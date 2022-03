Dotaci Agrofertu vyplatili a slíbili na ní ověřit střet zájmů. Žalobu na Brusel má vláda v plánu zamítnout

Vláda nezažaluje Evropskou komisi kvůli dotaci pro firmu Fatra z Agrofertu. Ta měla sloužit jako „testovací balónek“, na němž chtěly české úřady otestovat střet zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO) před unijním soudem. Vyplývá to z usnesení pro středeční jednání vlády, které má iROZHLAS.cz k dispozici. Oficiálně o tom bude kabinet Petra Fialy (ODS) teprve jednat. Dotaci, kterou má Brusel za neoprávněnou, proplatily z české kasy navzdory stopce. Praha 7:03 30. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agrofert od počátku zahájení auditu ke střetu zájmů říká, že podniká podle všech platných zákonů a že s jeho dotacemi je vše v pořádku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vláda České republiky (...) nesouhlasí s podáním žaloby(...).“ Usnesení s tímto textem vložili v úterý úředníci do vládní elektronické knihovny eKlep a redakce ho má k dispozici. Resort průmyslu a obchodu, do jehož gesce dotace spadá, se tak přiklonil k variantě, že Česko nemá Brusel kvůli neproplacené dotaci pro firmu z koncernu Agrofert zažalovat.

Pro připomenutí: ministerstvo průmyslu a obchodu dotaci pro Fatru ve výši zhruba 750 tisíc korun proplatilo ze státní kasy loni v únoru. V době, kdy měly být dotace pro holding Agrofert kvůli auditnímu řízení ke střetu zájmů pozastaveny.

Resort pak v květnu přišel s tím, že dotace pro Fatru poslouží jako „pilotní projekt“ na otestování střetu zájmů. Tedy že úřady požádají o její proplacení Brusel a až dostanou zamítavou odpověď, Evropskou komisi zažalují.

Malé šance, šibeniční termín

Oficiálně bude vláda ve středu o podání žaloby teprve jednat a hlasovat. V předkládající zprávě jsou proto popsány výhody i nevýhody obou variant. Nicméně usnesení je nyní připravené pouze jedno. Zamítavé. Ještě před měsícem byly v eKlepu obě varianty usnesení.

Šance, že by se současná vláda rozhodla Brusel kvůli dotaci pro Fatru z Agrofertu zažalovat, nebyla velká. Vládnoucí koalice dlouhodobě Babiše kvůli střetu zájmů kritizuje a činila tak už v době, kdy byla v opozici.

„Státní aparát placený z peněz daňových poplatníků nemá sloužit soukromému byznysu, ale občanům Česka. To říkáme dlouhodobě, a tak budeme přistupovat k veškerým sporům mezi Českou republikou a Evropskou komisí,“ reagoval už dříve premiér Petr Fiala (ODS) na dotaz redakce, jak se bude stavět k žalobě.

Proti přitom není jen premiér Fiala. Pro podání žaloby nezvedne ve středu ruku i místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Ne,“ napsal v sms zprávě redakci na otázku, zda bude hlasovat pro podání žaloby.

Premiér Petr Fiala (ODS) v minulosti avizoval, že žalobu nepodpoří | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stejně to vidí i ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). „Budu, tak jak je v návrhu resortu, hlasovat proti podání,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz. Příznivcem žaloby není ani ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady za Piráty vlády Michal Šalamoun. „Nerad sděluji stanoviska, dokud neproběhne podrobná rozprava s kolegy na vládě. Nicméně nejsem příznivcem žaloby na Evropskou komisi,“ napsal v sms.

Ani předtím, když ještě na Úřadu vlády seděl Babiš a jeho ministři, nemělo Česko velkou šanci na úspěch. Vyplývalo to z analýzy náměstka ministerstva zahraničí Martina Smolka, o které iROZHLAS.cz informoval už loni. Smolek v ní popsal, že rozporování rozhodnutí komise neproplatit dotaci je komplikované.

