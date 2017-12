Feri žádá ministerstvo financí o zprávu OLAF k Čapímu hnízdu. Podle resortu bude do patnácti dnů

Poslanec Dominik Feri (TOP 09) žádá na základě jednacího řádu sněmovny ministerstvo financí o poskytnutí závěrečné zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. Materiál označuje za důležitý pro výkon funkce. Mluvčí ministerstva Michal Žurovec Radiožurnálu řekl, že by resort mohl obsah zprávy zveřejnit do patnácti dnů. Praha 12:05 28. 12. 2017 (Aktualizováno: 12:17 28. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čapí hnízdo. | Foto: Filip Jandourek

Feri se v žádosti, kterou ve čtvrtek zveřejnil na facebooku, odvolává na zákon o jednacím řádu sněmovny, podle něhož je každý poslanec oprávněn požadovat od členů vlády a vedoucích správních úřadů informace a vysvětlení potřebná pro výkon jeho funkce.

Žádá o plné znění zprávy OLAF v tištěné i elektronické podobě a o informaci, zda je možné zprávu zveřejnit. Chce také vědět, jaké další kroky ministerstvo v souvislosti se zprávou OLAF plánuje.

„Výše požadované informace jsou potřebné pro výkon mé funkce z důvodu nutnosti zevrubného seznámení se se skutkovým stavem v kauze Čapí hnízdo, v níž ústřední roli hraje premiér České republiky Andrej Babiš,“ napsal Feri.

Stovky stran

Ministerstvo financí ve středu oznámilo, že dostalo zprávu OLAF a předalo ji zainteresovaným institucím, tedy ministerstvu pro místní rozvoj, řídicímu orgánu operačního programu ROP Střední Čechy i Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Ministerstvo financí teď posoudí, co může z vyšetřovací zprávy zveřejnit. To by mohlo být známo za zhruba dva týdny. „Je zde patnáctidenní lhůta, a to v případě, že nedojde k prodloužení z jednoho ze zákonných důvodů,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Michal Žurovec.

Zpráva má podle Zastoupení Evropské komise v Česku stovky stran a je minimálně přeložená do angličtiny, francouzštiny, němčiny a češtiny.

Jedenáct obviněných

Kvůli kauze Čapí hnízdo policie obvinila 11 lidí, mezi nimi i předsedu hnutí ANO Babiše a prvního místopředsedu Jaroslava Faltýnka.

Česká policie Babiše podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

V roce 2016 na schůzi sněmovny Babiš řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.