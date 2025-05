Favorité do čela České televize? Šmuclerová a Mrzena budou v TOP 5, odhaduje analytik

Dalo se odvolání Jana Součka čekat?

Situace k tomu dlouhodobě směřovala. Střídavě se měnilo, kolik hlasů asi bude pro a jestli někdo náhodou nebude váhat. Dokonce se jednu dobu zdálo, že při klíčovém zasedání budou někteří radní chybět, ale nakonec Rada České televize zasedala v plném složení sedmnácti aktuálních členů. Podle zákona jich má mít osmnáct.

Ale jeden není zvolený.

Takže hlasovalo sedmnáct lidí a patnáct se rozhodlo, že Jan Souček už nemá pokračovat ve své funkci generálního ředitele České televize.

Bývalý generální ředitel České televize Jan Souček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

To je velmi výrazná většina.

Je to velmi zajímavé i z toho pohledu, že když byl Souček v červnu 2023 zvolen do své funkce, tak tehdy pro něj hlasovalo jedenáct radních. Velká část z těch, kteří pro něj tehdy zvedli ruku, dosud zasedá v Radě ČT. Zdá se, že si uvědomili, že to bylo chybné rozhodnutí, a změnili po roce a půl názor na to, co Souček dovede, a došli k tomu, že hledání oponenta nebo alternativy Petra Dvořáka se tehdy asi úplně nevydařilo.

Pohádali se radní při odvolávání Součka?

Myslím, že se pohádali nejen radní s generálním ředitelem, ale i mezi sebou, protože tam byly velmi emotivní situace mezi Xaverem Veselým a generálním ředitelem. Souček se nakonec omluvil veřejnosti za to, co musí poslouchat nebo i zprostředkovaně sledovat. Celé mi to přišlo jako neuvěřitelně nedůstojná atmosféra.

Pak ještě poděkovali generálnímu řediteli za práci, že?

Patnácti hlasy ho odvolali a pak, tuším, stejným počtem patnácti hlasů mu poděkovali za vše dobré, co ve své funkci vykonal. Myslím, že to je vzhledem k dlouhodobé kritice docela zajímavé. Chápu, že se chtěli formálně, slušně s generálním ředitelem rozloučit, ale přece jenom ihned poté, co ho kvůli dlouze formulovanému seznamu výtek odvolali, mu hned za to poděkovat, bylo trochu kuriózní.

Dlouhý seznam výtek

Díky, odejděte. V dlouhém seznamu výtek, o němž mluvíte, najdete takovou, která by podle vás odpovídala zákonu tak, že by to byl důvod k odvolání? Těsně před jednáním Rady ČT jste totiž byl v DVTV, kde jste mluvil o tom, že nevidíte zákonné důvody pro odvolání generálního ředitele. Změnil se váš pohled?

Musíme vysvětlit, že zákon při odvolávání generálního ředitele požaduje, aby odvolání předcházela výtka. V tomto směru ano, výtka tam byla. Ale zákon zároveň stanovuje, že by Česká televize například neplnila povinnosti dané zákonem nebo různými právními předpisy.

Nebo že by nebyl naplňován kodex.

Přesně tak. Myslím, že se dostáváme na tenký led toho, nakolik je zdůvodnění odvolání generálního ředitele dobře sepsané a jestli je dobře odkázané na konkrétní povinnosti v zákoně.

Na to se vás ptám.

Zazněla například výtka, že se nic podstatného nezměnilo na začerňování smluv, které Česká televize zveřejňuje v registru smluv. Nicméně generální ředitel upozorňuje, že ještě ani neskončila kontrola, kterou si Rada ČT zadala v této věci své dozorčí komisi. Jestliže tedy neskončila kontrola od dozorčí komise, na základě čeho tedy rada rozhodla, že se na praxi nic podstatného nezměnilo? To je podle mě slabé místo této výtky. Podobně mi přišly zvláštní i jiné body, ale nechci do toho zabředávat podrobně. Podstatné je, že zákon také chce, aby odůvodnění bylo písemné a bylo zveřejněno do sedmi dnů, což tedy asi bude, i jeho text zazněl. Nicméně já si ho rád podrobně prostuduji, nakolik tam bude pevně odkázáno na konkrétní paragrafy.

S dovolením do těch výtek trochu zabřednu. Radní vytýkali teď už bývalému generálnímu řediteli neinformování o vážných problémech, zrušení sedmi publicistických pořadů a také kauzu kolem pořadu Sama doma. Týká se to propagace soukromé reprodukční kliniky v Sama doma, přičemž klinika si za pořad zaplatila. Radní také Součkovi vytýkali vysoké odstupné odcházejících manažerů z České televize, nevhodnou komunikaci s veřejností, včetně selekce novinářů na nedávnou tiskovou konferenci, o které Česká televize taky v jednu chvíli minimálně tvrdila, že to není žádná tisková konference. To je spousta výtek. Souček taky prý porušil povinnost řádného hospodáře, čímž měl porušit zákon...

