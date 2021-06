Stát poslal do Bruselu žádost o proplacení dotace pro Fatru, chce na ní otestovat Babišův střet zájmů

Ministerstvo financí ve středu předložilo Evropské komisi žádost o proplacení dotace pro společnost Fatra, která spadá do holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Udělalo to z popudu ministerstva průmyslu a obchodu, které navzdory auditnímu řízení ke střetu zájmů dotaci proplatilo. Resorty tak chtějí otestovat reakci Bruselu a získat rozhodnutí o zamítnutí platby, které by mohly žalovat u evropského soudního dvora.

Doporučujeme Praha 16:30 16. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít