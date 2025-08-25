Fascinuje mě neprobádanost vesmíru. Chci si jednou vychutnat pohled jako pilot, říká mladá inženýrka
Inženýrka a vědkyně Anna Krebsová je členkou týmu LASAR, se kterým vyhrála několik prestižních cen za nápad, jak restartovat nekomunikující družice na oběžné dráze. Absolvovala taky Misi Zero-G, studovala v Německu a také přednáší na mezinárodních konferencích. „Nefascinují mě buňky a atomy, ale velikost vesmíru,“ říká pro iROZHLAS.cz finalistka soutěže Středoškolák roku.
Co pro vás znamená, že jste se dostala mezi top 25 středoškoláků v Česku?
Takové uvědomění si, že je všude kolem strašná spousta lidí, středoškoláků, kteří se stejně jako já mají zájem vzdělávat někde jinde než ve škole. Chtějí dělat na různých projektech a rozjíždět různé aktivity už právě na střední.
A o to víc mě to potom překvapilo, že jsem se dostala do těch top 25. I s ohledem na to, když jsem zjistila, kolik těch šikovných lidí se nedostalo ani třeba do top stovky. Dle mého pohledu dělají hroznou spoustu věcí, které jsou úžasné. O to víc jsem si potom vážila toho, že jsem byla vybraná právě mezi těch 25 nejlepších.
Hlavním tématem vašich projektů a aktivit je vesmír, co vás na něm zajímá?
Ta neprobádanost, respektive to, co vesmír může nabídnout. Věřím tomu, že vesmír je nekonečný, nedokážu si představit, kde má konec. Fascinuje mě, že vědci v té oblasti vesmíru jsou schopní pořád nacházet nové a nové problémy, nová a nová řešení. Myslím si, že to je obor, o který bude vždycky v budoucnu zájem.
Samozřejmě neprobádanost je ve všech oborech. Ať už v lékařství, nebo někde jinde. Ale fascinuje mě ta unikátnost té velikosti toho vesmíru. Není to něco mikro, co zkoumají třeba biologové pod mikroskopem. Nefascinují mě ty malé věci, ty buňky, atomy a podobně, ale naopak velikost toho vesmíru.
Letectví a kosmonautika
Proč jste se rozhodla vůbec dělat něco navíc ke studiu střední školy?
Nejprve jsem se začala zajímat o letectví a kosmonautiku. A tím, že se těmto oborům přímo nevěnuje žádný z předmětů ve škole, tak jsem měla touhu hledat ty informace někde jinde. Buď mimo školu, nebo hledat různé kruhy kamarádů anebo kroužky, které se právě věnují tomu letectví či kosmonautice.
Chtěla jsem najít někoho, s kým se budu moct na to téma bavit nebo se zapojit do nějakých projektů, dozvědět se o tom víc. A právě, když to nebylo ve škole, tak jsem začala hledat na internetu, hledat v blízkosti bydliště a začala jsem chodit do kroužku v plzeňském science centru.
Máte nějaký cíl, kterého byste chtěla v životě dosáhnout?
Když to vezmu filozoficky, tak být šťastná celý život. Být obklopená lidmi, kteří mě inspirují a kterým můžu předat něco i já.
V tom kariérním světě bych určitě ráda dosáhla nějaké práce v letectví. Mým velkým snem je udělat si nějaký pilotní průkaz, ať už na malá, nebo na větší letadla. Zkrátka si chci jednou vychutnat ten pohled na Zemi z té perspektivy, z výšky v roli pilota. Ať už profesně nebo pro radost. A chci dělat práci v letectví, která mě bude naplňovat.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Co byste vzkázala ostatním mladým lidem, svým vrstevníkům?
Aby se nebáli zkoušet a jít do něčeho neznámého. Vždycky jsem si připadala, že vybočuju, že nikam nezapadám. Měla jsem potřebu hledat nějaké lidi, kamarády v jiných okruzích, kteří právě budou sdílet to stejné, co já, a kde si budu připadat přirozeně a v přátelském prostředí.
Takže bych určitě doporučila vrstevníkům nebo středoškolákům, základoškolákům, když se pro něco nadchnou, aby si zatím šli. Aby si neřekli, to není ve škole jako předmět, k tomu tady nemám podmínky, tak toho nechám. Ale naopak, aby se snažili rozvíjet to, co je baví.