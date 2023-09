Lži a vágní fráze. Většina tvrzení fast fashion o udržitelnosti je zavádějící, upozorňuje influencerka

O udržitelnost v módním průmyslu se dnes už starají i známé fast fashion značky. Anebo jde jen o greenwashing, lživé kampaně značek, jejichž produkce má závažné sociální a environmentální dopady? „Ročně vyrábíme 100 až 150 miliard kusů oblečení, z toho 30 procent se nikdy neprodá,“ říká greenfluencerka Natália Pažická v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. OSOBNOST PLUS Praha 6:36 24. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Celý fast fashion průmysl je založený na principu neudržitelnosti. U každého typu oblečení vyrábíme o 30 procent více kusů pro případ, že by se tento typ zrovna ujal. Vyrábět oblečení je pro značky tak strašně levná záležitost, že jim dává ekonomicky smysl risknout, že se kousek nakonec neprodá,“ vysvětluje Pažická, která se dlouhodobě věnuje udržitelnosti, ekologickým aktivitám a lidskoprávním souvislostem módního průmyslu.

„Dále se to pálí, skládkuje a vyvážíme to zpátky do zemí globálního Jihu, kde to následně ničí místní ekonomiku, zatěžuje životní prostředí, končí to v moři, na plážích,“ dodává.

Smysl fast fashion je podle ní v tom, prodat v co nejkratším čase co největší množství oblečení bez ohledu na kvalitu nebo na to, zda člověk, který si oblečení kupuje, ho doopravdy potřebuje.

Toxické chemikálie

Řešení sociální a environmentální krize, ke které tzv. rychlá móda přispívá, spočívá podle Pažické v obrovském množství malých věcí. „Důležité jsou regulace, například ze strany EU, ale i chování spotřebitelů.“

Dvě hlavní problémové oblasti pro fast fashion značky, tedy sociální a ekologická, jsou podle Pažické velmi propojené. To platí například v případě používání těžkých kovů a toxických chemikálií, které se běžně v našem oblečení nachází.

Pro používání těchto látek totiž existují spíše vágní regulace, které jsou navíc snadno obejitelné. Těžké kovy a chemikálie mají velký dopad na ekosystémy a kvalitu vody, která se v důsledku stává pro miliony lidí žijících u břehů řek nepitnou. Toxické chemikálie jsou ale velmi škodlivé i pro samotné pracovníky továren na oblečení.

Greenwashing

V posledních letech se čím dál víc objevují kampaně fast fashion značek, které lákají na udržitelné kolekce, na recyklované nebo recyklovatelné materiály, na produkty z bio bavlny.

Natália Pažická však upozorňuje, že ve většině případů jde spíše o greenwashing, tedy snahu oklamat spotřebitele tím, že bude produkt prezentován jako udržitelnější, než ve skutečnosti je.

„Různé nadace jako například Changing Markets Foundation zjišťovaly, kolik je za takovými tvrzeními pravdy. Zjistily přitom, že víc než 90 procent tvrzení různých značek bylo zavádějících nebo přímo nepodložených a lživých. Značky používají lživé informace, aby přilákaly i tu část zákazníků, která u nich nakupuje,“ nastiňuje.

„Kampaní říkají, že zákazníci nemusí mít výčitky svědomí, protože podporují dobrou věc. Často vidíme nápisy jako ,Neexistuje planeta B‘, ,Jsme udržitelní‘, ,Pro krásnější zítřky‘ a podobné vágní fráze. Člověk ale vlastně neví, co za tím má hledat,“ říká Pažická.

Greenwashingem ve výsledku trpí i značky, které to doopravdy myslí vážně. Jde zhruba o jedno procento všech značek, které jsou certifikované třetí stranou. Organizace, které značky certifikují, ověřují jejich tvrzení, aby mohli spotřebitelé vědět, zda se jedná o pravdivé informace.

