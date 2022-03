Přes stopku ho proplatily z českých peněz, teď úřady projekt Fatry z Agrofertu vyjmou z unijních dotací

Přes půl milionu z českých peněz vyplatili úředníci resortu průmyslu firmě Agrofertu v době, kdy pro koncern platila přísná stopka. Podle Bruselu neoprávněně. „Je to součást strategie, jak dostat střet zájmů před soud,“ tvrdil náměstek. Teď se ale ministerstvo financí rozhodlo projekt vyjmout z unijních dotací, jak zjistil iROZHLAS.cz. Současně resort průmyslu dokončil materiál, na jehož základě vláda rozhodne, zda Češi Evropskou komisi zažalují. Praha 5:00 4. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fatra se sídlem v Napajedlech dostala ze státních peněz dotaci ve výši 547 tisíc korun | Foto: Luděk Ovesný / MAFRA | Zdroj: Profimedia

V úterý 1. března měl odejít z českého ministerstva financí do Bruselu soubor dokumentů, které se týkají operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost. Tedy toho, který byl v posledních měsících v hledáčku unijních úředníků kvůli auditu střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Dokumenty měly obsahovat i jednu zásadní informaci: projekt společnosti Fatra z holdingu Agrofert, která žádala více než půl milionu na snižování energetické náročnosti v laboratoři v Napajedlích, bude vyjmut z unijního financování.

„Za ministerstvo financí můžeme uvést, že příprava účetní závěrky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost za rok 2020/2021 aktuálně probíhá a výdaje projektu Fatra budou z předmětné závěrky vyjmuty,“ reagoval už na konci února na dotaz serveru iROZHLAS.cz Nikola Morava z tiskového oddělení resortu.

Proč je to zásadní? Projekt je součástí strategie českých úřadů, jak dostat Babišův střet zájmů před Soudní tribunál Evropské unie. Podle závěrů auditu Babiš porušoval zákon o střetu zájmů. České úřady s tím nesouhlasí, závěry auditu ale nemůžou zažalovat. Cestou k žalobě měla být právě dotace pro dceřinku Agrofertu. Kromě toho peníze z české státní kasy už firma dostala.

Dotace pro Fatru

Ministerstvo průmyslu a obchodu dotaci pro Fatru proplatilo ze státní kasy loni v únoru. Tedy v době, kdy pro holding Agrofert kvůli auditnímu řízení ke střetu zájmů platila stopka. Resort pak v květnu přišel s tím, že Fatra poslouží jako „pilotní projekt“ na otestování střetu zájmů.

V létě ministerstvo financí požádalo Brusel o proplacení dotace. České úřady očekávaly zamítavou odpověď, kterou měly následně v plánu zažalovat. V srpnu Evropská komise skutečně peníze odmítla poslat, žaloba ale nepřišla a to až dosud.

Už v polovině září ale unijní úředníci poslali do Prahy dopis s jednoznačným sdělením: projekt Fatry je třeba vyjmout z unijního financování, jinak hrozí pozastavení dalších plateb.

„Útvary komise doporučily, aby výdaje, u nichž probíhá posouzení jejich legality a správnosti, byly vyjmuty z účetní uzávěrky,“ napsali v dopise, která má iROZHLAS.cz k dispozici a o kterém informoval ZDE.

Dopis o přerušení platební lhůty pro dotaci společnosti Fatra | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Je to jen dočasné‘

Podle ministerstva financí i Evropské komise může být tento krok jen dočasný. „Vyjmutí výdajů z účetní závěrky (…) umožňuje tyto výdaje opětovně vložit do žádosti o platbu od Evropské komise v případě, že se prokáže legalita výdajů projektu,“ uvedl Morava z ministerstva financí.

Výsledky auditu Evropská komise v konečné auditní zprávě potvrdila, že bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) porušoval české a evropské zákony, protože jako předseda vlády ovládal holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Ten na ně podle zprávy neměl v době, kdy Babiš vládl, nárok. Česko se proti závěrečné zprávě už nemůže odvolat. Babiš střet zájmů odmítá.

