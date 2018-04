Žalobci obstavili spolumajiteli firmy FAU Csabimu nemovitosti za desítky milionů

Tři domy a pozemky za desítky milionů zablokoval žalobce podle zjištění Radiožurnálu spolumajiteli firmy FAU Vojtěchu Csabimu. Vyplývá to z dokumentu olomouckého státního zastupitelství. Podnikatele společně s dalšími 15 lidmi policie obvinila z daňového úniku. Podle ní způsobili škodu 250 milionů korun tím, že v roce 2013 uměle vytvořili řetězec firem, aby se vyhnuli zaplacení DPH z obchodu s pohonnými hmotami. Stíhána je i samotná firma FAU. Původní zpráva Praha/Olomouc 6:08 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Rodinný dům u vodní nádrže Žermanice a dva domy v Havířově. Všechny tyto nemovitosti obstavilo olomoucké státní zastupitelství podnikateli Csabimu.

Krok odůvodňují žalobci tím, že by spolumajitel firmy FAU mohl nemovitosti prodat, případně na někoho převést a pak by nebylo z čeho zaplatit možnou škodu.

Kriminalisté obvinili kvůli daňovému úniku jednatele firmy FAU Csabiho a přes deset dalších lidí Číst článek

„Je-li dána důvodná obava, že uspokojení nároku poškozené na náhradu škody způsobené trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno, lze nárok až do pravděpodobné výše zajistit na majetku obžalovaného,“ píše se dokumentu, který má Radiožurnál k dispozici.

Csabi se zablokováním majetku nesouhlasí a proti obvinění podal stížnost.

„Klient rozhodně popírá, že by se dopustil nějakého trestného činu nebo protiprávního jednání. Naopak tvrdí, že měl jeden z nejvyšších ratingů, který je možný. Že byl prověřován všemi možnými způsoby a že to vždy dopadlo pro něj dobře, takže je prakticky vyloučené, aby od roku 2013 současně participoval na trestné činnosti,“ řekl podnikatelův advokát Tomáš Sokol.

'K věci se nemohu vyjádřit'

Žalobce Karel Studený, který kauzu dozoruje, nechtěl případ komentovat. „K věci se nemohu vyjádřit, neboť spisový materiál byl postoupen z důvodu věcné a místní příslušnosti vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci,“ řekl Radiožurnálu.

Vrchní žalobci musí rozhodnout, zda případ může dál dozorovat kraj. Obchodníci jsou totiž obviněni jako organizovaná skupina a dozor by tak měli ze zákona převzít vrchní státní zastupitelství.

Finanční správa: I přes nezákonné zajišťovací příkazy se firma FAU vědomě podílela na podvodech Číst článek

V případu je podle státního zástupce poškozena Česká republika, kterou zastupuje Specializovaný finanční úřad. I ten byl ale ve vyjádření strohý.

„Musíme vycházet z toho, že vámi položené otázky jsou mířené na probíhající trestní řízení. V jeho souvislosti však nejsme nijak zproštěni povinnosti zachovávat mlčenlivost, která je daná příslušnou právní úpravou,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí úřadu Zdeňka Hušáková.

Policie Vojtěcha Csabiho a dalších několik lidí viní z toho, že v období od května do října 2013 vytvořili řetězec firem, přes které papírově přeprodávali naftu a benzin nakoupené na Slovensku. Cílem bylo podle policie vyhnout se placení DPH.

„Spolu s dalšími osobami pořídil a na daňovém území ČR prodal 75 vlakových cisternových souprav pohonných hmot tak, aby v konečném důsledku samotných přeprodejů pohonných hmot došlo k nesplnění daňové povinnosti přiznat a následně zaplatit daň z přidané hodnoty,“ píše se v usnesení.

Advokát: Stát jen legitimizuje svůj postup

Na firmu FAU si před rokem a půl „došlápla“ i finanční správa. Vydala zajišťovací příkazy, kterými se domáhala zaplacení údajně neodvedených daní.

Firma FAU s dvacetiletou tradicí kvůli tomu skončila v konkurzu. Soud posléze označil zajišťovací příkazy za nezákonné, a to proto, že úředníci po firmě vymáhali DPH za jeden obchod hned dvakrát.

Kontrola na objednávku? Do týdne ukážeme, že náš postup vůči FAU byl správný, tvrdí finanční správa Číst článek

Poprvé po ní chtěli jako po ručiteli 200 milionů korun, které neodvedla zkrachovalá společnost Verami. Tentýž den si berní správa řekla dalšími příkazy o 218 milionů.

I když postup finanční správy označil soud za nezákonný, v trestní rovině policie má policie jasno. Z krácení daně nedávno obvinila i samotnou společnost FAU.

„Přijde mně to úsměvné. Skutečnosti, které tam policie uvádí, mi přijdou z mého pohledu jako právníka daleko méně přesné než skutečnosti, které uváděly orgány finanční správy už před rokem a půl ve svých dokumentech a proti kterým jsme brojili. Vnímám to jako postup, kdy stát ospravedlňuje svůj postup dvojího doměření daní ve vztahu k FAU,“ míní právní zástupce společnosti FAU Alfréd Šrámek.

'Naši na ně klekli'

O tom, že se o firmu zajímá finanční správa, věděl zřejmě i bývalý ministr financí a současný premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. Jeho nahrávku zveřejnila loni v srpnu na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman.

Babiš: Nikde tam není řečeno, že někoho úkoluju. Berte to jako hospodské řeči Číst článek

„Naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci, obstavený účty, vagóny...," říká na nahrávce předseda hnutí ANO. „Teďka to koupil ten Pitr, no a samozřejmě jedeme po nich, protože to je zločinecká banda, která dluží na daních státu asi 200 milionů," podotýká Babiš.

Ten už dříve popřel, že by v době působení ve funkci ministra financí zneužíval nebo úkoloval finanční a celní správu. Už v minulosti to několikrát označil za „absolutní nesmysl“.

Na nahrávce Babiš nicméně přiznává, že s firmou měl v minulosti spory. „Já jsem zprivatizoval Prechezu roku 97 a oni před privatizací prodali tu vlečku nějaké firmě. Takže vlečka v mojí chemičce patří těm zm*dům," rozčiluje na záznamu.

Společnost FAU totiž vlastní sklad pohonných hmot v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert, který dříve patřil právě Babišovi. Podnikatel Csabi už dříve mediím řekl, že o sklad měl v minulosti Agrofert zájem, on ho ale odmítl prodat.

To ale Andrej Babiš i zástupci Agrofertu striktně odmítli. „Nikdy jsme o FAU zájem neměli a nemáme a s nikým jsme o tom nejednali,“ řekl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.