Také v ní napsal, že i kdyby Česko skutečně žalobu podalo, verdiktu se dočká pravděpodobně až v roce 2025. „Jinými slovy, rozsudek tribunálu o jakékoli případné žalobě lze očekávat nejdříve v roce 2023, při podání kasačního opravného prostředku lze rozsudek soudního dvora očekávat nejdříve v roce 2024, spíše však v roce 2025,“ napsal v analýze.

Termín, do kdy mohou české politické špičky podat žalobu, je 5. duben tohoto roku. Čas na to přitom měly už od konce loňského léta. Redakce se na přípravu žaloby během posledního půl roku ptala několikrát, jednotlivá ministerstva od ní ale dávala ruce pryč.

Dotace pro Fatru

Ministerstvo průmyslu a obchodu dotaci pro Fatru proplatilo ze státní kasy loni v únoru. Tedy v době, kdy pro holding Agrofert kvůli auditnímu řízení ke střetu zájmů platila stopka. Resort pak v květnu přišel s tím, že Fatra poslouží jako „pilotní projekt“ na otestování střetu zájmů.

V létě ministerstvo financí požádalo Brusel o proplacení dotace. České úřady očekávaly zamítavou odpověď, kterou měly následně v plánu zažalovat. V srpnu Evropská komise skutečně peníze odmítla poslat, žaloba ale nepřišla, a to až dosud. O důvodech si můžete přečíst ZDE.

Už v polovině loňského září ale unijní úředníci poslali do Prahy dopis s jednoznačným sdělením: projekt Fatry je třeba vyjmout z unijního financování, jinak hrozí pozastavení dalších plateb.

„Útvary komise doporučily, aby výdaje, u nichž probíhá posouzení jejich legality a správnosti, byly vyjmuty z účetní uzávěrky,“ napsali v dopise, která má iROZHLAS.cz k dispozici a o kterém informoval ZDE. Na začátku roku se ministerstvo financí rozhodlo tento apel z Bruselu vyslyšet a dotaci tzv. vyjmulo v rámci závěrky z unijního financování.

Audit ke střetu zájmů Audit prověřující střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) proběhl v Česku na začátku roku 2019. Evropská komise zhruba o rok později v konečné auditní zprávě potvrdila, že bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) porušoval české a evropské zákony, protože v době, kdy byl ve vládě, ovládal holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Ten na ně podle zprávy nemá nárok. Česko se proti závěrečné zprávě už nemůže odvolat. Babiš střet zájmů odmítá.

O podání žaloby stálo především ministerstvo průmyslu a obchodu, které rozděluje unijní peníze v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Šéf sekce fondů náměstek Marian Piecha už loni v květnu v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popsal, že české úřady nemají jinou variantu.

„Máme názor evropských auditorů, že zřejmě dle jejich názoru není něco v pořádku s českým zákonem a v kontextu s panem premiérem (bývalým premiérem Andrejem Babišem, pozn. red.). Já to respektuji. Nemáme ale žádné rozhodnutí Evropské komise, které by říkalo „nepošleme vám platby za tyto projekty. Tudíž jediná možnost úředníků v tomto případě je dokončit proces, v tomto případě platbu, a požádat Evropskou komisi o proplacení,“ řekl tehdy.

Poté taky sám požádal ministerstvo financí, aby zaslalo Evropské komisi žádost o proplacení dotace. „Kdybychom to zaplatili pouze ze státního rozpočtu, tak by vznikla zbytečně škoda. A pokud komise rozhodne, že to neuhradí, tak je na České republice, aby to žalovala. Kdybychom komisi nežalovali, tak způsobíme škodu České republice. Je to přesně opačně, než se ptáte,“ dodal v rozhovoru.

Byli to rovněž úředníci ministerstva průmyslu, kteří loni na podzim žádali Brusel, aby českým úřadům kvůli Fatře okamžite vystavil pokutu. Ta by totiž zvyšovala šance na podání žaloby a kýžený výsledek u unijního tribunálu. Evropská komise takový krok ale odmítla, protože neodpovídá postupu daném legislativou.

Andrej Babiš střet zájmů od začátků odmítá. Také koncern Agrofert od počátku opakuje, že podniká podle všech platných zákonů a že s jeho dotacemi je vše v pořádku.