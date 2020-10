Nařízení vlády je nerealizovatelné, ozývají se pořadatelé farmářských trhů. Žádají změnu restrikcí

Vláda by měla upravit opatření pro farmářské trhy, podle kterého může být na 400 metrech čtverečních nejvýše 20 lidí. Je nerealizovatelné. Pokud by restrikce zůstala v platnosti ve stávajícím znění, hrozí, že farmáři nebudou trhy raději pořádat. V otevřeném dopise vládě to ve čtvrtek uvedla Asociace farmářských tržišť České republiky.

