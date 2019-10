Pro volný čas a prezentaci vlastníka, psala v žádosti o územní povolení farmy Čapí hnízdo i přímo Imoba

Nejen úřední dokumenty. Další písemný doklad se zmiňuje o tom, že farma Čapí hnízdo měla sloužit mimo jiné k rekreaci Andreje Babiše (ANO). Autorem dokumentu je přitom přímo společnost Imoba, která tehdy spadala pod Agrofert. Server iROZHLAS.cz tak pokračuje v odtajňovaní dosud neveřejných listin souvisejících s kauzou kolem nynějšího premiéra, jeho rodiny i někdejších spolupracovníků. Původní zpráva Olbramovice 7:00 15. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kauzu kolem středočeské farmy Čapí hnízdo policie vyšetřovala téměř čtyři roky | Zdroj: Profimedia

Když společnost Imoba žádala v červnu 2007 o vydání územního rozhodnutí, musela v šestistránkovém formuláři městského úřadu ve Voticích vyplnit také kolonku „účel stavby“.

Následoval výčet: „Vybudování farmy ‚Čapí hnízdo‘, využití k vzorové produkci nezávadných potravin, vzdělávání zaměstnanců zemědělských a potravinářských firem, pro volný čas a vlastní prezentaci vlastníka“.

Žádost společnosti Imoba o povolení k umístění stavby farmy Čapí hnízdo | Zdroj: Městský úřad Votice

Poslední položka je přitom klíčová. Koncovým majitelem Imoby totiž tehdy byl současný premiér Andrej Babiš. Od začátku však tvrdil, že s farmou Čapí hnízdo nemá nic společného, a odmítal jakékoliv pochybení. „Žádné osoby jsem ve vztahu k jakékoliv trestné činnosti, natož v souvislosti s Čapím hnízdem, nikdy nenaváděl, neorganizoval ani neřídil,“ prohlásil třeba v srpnu 2017.

VIP návštěvy

Jenže podobné pasáže ohledně budoucího využití areálu poblíž středočeských Olbramovic je možné najít i v posudcích některých úřadů, které si Votice v rámci povolovacího řízení vyžádaly.

„Objekt bude sloužit k rekreaci rodiny majitele firmy a zároveň ke krátkodobému ubytování jeho hostů, popřípadě VIP návštěv,“ napsala ve svém stanovisku například Krajská hygienická stanice, jak už dříve upozornil iROZHLAS.cz.

S danými dokumenty, které redakce nyní získala s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím, pracovali i policisté. Podle nich sehrála společnost Imoba, která tehdy spravovala majetek holdingu Agrofert, v celém případu zásadní roli.

Nejdříve v roce 2006 získala podle údajů z katastrálního úřadu pozemky a nemovitosti včetně zchátralé usedlosti na místě, kde se dnes farma Čapí hnízdo nachází. V následujících třech letech skupovala další pozemky v okolí. Imoba současně získala na stavbu areálu také peníze – za úvěr ve výši 375 milionů korun ručila u banky HSBC právě tímto majetkem.

Jak se server iROZHLAS.cz přesvědčil v katastru nemovitostí, pozemky v okolí Čapího hnízda vlastní společnost Imoba. | Zdroj: Printscreen

Pozemky a budovy posléze Imoba společnosti Farma Čapí hnízdo pronajímala. Vyšetřovatelé měli k dispozici i smlouvy o pronájmu. Poukazovali však na to, že údaje o ceně nájemného jsou začerněny. Byly přitom součástí žádosti o dotaci z Bruselu.

„Zamlčeli podstatné údaje tím, že začernili údaje o výši smluvní ceny, sjednané za nájem nemovitostí,“ vysvětlovali policisté. Státní zástupce Jaroslav Šaroch nicméně dospěl k závěru, že dané údaje nebyly pro žádost o dotaci důležité, jinak by si ji úřady vyžádaly.

Odstranění stodoly

Imoba se navíc podle zjištění pražských detektivů také zapojovala do jednání s úřady. Dělo se tak v době, kdy se stavbou Čapího hnízda neměli koncern Agrofert ani Andrej Babiš alespoň oficiálně co do činění. Zmiňují žádost o stavební povolení i komunikaci s městským úřadem ve Voticích, pod něhož areál stavby spadá.

„6. února 2008 Imoba podala žádost o stavební povolení, tedy už v době, kdy formálně existovala společnost Farma Čapí hnízdo. 25. března 2008 žádost doplnila o další podklady,“ stojí v obvinění. Jeho kompletní znění si můžete přečíst ZDE.

V prosinci 2008 pak Imoba ve Voticích ohlásila odstranění stodoly. „Bylo to již v době, kdy výstavbu areálu oficiálně realizovala společnost Farma Čapí hnízdo, která měla objekt původně rekonstruovat,“ uvádí se dále. Vyšetřovatelé byli přesvědčeni, že Babiš farmu skrytě ovládal. Ke stejnému závěru došel také Evropská úřad pro boj proti podvodům.

Žádost společnosti Imoba o odstranění stodoly v areálu farmy Čapí hnízdo | Zdroj: Městský úřad Votice

Redakce se na celou věc zeptala také přímo společnosti Imoba. „Věc je uzavřená. Postupovali jsme podle zákona, což se potvrdilo. Nebudeme cokoli komentovat, natož detaily staré 12 let. Vše, na co se ptáte, je dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů,“ napsal mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

S vysvětlením nepřišel ani advokát Michael Bartončík, který v případu zastupoval Babiše a jeho rodinu. „Minimálně do rozhodnutí, nebo naopak třeba nerozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství to nebudu nijak komentovat. Klient mi k tomu nedal souhlas,“ řekl.

Verdikt do Vánoc

Když také v roce 2014 uplynula ochranná lhůta, po kterou musí příjemce dotace objekt vlastnit a provozovat, Farma Čapí hnízdo se s Imobou sloučila. Policisté byli proto přesvědčeni, že farma byla z koncernu Agrofert vyvedena jen na oko. Jako součást velkého holdingu by totiž na padesátimilionovou dotaci z evropských peněz nedosáhla.

Podle státního zástupce Jaroslava Šarocha ale nešlo o podvodné jednání a stíhání šestice obviněných v případu Šaroch letos v září zastavil. Jak se pražský žalobce vypořádal s dokumentací ke stavebnímu řízení, není přitom jasné. Jde zřejmě o pasáže v začerněné části verdiktu, který čítá přesně 90 stran.

Rozhodnutí ale není ještě definitivní. Případ nyní posuzuje nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, čas na to má do 17. prosince. Prezident Miloš Zeman nicméně už avizoval, že je připraven udělit všem aktérům kauzy abolici, tedy milost. Premiér Babiš ale reagoval, že by ji nepřijal.