Peroutkova vnučka Kaslová: Ani ti nejmocnější se nemůžou schovávat za svou funkci a říkat nepravdy

Česko se musí omluvit za slova prezidenta Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi. Spor po šesti letech končí verdiktem Nejvyššího soudu. Za hlavu státu se bude omlouvat ministerstvo financí. „Byla bych raději, kdyby se omluvil prezident přímo," říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz vnučka slavného novináře Terezie Kaslová. Rozhodnutí vnímá tak, že ani prezident nemůže kohokoli bez důsledků osočovat. Rozhovor Praha 12:55 14. října 2021

Mohla byste komentovat verdikt Nejvyššího soudu? Ministerstvo již také uvedlo, že se za výrok prezidenta Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi omluví.

Pro mě je nejdůležitější a nejpodstatnější, že jsme se po šesti letech konečně dobrali nějakého výsledku, a to že se musí Česká republika mně či spíše mému dědečkovi Ferdinandu Peroutkovi omluvit. I když bych byla raději, kdyby to šlo tak, že by se omluvil prezident přímo. Rozhodnutí znamená, že ani prezident nemůže osočovat kohokoli bez jakýchkoli důsledků.

Zmínila jste, že spor trval šest let. Co říkáte na tu délku?

Je to neuvěřitelná doba, jak dlouho se soudy vlečou. Je to ale způsobeno možná i tím, že se rozhodnutí vracela a řešilo se, koho žalovat. Nejdříve to byla Kancelář prezidenta republiky, posléze ministerstvo financí. Jakkoli se to může zdát laikovi paradoxní, že za slova prezidenta odpovídá ministerstvo financí.

Je to tak, že tady už aspoň máme určitý precedent, kdyby se někdy v budoucnu něco podobného opakovalo, kdy by se lidé chtěli soudně bránit proti slovům prezidenta?

Přesně tak. Myslím, že to není jen o sporu Terezie Kaslová versus Miloš Zeman. Vidím to jako důležitou zprávu nejen pro mě, ale i pro všechny občany, že ani ti nejvyšší a nejmocnější se nemůžou schovávat za svou funkci a říkat nepravdy.

Šla byste do té soudní pře, která se táhla několik let, znovu?

Zcela určitě to za to stálo, právě proto že se ukázalo, že nikdo nemůže beztrestně lhát nebo si vymýšlet. To je nade všechny potíže s délkou soudu a se vším ostatním. Určitě bych do toho šla znovu. Nikdo si nemá od kohokoli nechat líbit všechno – ať je to prezident nebo třeba řidič náklaďáku. Od nikoho si nemáme nechat líbit věci, které nejsou pravdivé.

Jsou limity, které každému z nás vadí, a nemávnu nad nimi rukou jen proto, že si řeknu, že to bude strašné, bude to dlouho trvat, bude mě to stát energii, eventuálně peníze. Lhát se nemám a máme se proti lžím bránit.