Farmaceut Dvořáček: Kontrolní mechanismy u Johnson & Johnson fungují, vakcíny brzy dorazí i k nám

Zatímco Evropská komise jedná o nákupu miliard dávek vakcín na následující léta, americký výrobce očkovací látky Johnson & Johnson přerušil své dodávky do Evropy. Důvodem je prošetřování několika případů výskytu krevních sraženin u naočkovaných lidí. Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček je ale přesvědčen, že americká vakcína dorazí brzy i do tuzemských skladů. Praha 0:10 16. dubna 2021

„Je to vakcína určená k použití třeba u praktických lékařů. Má lepší skladovací podmínky a využití pro plošné očkování je ideální. Až se J&J po prověření účinků rozhodne pokračovat v distribuci, je opravdu otázka jednoho dne, kdy naše zásoba může dorazit,“ ujišťuje.

Dvořáček: Postup společnosti Johnson&Johnson je správný. Věřím, že k obnovení dodávek dojde brzy

A dodává, že přerušení dodávek je v zájmu bezpečnosti pacientů a považuje jej za správné: „Potvrzuje to, že kontrolní mechanismy – jak regulační, tak interní firemní – fungují.“ S tím ostatně souhlasí i Předseda sdružení praktických lékařů Petr Šonka, který hodnotí rozhodnutí firmy jako logické.

Také ve světle těchto přísných postupů iniciovaných přímo výrobcem Jakuba Dvořáčka překvapují události kolem dodávky pochybné šarže vakcíny Sputnik V na Slovensko.

„Ty signály ale nejsou jen ze Slovenska. Problémy se složením ruské vakcíny jsou i v jiných státech,“ upozorňuje s odkazem na podobné podezření, které se objevilo v Jižní Americe.

„V běžných výrobních procesech renomovaných farmaceutických společností je to něco naprosto nepředstavitelného. Když Evropská léková agentura připravuje ke schválení novou vakcínu, tak se dívá nejen na její složení, bezpečnost a účinnost, ale také velice pečlivě hodnotí výrobní procesy a kontrolní mechanismy, které jsou nastaveny právě pro to, aby k podobným situacím nedocházelo,“ říká.

Předtím, než vyrobená šarže opustí továrnu, je navíc podrobena kontrole nezávislou certifikovanou laboratoří, která prozkoumá správnost složení a její čistotu. Teprve poté vydá certifikát, který farmaceutická společnost doručí jednotlivým národním autoritám a konečným příjemcům dodávky.

„V běžném zaběhnutém systému je tedy takováto situace téměř nemožná a nepředstavitelná. To, co se stalo, ukazuje na to, že ruský dodavatel a výrobce nemá nastavené úplně všechny kontrolní parametry tak, jak by měl mít. Jinak si nedovedu představit, že by k takové situaci mohlo dojít,“ uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.