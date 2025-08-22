Levný dovoz z Temu nebo Sheinu ohrožuje evropské výrobce. Opatření EU nestačí, stěžují si obuvníci
Opatření, která EU navrhuje proti levnému dovozu z asijských internetových tržišť, jsou podle České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA) nedostatečná. ČOKA se tak připojila jako člen Evropské konfederace obuvnického průmyslu (CEC) k výzvě dvěma příslušným evropským komisařům, aby zasáhli a narovnali podnikatelské prostředí. Novinářům to v pátek na veletrhu Styl a Kabo řekl prezident ČOKA Robert Konorza.
Podle autorů dopisu on-line tržiště jako Temu či Shein výrazně narušují férové podnikatelské prostředí a jsou hrozbou pro evropské výrobce i spotřebitele.
Evropská unie jako opatření navrhla, aby se platil manipulační poplatek dvě eura (50 Kč) za malé zásilky do hodnoty 150 eur (3700 Kč).
„Ovšem bez doprovodných prováděcích mechanismů zůstává toto opatření spíše symbolickým krokem než účinným nástrojem proti neférovému dovozu,“ tlumočil Konorza stanovisko CEC.
Shein, Temu a podobné platformy zneužívají podle CEC nedostatečné celní a regulační mechanismy Evropské unie, a tím de facto vytvářejí cenový dumping. Velké množství balíčků navíc expedují z evropských skladů, proto platí jen symbolický poplatek půl eura (cca 12,50 Kč).
Ke konkrétním krokům, které by měla Evropská komise udělat, podle CEC patří zavedení plošných celních kontrol pro všechny zásilky mířící nejen ke konečnému spotřebiteli či zvýšení kapacit pro tržní dohled včetně zlepšení kvality kontrol.
Dále jde podle CEC o vymáhání pravidel přímo vůči platformám, které systematicky porušují předpisy, zavedení systémů pro monitoring rizikových dovozů a také využití alternativních mechanismů k urychlení zásahu, aniž by se čekalo na reformu celního kodexu plánovanou na roky 2026 až 2027.
Výzva se zakládá na konkrétních datech z minulých let. V roce 2023 bylo v EU zadrženo 152 milionů padělaných předmětů, meziročně o 77 procent více. Celková hodnota byla 3,4 miliardy eur (83,6 mld Kč).
„Obzvláště alarmující je prudký nárůst padělané obuvi,“ uvedl Konorza. Do EU se dováží zhruba 80 procent prodávané obuvi, značná část přitom podle kritiků neodpovídá evropským zdravotním, bezpečnostním a enviromentálním normám.
„Ohrožuje to tak zdraví a bezpečnost spotřebitelů, a hlavně to staví do nevýhodné pozice poctivé evropské výrobce, kteří musejí splňovat normy a předpisy,“ řekl Konorza.
Další hrozbou je podle něj to, že se Evropa stane skladištěm zboží z daných platforem, protože v USA čelí silnému celnímu tlaku, takže zboží přesměrovávají právě do Evropy. „Cílem je chránit nejen evropské podniky, ale i zdraví spotřebitelů a integritu vnitřního trhu,“ uvedl Konorza.
Na 65. ročníku veletrhů Styl a Kabo se v pavilonu P představí 167 vystavovatelů ze 13 zemí. Největší zahraniční účast mají jako při minulých ročnících Němci.