„Rád bych řekl, že tak trochu v rozporu s tím odůvodněním, s těmi výtkami Česká televize je v dobré kondici. Po roce a půl má na desítky let dopředu zajištěno stabilní financování, má připravenou celou řadu rozvojových projektů, takže svému nástupci přeji hodně úspěchů a věřím, že Česká televize bude na své roli klíčového veřejnoprávního média pokračovat pouze po vzestupné dráze.“ Jan Souček, bývalý ředitel ČT (jednání Rady ČT, 6. 5. 2025)

To je spousta výtek a teď je otázka, jestli jsou to, řekněme, provozní výtky, které patří k výkonu funkce, a generální ředitel musí dostat určitý prostor na to, aby měl vůbec šanci je napravit, anebo jde o tak závažná pochybení. Mě zarazilo, že členové Rady ČT tak moc usilovali o to, aby urychlili zasedání.

Bylo mimořádné.

Byla to mimořádná schůze, přitom řádný termín zasedání je za týden. Pravda je, že komunikace v poslední době nebyla zrovna ukázková. Veřejnost si z toho, jak Česká televize a komunikace generálního ředitele působila navenek, musela odnést dojem, že Kavčí hory nejsou v pořádku, že to tam je trochu cirkus na kolečkách, když si generální ředitel se svým kontrolním orgánem vyřizují vzkazy přes média. Do toho ještě vyjadřování některých členů Rady ČT, kteří používají slovník, který úplně k veřejné službě nepatří. Když se podíváme na výtku k rušení pořadů, tak ty už byly mezitím zase obnovené...

Souček to obhajoval tím, že v době rušení pořadů nebylo jasné, jestli projde poplatková novela.

Rada ČT na to namítala: Ale vždyť jste nám říkal, že žádné změny v publicistických pořadech nebudou na začátku roku, navíc jsme vám dovolili rozpustit větší část finanční rezervy, takže peníze by byly. Je pravda, že potenciální úspora 6 a půl milionů korun v celkovém rozpočtu České televize je vlastně nic a že jsou vybrané zrovna tyto pořady... Souček říká, že je vybralo vedení zpravodajství a že respektuje redakční autonomii, ale pravda je, že spousta věcí, které mu vyčítají, není jenom rozhodnutí generálního ředitele jako jednoho člověka, ale celého jeho managementu, byť partnerem rady i podle zákona je generální ředitel coby statutární orgán. Trochu bychom tedy mohli říct, že to možná odnesl i za všechny ostatní výhrady, které rada uplatnila.

Jenom na dovysvětlenou, mluvili jsme o pořadech, tak abychom to přiblížili. Mělo se to týkat Fokusu Václava Moravce, Archivu ČT24...

Nebo regionálního pořadu Z kraje.

Mluvil jste o tom, že si někteří lidé mohli myslet, že to v posledních týdnech na Kavčích horách vypadá trochu jako cirkus na kolečkách i z toho důvodu, že bývalý generální ředitel dával velké rozhovory médiím, ve kterých se tu a tam objevily pozoruhodné informace. Například v rozhovoru pro Respekt Souček prozradil jména lidí z rady, kteří ho měli údajně vydírat, měli to být Luboš Veselý a Pavel Matocha. Mělo jít o škodu kvůli nezákonnému odvolání Dozorčí komise Rady ČT, o tom už jste mluvil, bylo to asi před pěti lety. Souček chtěl, aby škodu, která vznikla, zaplatili bývalí členové Rady ČT, která rozhodla o zrušení dozorčí komise, což se některým radním nelíbilo. Televize kvůli tomu taky obeslala bývalé členy předžalobní výzvou. A Matocha podle Součka tlačil kvůli Václavu Moravcovi, že ho v České televizi nechce. Ocitl se Souček skutečně pod nějakým tlakem Rady ČT? Máme proto nějaké důkazy kromě Součkova tvrzení, zatímco pánové Matocha a Veselý říkají, že nikoho nevydírali?

Možná nikoho nevydírali, ale nikdy se netajili svou averzí vůči Václavu Moravcovi a dalším tvářím České televize.

Oba dva?

