Farní vikář Orko Vácha mohl někomu vadit, důvod k odvolání zatím ale nevidím, říká novinář

Pražský arcibiskup Jan Graubner odvolal kněze Marka Orko Váchu z funkce farního vikáře akademické farnosti v Praze. Hlavním důvodem odvolání bylo vystoupení v pořadu Hospodin v hospodě, kde byla příliš uvolněná atmosféra, roli mohla hrát i jeho malá aktivita v Praze, řekl Radiožurnálu autor webu Christnet.eu Vít Luštinec. Rozhovor Praha 17:38 15. února 2025

Zjistil jste, že důvodem odvolání farního vikáře akademické farnosti v Praze Marka Váchy je pořad Hospodin v hospodě na televizi Noe a údajně příliš neformální atmosféra, kdy tam lidé jedli a pili při kázání. Myslíte, že to je skutečně kvůli tomu? Nebo tam jsou nějaké zákulisní hry?

Já osobně žádné další informace a důvody, které by k tomu mohly vést, neznám. Tohle je oficiální důvod. Zdá se trochu zvláštní, ale vypadá to, že to bude ten hlavní důvod.

Dalším důvodem možná může být, že pan Vácha ve farnosti působil spíš občas, měl tam jenom dvakrát týdně zpovídat a sám říkal, že tam mši má jednou za půl roku. Takže to možná bylo spojení těchhle dvou důvodů dohromady. Ale jestli zatím bylo ještě něco dalšího, nevím. On se otevřené kritice biskupů snažil vyhýbat, o to je tak ostrý postup arcibiskupa zvláštnější.

Jaká je vlastně pozice Marka Orko Váchy v rámci katolické církve? Myslíte, že mohl někomu vadit?

Každý, kdo jen trochu vyčnívá, může někomu vadit. Tak to bohužel je. Ale nevím, jestli to byl hlavní důvod, který vedl k jeho odvolání.

V pořadu Hospodin v hospodě vystupují i jiné osobnosti katolické církve, právě i při takovéto atmosféře. Proč se to dosud neřešilo?

Akce se nekonala poprvé, ale myslím si, že tohle bylo trochu výjimečné. I ředitel TV Noe Leoš Ryška to následně komentoval v jednom pořadu a říkal, že se tam v ten moment nahrnulo větší množství lidí, než počítali, a atmosféra byla i kvůli tomu hodně překotná. Takže možná se to prostřednictvím toho pořadu dostalo víc na oči, a to nakonec hrálo větší roli.

O odvolání rozhodl pražský arcibiskup Jan Graubner. Lze se proti tomu nějak bránit?

Teoreticky asi ano, ale nepamatuji si teď přesně, jaké kánony by šlo uplatnit, takže nevím.

Pan Orko Vácha nadále zůstává farářem, kazatelem v Lehovicích na Znojemsku. Jaký myslíte, že bude jeho další osud v rámci katolické církve? Myslíte, že se to s ním potáhne dál? Nebo že to takto skončilo?

U toho je potřeba zdůraznit, že Lechovice jsou jiná diecéze než pražská, totiž brněnská. Nyní záleží na jeho diecézním biskupovi Pavlovi Konzbulovi, jestli bude chtít na tento trest nějakým způsobem navázat. Osobně si myslím a zároveň doufám, že ne.

Vyjádření biskupa Pavla Konzubula Biskup pavel Konzbul vede brněnskou diecézi, případně další řešení je proto na něm. „Dostal jsem srozumění, že ustanovení Marka Orko Váchy končí, a na základě toho jsem ho kontaktoval. Domlouváme si vzájemnou schůzku, abychom ty věci vzájemně probrali a řekli, jakým způsobem se budou vyvíjet dál. Já nemohu ovlivnit vývoj v pražské arcidiecézi, ale jeho ustanovení v naší diecézi, kde působí v Lehovicích, stále trvá,“ uvedl. Souhlasí ale s tím, že vystoupení v pořadu Hospodin v hospodě se mohlo řady posluchačů dotknout. „Osobně si myslím, že je to evangelizační projekt, nicméně mohl se dotknout řady posluchačů a je potřeba také věci citlivě zvažovat, aby neměly negativní dopad.“