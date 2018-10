Soud odblokoval spolumajiteli firmy FAU Csabimu majetek za desítky milionů. Státní zástupce pochybil

Obviněný spolumajitel firmy FAU Vojtěch Csabi už nemá zablokovaný majetek v hodnotě desítek milionů korun. Ostravský krajský soud podle zjištění Radiožurnálu rozhodnutí o obstavení majetku zrušil. Důvodem je například to, že státní zástupce se při obstavení majetku řídil trestním řádem, který už tři roky neplatí. O firmě v minulosti na tajně pořízené nahrávce mluvil současný premiér z hnutí ANO Andrej Babiš. Exkluzivně Praha 6:00 22. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamion společnosti FAU v areálu přerovské Prechezy. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Vojtěcha Csabiho policie společně s dalšími 15 lidmi obvinila z daňového úniku letos v březnu. Podle kriminalistů způsobili škodu 250 milionů korun tím, že v roce 2013 uměle vytvořili řetězec firem, aby se vyhnuli zaplacení DPH z obchodu s pohonnými hmotami.

Podnikateli kvůli tomu tehdy ostravský státní zástupce Karel Studený obstavil tři domy a okolní pozemky za desítky milionů, aby je Csabi třeba neprodal nebo nepřevedl na někoho z příbuzných. Jenže teď ostravský krajský soud rozhodnutí o zablokování majetku zrušil.

„Státní zástupce se neřídil platným ustanovením trestního řádu, řešícím danou problematiku,“ píše se například v odůvodnění usnesení, které má Radiožurnál k dispozici.

Z dokumentu vyplývá, že státní zástupce opomněl, že trestní řád byl v roce 2015 novelizován.

Pod usnesením je podepsaný soudce Miroslav Vrbata. Ten rozhodnutí nechtěl komentovat s tím, že se k tomu vyjádří tiskový mluvčí, případně vedení soudu.

Přenos daňové povinnosti

Podle místopředsedy ostravského krajského soudu Igora Krajdla bylo největší chybou státního zástupce to, že nevysvětlil, proč finanční úřad škodu nepožaduje primárně po firmě v rámci daňového řízení, ale po jejím jednateli.

„Hlavním důvodem pro zrušení napadeného usnesení byla skutečnost, že státní zástupce neodůvodnil přenos daňové povinnosti z osoby právnické - tedy z daňového subjektu - na osobu fyzickou, tedy jednatele,“ vysvětluje Krajdl.

Jinými slovy: aby finanční úřad mohl chtít škodu po jednateli, musel by nejdříve doložit, že firma není schopna škodu zaplatit.

„Rozhodnutí krajského soudu se musí respektovat, nikoliv komentovat. Já s tím mohu nesouhlasit, ale to je tak všechno. Mně nepřísluší to komentovat. To je tak všechno, co k tomu mohu říct,“ reagoval na dotaz Radiožurnálu státní zástupce Karel Studený s tím, že další kroky nemůže komentovat.

Csabiho advokát Tomáš Sokol rozhodnutí vítá, protože prý nikdy nebyl důvod jeho klientovi zajišťovat majetek. „Neprodal nebo nepřevedl svůj majetek, ani když běželo šetření a neudělá to ani teď, když bylo rozhodnutí zrušeno,“ tvrdí.

75 cisternových souprav

Podle policie Vojtěch Csabi a několik dalších lidí v období od května do října 2013 vytvořili řetězec firem, přes které papírově přeprodávali naftu a benzin nakoupené na Slovensku. Cílem bylo podle policie vyhnout se placení DPH.

„Spolu s dalšími osobami pořídil a na daňovém území ČR prodal 75 vlakových cisternových souprav pohonných hmot tak, aby v konečném důsledku samotných přeprodejů pohonných hmot došlo k nesplnění daňové povinnosti přiznat a následně zaplatit daň z přidané hodnoty,“ píše se v usnesení.

V kauze je obviněná i samotná firma FAU, ve které Csabi figuruje jako jednatel. Ta je ale aktuálně v konkursu. Skončila tam poté, co finanční správa na firmu vydala zajišťovací příkazy, jimiž se domáhala zaplacení údajně neodvedených daní.

Soud posléze označil zajišťovací příkazy za nezákonné, a to proto, že úředníci po firmě vymáhali DPH za jeden obchod hned dvakrát. Poprvé po ní chtěli jako po ručiteli 200 milionů korun, které neodvedla zkrachovalá společnost Verami. Tentýž den si berní správa řekla dalšími příkazy o 218 milionů.

Mluvčí finanční správy Gabriela Štěpanyová tehdy na rozhodnutí o nezákonnosti reagovala tím, že se krajský soud se nezabýval meritem věci, tedy zda se FAU účastnila daňového podvodu, či nikoliv.

‚Naši na ně klekli‘

O tom, že se o firmu zajímá finanční správa, věděl zřejmě i bývalý ministr financí a současný premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jeho nahrávku zveřejnila loni v srpnu na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman.

„Naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci, obstavený účty, vagóny...,“ říká na nahrávce předseda hnutí ANO. „Teďka to koupil ten Pitr, no a samozřejmě jedeme po nich, protože to je zločinecká banda, která dluží na daních státu asi 200 milionů,“ podotýká Babiš.

Ten už dříve popřel, že by v době působení ve funkci ministra financí zneužíval nebo úkoloval finanční a celní správu. Už v minulosti to několikrát označil za „absolutní nesmysl“.

Na nahrávce Andrej Babiš nicméně přiznává, že s firmou měl v minulosti spory. „Já jsem zprivatizoval Prechezu roku 97 a oni před privatizací prodali tu vlečku nějaké firmě. Takže vlečka v mojí chemičce patří těm zm*dům,“ rozčiluje na záznamu.