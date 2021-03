Má nejhorší noční můra je, že za tři týdny vláda nebude vědět co dál, přiznává poslanec Feri

Počty nemocných i obětí pandemie neustále stoupají. Opozice kritizuje vládu, ale ještě třeba ve druhé polovině února sama žádala o postupné otevírání škol a malých obchodů. „My jsme ale požadovali otevírání škol za přísných režimních opatření, při prioritním očkování učitelů,“ hájí se host Interview Plus poslanec TOP 09 Dominik Feri. Praha 16:03 4. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec TOP 09 Dominik Feri | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: Profimedia

Přitom se proti rozvolňování ostře stavěli lékaři i matematici „Měli jsme za to, že se vývoj podaří nějakým způsobem brzdit. Ale za situace, kdy se to nepodařilo, jsme naše stanovisko přehodnotili,“ dodává.

„My jsme opozice. Jsme ve vleku vládního rozhodování. Když bude předvídatelné, když se podaří epidemii krizovými opatřeními vlády mírnit, tak budeme také předvídatelní. Pro nás je v současnosti hlavní úkol to, aby se podařilo fungovat i bez nouzového stavu, tedy aby už dál nebyl prodloužen,“ brání se.

Nemělo by ale prioritou opozice spíš být to, aby neumíralo tolik lidí na komplikace spojené s covidem-19?

„To je velmi sugestivní otázka. To je snad naprosto přirozené, to beru za naprostou danost,“ reaguje poslanec.

Vláda musí být proaktivní

Feri shrnuje hlavní cíl, který nyní opozice má: „Abychom přiměli vládu k tomu začít plánovat, co bude dál. Protože moje nejhorší noční můra je, že tři týdny uplynou a zase budeme ve stejně špatné situaci, třeba už nebudeme za kulminací, třeba budeme stagnovat, ale vláda nebude vědět co dál. A jediné, na co se zmůže, bude: prodlužte uzávěry okresů na další tři čtyři pět šest týdnů.“

Feri tak kabinet nabádá, aby už teď měl plán, co bude dál, tedy až skončí nouzový stav.

„Vláda musí uvažovat proaktivně, nikoli jen reaktivně. Musí vymýšlet. My jí s tím rádi pomůžeme. Už máme nějakou svou vlastní představu, jak se postupně a v několika krocích vracet do normálu.“

K testování jsme je dotlačili

Opozice podle Feriho už dlouhodobě volá po pravidelném a povinném testování nejen v průmyslu.

„Dokonce jsme dotlačili vládu k tomu, aby se testovali i státní úředníci. Ve čtvrtek vznikla dohoda, že se budou povinně testovat i lidé ve sněmovně. Je absurdní, když stát zavede nějakou povinnost, a pak tam byly výjimky pro stát samotný.“

„Vítáme povinné testování, jsme rádi, že nás v tomto vláda vyslyšela, a věříme, že to bude nástroj, který povede k tomu, že se podaří zachytávat nakažené. A že to nebude za cenu totálního lockdownu průmyslu, ze kterého bychom se vzpamatovávali dlouho,“ zdůrazňuje Dominik Feri.

Celý rozhovor Veroniky Sedláčkové najdete v audiozáznamu.