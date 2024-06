Feri může být znovu souzen. Ústavní soud uznal stížnost jedné oběti, jejíž případ policie odložila

Ústavní soud vyhověl stížnosti jedné z žen, které figurovaly jako oběti v případě exposlance Dominika Feriho. Stížnost zbylých čtyř žen soud zamítl. K soudu se loni dostaly pouze dva případy znásilnění a jednoho pokusu o něj, za které si nyní Feri odpykává tři roky ve vězení. Ženy ve stížnosti zpochybnily postup policie i státního zastupitelství, které jejich případy odložilo. Policie se případem bude muset znovu zabývat. Aktualizujeme Brno 15:06 12. 6. 2024 (Aktualizováno: 15:19 12. 6. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Feri u odvolacího soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Žalobci v roce 2023 došli závěrům, že dívky nedostatečně vyjádřily nesouhlas s pohlavním stykem, a tudíž nešlo o znásilnění. Stížnost, kterou soud částečně přijal, směřovala k tomu, zda se chování exposlance TOP 09 dá právně kvalifikovat jako znásilnění.

Ústavní stížnost dostal na stůl soudce zpravodaj Jan Svatoň, který nastoupil v polovině února loňského roku jako poslední vybraný bývalým prezidentem Milošem Zemanem.

Ani jedna z obětí, které stížnost podaly, k soudu ve středu nedorazila. Zastupovala je jejich zmocněnkyně Adéla Hořejší. Rozhodnutí Ústavního soudu trvalo více než rok.

Exposlanec nastoupil do věznice v Teplicích na konci května, strávit v ní má tři roky. Prvoinstanční rozsudek, který mu uložil tři roky vězení v dubnu potvrdil odvolací soud. Feri svou vinu nedále odmítá.

„Pokud by stížnost byla úspěšná, musela by policie znovu zvážit, zda zahájí trestní stíhání za těchto pět skutků, nebo ne. Byla by přitom vázána tím, co jí Ústavní soud řekne,“ shrnul před více než rokem pro web A2 Alarm advokát Pavel Uhl, který ústavní stížnost podával.

