízdo, zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho příbuzných v pátek 13. září po téměř čtyřech letech. Předseda vlády, jeho rodina i někdejší spolupracovníci čelili obvinění z údajného dotačního podvodu a z poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se Babišova vina potvrdila, hrozilo by mu až deset let za mřížemi.

Policie chtěla kvůli Čapímu hnízdu obvinit i úředníky dotačního úřadu. Nestihla to Číst článek

Babiš od začátku jakékoli pochybení odmítal. Tvrdil, že je nevinný a že jde o politickou kauzu. Podobně hovořil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně v případu také obviněn. Jeho stíhání ale skončilo již loni v květnu.

Rozhodnutí o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo ale není definitivní. Zasáhnout může ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který rozhodnutí může zrušit, nebo potvrdit. Má na to čas tři měsíce, tedy do 17. prosince. Případ také nyní posoudí Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Prezident Miloš Zeman už avizoval, že je připraven udělit všem aktérům kauzy abolici, premiér reagoval, že by ji nepřijal.