Úřad, který nyní vede Zbyněk Stanjura (ODS), by tak mohl požádat Brusel o poslání peněz na úsporná opatření v dceřince Agrofertu v Napajedlích třeba během tohoto roku. Ale to jen v případě, že by byl projekt v pořádku, co se zákona o střetu zájmů týče.

Podle aktuálního postoje komise ale neměly být peníze Fatře vyplaceny. „V souvislosti s projektem (…) proto nelze situaci střetu zájmů A. Babiše považovat za dostatečně vyřešenou a výdaje na tento projekt nejsou v souladu s článkem 61 finančního nařízení z roku 2018,“ stojí v dopise.

Že bývalý premiér porušoval střet zájmů a Agrofert tak v době, kdy Babiš seděl na Úřadu vlády, čerpal peníze neoprávněně, konstatovala Evropská komise v závěrečné zprávě k auditu. Závěry jsou konečné a změnit by je už mohl jen verdikt unijního tribunálu.

A tady je právě háček. U něj chtěly české úřady zažalovat střet zájmů právě přes dotaci pro Fatru.

Rozhodne vláda

O přípravě žaloby jednali vysoce postavení čeští úředníci během posledního půl roku. Na tom, zda žalobu podat, se dlouhodobě nemohli shodnout. Před pár týdny se ale aspoň dohodli na tom, že by o tomto kroku měla rozhodnout vláda.

Na přímou otázku, jak vyjmutí projektu z unijních dotací ovlivní případnou žalobu, reagují úřady nejasně. „Ohledně možné žalovatelnosti vydaného rozhodnutí se doporučujeme obrátit na ministerstvo zahraničních věcí,“ uvedl Morava z resortu financí.

„Co se týče podání žaloby, o tomto musí rozhodnout gestor, kterým je ministerstvo průmyslu a obchodu. Doporučujeme se tedy obrátit na ně,” odkázala Aneta Kovářová z tiskového odboru ministerstva zahraničí opět na jiný úřad.

David Hluštík z tiskového odboru ministerstva průmyslu jen zmínil materiál pro vládu: „V této věci připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu materiál na vládu, která rozhodne o dalším postupu za Českou republiku.“

Dokument, na jehož základě by měla vláda v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) konečně rozhodnout, zda kvůli střetu Česko zažaluje Brusel, má redakce iROZHLAS.cz k dispozici.

„Vzhledem k tomu, že dosud byl za strany ČR zastáván a EK prezentován nesouhlasný názor se závěry auditu č. REGC414CZ0133 (audit ke střetu zájmů) a vzhledem ke vztahu k dalším výše uvedeným procesům je předkládán tento materiál k rozhodnutí vládě, jak ve věci dále postupovat,“ stojí v něm.

„Státní aparát placený z peněz daňových poplatníků nemá sloužit soukromému byznysu, ale občanům Česka. To říkáme dlouhodobě, a tak budeme přistupovat k veškerým sporům mezi Českou republikou a Evropskou komisí.“ Petr Fiala (premiér)

Do elektronické knihovny vlády byl nahrán minulou středu. Během deseti dnů k němu měla doplnit připomínky i další ministerstva. Stěžejní bude názor náměstka ministerstva zahraničí Martina Smolka, který Česko před unijním tribunálem zastupuje. Ten už dříve v analýze, kterou server iROZHLAS.cz popsal, šanci na úspěch žalobě nedal.

Pokud by vláda žalobu nakonec přeci jen posvětila, na její přípravu už nezbývá moc času. Podat by ji české politické špičky prostřednictvím Smolka musely do 5. dubna letošního roku. Vládnoucí koalice ale dlouhodobě Babiše kvůli střetu zájmů kritizuje.

„Státní aparát placený z peněz daňových poplatníků nemá sloužit soukromému byznysu, ale občanům Česka. To říkáme dlouhodobě, a tak budeme přistupovat k veškerým sporům mezi Českou republikou a Evropskou komisí,“ reagoval už dříve premiér Petr Fiala (ODS) na dotaz redakce, jak se bude stavět k žalobě.

Bývalý premiér Babiš i holding Agrofert dlouhodobě střet zájmů i porušení jakýchkoliv zákonů odmítají.