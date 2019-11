Volby nemá rozhodovat přepočet, ale názor voličů. A ten není respektován, tvrdí Farský

Výzva Milionu chvilek pro demokracii, aby se strany snažily bránit propadání hlasů ve volbách, padla u opozice na úrodnou půdu. Lidovci už předtím předložili návrh novely volebního zákona, který má změnit způsob přepočítávání hlasů na mandáty a snížit pro koalice volební klauzury, aby získaly volební mandáty už při 5 % voličských hlasů. Podobný cíl sleduje i podnět skupiny 21 zákonodárců k Ústavnímu soudu po posledních sněmovních volbách. Pro a proti Praha 18:37 20. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Farský | Foto: Luboš Vedral

„Je to otázka pohledu. Nový přepočet ukazuje zdánlivě spravedlivější volební systém, který ale v budoucnu může vyvolávat nestabilitu. Když bude ve sněmovně 10 stran, bude velmi těžká situace pro vyjednání jakékoliv povolební koalice,“ říká v pořadu Pro a proti místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Roman Kubíček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nastal čas změnit způsob přepočítávání hlasů na mandáty a snížit pro koalice volební klauzury?

Současný stav prý ústavu neporušuje. „Ale vyvstává tu otázka proporcionální zastoupenosti v parlamentu versus akceschopnost vlády. Tyto dvě věci jdou zpravidla proti sobě, větší počet stran je složitější k sestavování a udržení vlády. Kolegové z KDU-ČSL, kteří předložili nový zákon, si tuto otázku nekladli – jen navrhovali to, co se jim hodí.“

„V České republice není problém s nedostatečnou stranickou pluralitou nebo s obtížným vstupem nových stran do Parlamentu. Náš systém není zabetonovaný jako třeba ten britský, protože pak bychom se mohli podívat na jinou stránku, kterou je většinový systém, kdy vítěz bere vše... Této diskuzi ale rozumím, je třeba ji otevřít a uvidíme, jak se vyvinou názory v čase. “ Roman Kubíček

Dnes jsou koalice většinou tříčlenné. „Ale představte si koalice čtyř- nebo vícečlenné. Byl by to velký problém pro prosazování jednotlivých programových bodů. Já si to úplně nedokážu představit.“

„Momentálně pravidla hry měnit nechceme, protože situace funguje. Jednou z hlavních funkcí voleb je vytvořit funkční vládu. A od roku 1990 jen tři vlády vládly v celém období, jinak docházelo k rozpadu, hledání nových koalic nebo k předčasným volbám,“ zdůrazňuje roli stability vlády Roman Kubíček (ANO).

Opozice zastupuje víc voličů než koalice

„Jsme v situaci, kdy je jednoznačná nerovnost voličů, kteří rozhodují o složení Poslanecké sněmovny. Některé strany potřebují získat víc jak dvakrát tolik hlasů pro to, aby měly jeden mandát. Proto jsme se obrátili k Ústavnímu soudu,“ vysvětluje předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Nerovnost způsobuje kombinace přepočtu jednotlivých hlasů a velikosti krajů. „Třeba v Karlovarském kraji pro zisk jednoho mandátu bylo třeba minimálně víc jak 10 %, což se povedlo Pirátům. V Jihomoravském kraji, kde je 23 mandátů, stačilo jen 3,63 %. Sílu vašeho hlasu ovlivňuje výrazně velikost kraje, ve kterém žijete.“

Jen pět dnešních opozičních stran zastupuje o 80 tisíc voličů víc, než má vládní koalice. „A to přeci není v pořádku jen tím, že se tak stalo matematickým přepočtem. Volby nemá rozhodovat matematický přepočet, ale názor voličů a ten není respektován.“

„Nevybrali jsme si demokracii, protože je nejjednodušší, ale protože dokáže respektovat a zastupovat i názory menšiny. Je pak sice těžší vyjednat kompromis, ale takový kompromis má pak daleko větší trvání, než když vítěz je posílen, prosadí si svou, ale ten po něm zase vše ruší,“ shrnuje Jan Farský (STAN).

„Jde o pozůstatek opoziční smlouvy, kdy byla dohodou Václava Klause a Miloše Zemana rozdělena země a přepočet nastaven tak, aby pomáhal velkým stranám. Takže hnutí ANO stačilo 19 tisíc hlasů na jeden mandát a hnutí STAN potřebovalo na jeden mandát víc jak 43 tisíc hlasů. Domníváme se, že tím je narušena ústava v článku 18, který říká, že do Sněmovny se volí v poměrném systému a je zaručena rovnost hlasů. Ale co to je za rovnost, když jeden subjekt potřebuje dvakrát víc hlasů než jiný? “ Jan Farský