Oba, ať už Veselý ve svých streamech na XTV, nebo Matocha na Facebooku. Jejich averze ke známým tvářím České televize není věc, která by byla veřejně neznámá. Zajímavé je, že na případu takzvaného vydírání můžeme dobře popsat právě to, co Radě ČT vadilo. Generální ředitel, jak jste sám řekl, tyto informace zveřejnil prostřednictvím rozhovoru pro Respekt a radním se velmi nelíbilo, že se dozvídají takovéto zprávy z médií, aniž by Souček o tom informoval Radu ČT, která je jeho partnerem. Ona by měla být tím místem, na kterém generální ředitel upozorní, že je pod nějakým tlakem, byť od členů rady.

Souček dokonce pak ukázal novinářům i údajnou vydírací SMS.

Ukazoval ji novinářům vytištěnou, že prý šla přes prostředníka.

Prostředník: „Jsou dva scénáře. Dáš výtku Moravcovi, dostaneš nějaký bonus, nevím jaký, zůstaneš ředitel. Po volbách se uvidí. Nebo se na to vyse*eš a přijde tohle: 9. 4. bude projednán bonus = 0. 16. 4. bude návrh na odvolání a najde se důvod. 30. 4. končíš. Zkus to pochopit.“ Jan Souček: „Já to zcela chápu.“ (DVTV, 5. 5. 2025)

Situace pak gradovala tím, že tento údajný prostředník poslal Radě ČT e-mail, že rozhodně nejednal ničím jménem, že se vyjadřoval za sebe, takže přišel takovýto distanc v den hlasování. Celá záležitost kolem vydírání je hrozně upatlaná, zvláštní. Nepochybně je znát, že Rada ČT v současném složení měla kritičtější postoj i k jiným pořadům České televize. Připomněl bych, že loni dvakrát schválila porušení kodexu ČT v pořadu 168 hodin, který byl později téhož roku zrušen. Následně rada svolala mimořádné zasedání a začala rozebírat, proč byl tento pořad zrušen a co se stalo.

Na jednu stranu rada chce, aby bylo konstatováno porušení kodexu, což má pracovně-právní důsledky pro lidi, kteří se podílejí na pořadu, jemuž je výtka určena, protože porušení kodexu ČT je hrubým porušením pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce. Lidé, kteří se na takových pořadech podíleli, by tedy měli dostat nějaký postih v rámci zaměstnání. Rada tím vzkazuje, aby byli potrestáni, generální ředitel tedy sáhne po nějakém řešení a rada řekne, že to je už zase moc, že to nechtěla.

Mám pocit, že to trochu nazrávalo i s Václavem Moravcem, protože rada se například v prosinci takto kriticky vyjádřila k Fokusu Václava Moravce, dala za pravdu stížnosti na nevyvážené obsazení pořadu. Etický panel řešil pořady Václava Moravce. Není to tedy úplně tak, že by situace byla černobílá. Nějaké výtky i ze strany rady zaznívají, jsou tam kritické hlasy proti těmto pořadům, ale to je věc veřejně známá. Jestliže radní očekávali podle té zveřejněné konverzace, že Václav Moravec má dostat výtku, tak by to bylo v zásadě očekávatelné podle usnesení, které rada přijala, protože, jak jsem říkal, takové usnesení má pracovně-právní důsledky. Nedokážu zvenčí říct, nakolik to celé bylo vydírání, nátlak...

Důkazy k tomu nemáme kromě ukázané SMS-kové konverzace a slov jedné či druhé strany, které si samozřejmě protiřečí...

Je to slovo proti slovu a přijde mi to celé nedůstojné a bezprecedentní i ve vztahu mezi radními a vedením České televize. Tak vyhrocená, otevřená válka mezi kontrolním orgánem a generálním ředitelem tu nebyla, řekněme, od dob, kdy v Radě ČT zasedala Hana Lipovská.

Souček v Respektu taky říkal, že vnímá informace, které kolují ve veřejném prostoru. Na druhou stranu situace podle něj dost ostře kontrastuje s životem přímo v televizi. Zmínil, že se mu podařilo prosadit poplatky, že televize má za sebou úspěšné období a že se ředitelé přece neodvolávají v době, kdy se jim daří. To je parafráze, ale zhruba tak to asi myslel. Nemá pravdu?

Když jsem poslouchal jeho vyjádření, tak Souček se hodně opíral například o výsledky sledovanosti. Je pravda, že České televizi se z tohoto pohledu daří. Byla po sedmé v řadě nejsledovanější a tam bychom mohli udělat tečku, anebo taky hvězdičku a poznámku pod čarou, že záleží, na jaké cílové skupiny a na jaké parametry sledovanosti se ptáme. Nicméně dobrá, berme to tak, že Česká televize měla úspěšný rok. Ostatně asi více než 50 nejsledovanějších pořadů loňského roku vysílala právě Česká televize na svých programech, hodně tomu pomohl hokej a Stardance. Pravda ale taky je, že rok a půl je obecně v činnosti generálního ředitele strašně krátká doba. Souček při svém nástupu rád říkal, že televize je takový zaoceánský parník, což je příměr, který už kdysi používal Vladimír Železný, a že když otočíte kormidlem takového parníku, tak se to projeví až za několik let. Takže za rok a půl se reálně toho moc neprojevilo a pořady, které Česká televize vysílala, jsou z valné části schválené do výroby, nebo dokonce vyrobené už za předchozího managementu. Pokud proběhly nějaké dílčí změny, tak jsou minimální. Zkrátka a dobře, pokud bych měl ten rok a půl nějakým způsobem shrnout, tak vidět byly víc konflikty, než reálná práce.

