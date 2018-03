Nelegální podpora prodeje léků. Policie navrhuje obžalovat 25 farmaceutů a lékařů

Kriminalisté tvrdí, že 16 manažerů a reprezentantů dvou farmaceutických společností nabízelo a poskytovalo devíti lékařům úplatky za to, že budou přednostně předepisovat léky vyráběné nebo distribuované těmito firmami.

Peníze na úplatky údajně farmaceuti získávali daňovou trestnou činností. „Podle míry svého zapojení do systému jsou tyto osoby obviněny převážně ze zločinu účasti na organizované zločinecké skupině, případně i v kombinaci se zločinem podplacení,“ sdělil Svoboda.

Za zapojení do organizované skupiny hrozí dva až deset let odnětí svobody nebo propadnutí majetku, za podplácení rok až šest let vězení, propadnutí majetku nebo peněžitý trest.

Zločinecká skupina

Trestní zákoník definuje organizovanou zločineckou skupinu jako společenství nejméně tří trestně odpovědných lidí, které je zaměřené na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti a vyznačuje se vnitřní organizační strukturou, rozdělením funkcí a dělbou práce. Za zapojení do takového gangu hrozí dva až deset let odnětí svobody nebo propadnutí majetku. Za samotné podplácení lze uložit rok až šest let vězení, propadnutí majetku nebo peněžitý trest.

Jednotliví lékaři prý za přednostní předepisování léků převzali částky od 370 tisíc korun do dva a půl milionu, čímž spáchali trestný čin přijetí úplatku. V závislosti na výši částek jim hrozí buď až čtyři roky vězení, nebo přísnější sazba tři až deset let. Soud jim také může uložit zákaz činnosti.

„Pro úplnost dodávám, že nadále probíhá vyšetřování týkající se dalších více než dvou stovek lékařů zapojených do tohoto systému,“ uzavřel státní zástupce.

Podle dřívějších informací médií se korupce týká let 2008 až 2013 a stály za ní dnes již neexistující firmy Interchemia a Genericon. Obvinění lékaři pocházejí z různých částí republiky. U některých dalších lékařů státní zastupitelství podmíněně zastavilo trestní stíhání poté, co poslali peníze na pomoc obětem jiné trestné činnosti. Tuto možnost však dostali pouze ti, kteří se přiznali a kteří na úplatcích nevzali více než půl milionu korun. Někteří lékaři se hájili tím, že peníze od distributorů nebyly úplatky, ale odměny například za spolupráci na dotazníkových šetřeních.