ČT a ČRo jako téma předvolební kampaně

Na odvolání Jana Součka reagoval už i premiér Petr Fiala z ODS.

Česká republika potřebuje stabilní veřejnoprávní média. Věřím, že Rada ČT zvolí nového generálního ředitele co nejdříve. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 6, 2025

Patrik Nacher z hnutí ANO, předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti, reagoval slovy, že současný stav v České televize byl neudržitelný. Volba nástupce před volbami podle něj vytvoří tlak na férový výběr. Bude to téma předvolební doby? Myslíte si, že se to odrazí i na kampani?

To byl dárek ke zvýšení televizních poplatků, mohli bychom říct, protože jestli tato situace něco způsobila, tak dobře nabíjí do předvolební kampaně subjektům, které jsou vůči České televizi kritické nebo rovnou chtějí stávající systém od základů změnit. Česká televize bude stoprocentně jedním z témat předvolební kampaně. Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, už sám ohlásil, že jedním z témat kampaně chce udělat právě poplatky a jejich zrušení.

Také sloučení České televize a Českého rozhlasu.

Přesně tak, po volbách chce jít ještě dál. Teď budou všichni kritici moct ukazovat: Vidíte, my jsme vám to říkali, že veřejnoprávní média jsou neprůhledná, a podívejte se, vždyť schválili, že generální ředitel dával podivná odstupná manažerům. My jsme to říkali, my jsme měli celou dobu pravdu, jak je to neprůhledná instituce, a celé by se to mělo změnit a my máme recept a řešení... Sešlo se to v nejhorší možnou dobu a o to důležitější bude výběr nového generálního ředitele nebo ředitelky, protože ať už zvolí kohokoliv, bude to muset být natolik silná persona, aby dokázala čelit politickým matadorům po podzimních volbách. Ať už bude složení Sněmovny jakékoliv, téma sloučení veřejnoprávních médií určitě někdo zvedne a budou se hledat hlasy pro to, zda to projde.

Nakolik silnou osobností ve vedení České televize by byla předsedkyně představenstva vydavatelství CNC Libuše Šmuclerová nebo současný ředitel zpravodajství a publicistiky České televize Petr Mrzena?

Myslím, že oba se dostanou do pětky, protože až rada bude v červnu vybírat finalisty, tak to bude zužovat na pět jmen. Myslím si, že tato dvě jména, která jste řekl, se tam objeví, takže šance jsou vysoké. Zda budou silnými osobnostmi, těžko říct, protože Libuše Šmuclerová například při jednání o mediální novele zastupovala druhou stranu, komerční sektor, a byla kritická k tomu, jak veřejnoprávní média působí na internetu. Pokud se podíváme na ostatní možné kandidáty, tak méně šancí dávám lidem spojeným se současným managementem Jana Součka, protože se podíleli na kritizovaných rozhodnutích. Podle mě by rada trochu popírala sama sebe, kdyby jednoho manažera odvolala a zároveň podpořila ve volbách lidi, kteří u sporných rozhodnutí byli nebo je sami navrhovali a podobně.

Takže víc šancí dáváte nové ředitelce?

Je pravděpodobné, že část rady bude navíc chtít hledat ženu, manažerku do čela veřejnoprávní instituce. Také si myslím, že seznam kandidátů bude velmi dlouhý, protože v roce 2023 kandidovalo, tuším, osm lidí, část manažerů se nechtěla hlásit, protože nechtěli kandidovat proti Petru Dvořákovi. Vzhledem k tomu, že Dvořák ohlásil, že už nemá zájem vracet se do České televize, tak pravděpodobně stoupne zájem uchazečů. Myslím si, že se přihlásí i jména, která v České televizi dříve pracovala, ale musela ji opustit za panování Jana Součka. Slyšel jsem, že o místo generálního ředitele by se mohl ucházet bývalý šéf televizního studia v Ostravě Miroslav Karas. Myslím, že nás čeká zajímavý výběr. Na druhou stranu seznam mediálních manažerů, kteří by mohli vést sedmimiliardovou instituci, není neomezený.