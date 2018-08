Festival PragueCon za 40 milionů v ohrožení? Po komplikacích Výstaviště zvažuje, že ho odloží na příští rok

Po vzoru slavného Comic-Conu to měl být festival seriálů a komiksů. Praha i její městská firma Výstaviště láká na známá jména a mluví o návštěvnosti 70 tisíc fanoušků, naopak exšéf dozorčí rady akci dlouhodobě kritizuje. Dva měsíce před startem tak není jasné, jestli se festival na pražském Výstavišti vůbec uskuteční. Ve hře je i jeho odložení na příští rok. Kvůli nedostatečným financím tento návrh podpořila i sama primátorka Adriana Krnáčová. Praha 6:00 2. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud se představenstvo rozhodne, že akci například odloží, půjdu se na ni v budoucnu podívat nikoliv jako primátorka, ale jako fanynka komiksového světa,“ uvedla Krnáčová. | Foto: koláž Český rozhlas, Jan Bartoněk, Filip Jandourek | Zdroj: Flickr, logo PragueCon | CC BY-NC-SA 2.0

„Vedení Výstaviště se v koordinaci s dozorčí radou a 100% majitelem, tedy městem, dalším postupem ve věci PragueConu zabývá. Definitivní rozhodnutí padne v řádu dvou týdnů. Jednou z variant je odložení PragueConu o jeden rok,“ potvrdil pro server iROZHLAS.cz člen představenstva Jan Adámek.

Pro připomenutí: primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO) totiž minulý týden zmínila, že je pro variantu akci zrušit. Důvod? Údajně nedostatek financí. A právě proto dozorčí rada, kam byla na konci června zvolena, městské firmě doporučila, aby prověřila finanční návratnost celé akce.

„To téma je mi ohromně blízké, ale vzhledem k tomu, že jsem v první řadě primátorkou a členkou dozorčí rady Výstaviště a až potom fanynkou komiksu, tak je pro mě zásadní, aby ta akce byla finančně zajištěná,“ vzkázala pražská primátorka.

„Pokud se představenstvo rozhodne, že akci například odloží, půjdu se na ni v budoucnu podívat nikoliv jako primátorka, ale jako fanynka komiksového světa,“ doplnila ještě.

Jak splnit sny

Akce PragueCon by se měla konat poslední zářijový víkend. „Plníme sny fanoušků populárních seriálů, komiksů a komiksových filmů, eSportu, cosplay, filmové hudby, armády, youtuberů nebo virtuální reality. Propojení jednotlivých žánrů popkultury v maximální množství zábavy pro všechny věkové generace,“ láká na webu akce pražské Výstaviště a mezi hosty slibuje třeba komiksového malíře Jima Leeho. Předběžný rozpočet akce odhadují pořadatelé na 40 milinů korun.

Server iROZHLAS.cz má k dispozici smlouvu k PragueConu, kterou Výstaviště odmítá zveřejnit, v minulosti ji nechtělo poskytnout například ani pražskému zastupiteli Adamu Zábranskému (Piráti) a pochybnosti nad dokumentem vyjádřil také expředseda dozorčí rady Pavel Vyhnánek (Praha 7 sobě).

Vyhnánek kritizoval například to, že podle smlouvy musí v případě ztráty vše uhradit právě Výstaviště. Naopak pokud by festival dosáhl zisku, čtyřicet procent by šlo podle dokumentu smluvnímu partnerovi, kterému patří také ochranná známka Pragueconu.

Sehnat sponzory

Jak také zjistil server iROZHLAS.cz, s festivalem PragueCon měl Výstavišti pomáhat exposlanec za hnutí ANO Bohuslav Chalupa. Ten s pražskou městskou firmou uzavřel dvě smlouvy.

Podle první měl Chalupa za odměnu „vykonávat inženýrskou, poradenskou a konzultační činnost“, stojí ve smlouvě datované posledním únorem letošního roku. Konkrétně měl Chalupa na starosti záležitosti ohledně „programu a organizace vedlejšího programu“. Jakou odměnu měl Chalupa na základě této příkazní smlouvy - minimálně ve výši 20 hodin měsíčně - dostávat, není jasné. Částku totiž městská firma v registru smluv zatajila. Sám Chalupa nicméně na dotaz redakce uvedl, že jeho odměna se pohybovala kolem patnácti až dvaceti tisíc korun hrubého.

Konkrétnější, alespoň pokud jde o odměnu, je druhá uzavřená smlouva. Podle té měl Chalupa pro pražskou firmu zajišťovat „zprostředkování sponzoringu festivalu PragueCon, (...) a to ve formě zprostředkování uzavření sponzoringových smluv s třetími osobami, za což zprostředkovateli náleží odměna ve formě provize ze sponzoringového plnění“. Provize pro Chalupu měla podle dokumentu činit deset procent z každého dojednaného sponzoringu.

Vpravo exposlanec hnutí ANO Bohuslav Chalupa. | Foto: Filip Jandourek

Spolupráci nechal Chalupa minulý týden zrušit. Důvod? Přivedla ho k tomu prý negativní vyjádření pražského magistrátu včetně primátorky Adriany Krnáčové (ANO) na adresu akce.

„Vzhledem k situaci, kdy magistrát má pod palcem Výstaviště, to připravuje akci a já jsem byl požádán organizátory akce o spolupráci. A pak zjišťuju, že na magistrátu jsou lidé, kteří proti té akci, která je podle mě velice kvalitní a bude mít velký význam pro Výstaviště a je zajímavá pro mladé lidi, že proti tomu tvrdě vystupují včetně paní primátorky,“ uvedl Chalupa. „Nemám zájem spolupracovat se subjektem, který neví, co chce,“ doplnil ještě s tím, že ačkoli nějakou práci odvedl, nenechal si vyplatit žádnou odměnu.

(Ne)platnost smluv

Když se redakce zeptala na spolupráci s Chalupou přímo Výstaviště, firma uzavřené smlouvy nejprve odmítla komentovat. „Vzhledem k tomu, že Výstaviště Praha v tuto chvíli nemá předsedu představenstva, v jehož kompetenci daná akce je, nebudeme se k tématu nyní vyjadřovat,“ vzkázala stručně mluvčí Jana Čermáková. Až později na dotazy reagoval člen představenstva Jan Adámek, který potvrdil, že Chalupa spolupráci s Výstavištěm rozvázal.

„Výstaviště uzavřelo smlouvu s panem Chalupou na základě jeho zkušeností a kontaktů v byznysu a v bezpečnostní oblasti. Kromě jiného měl na starosti vyjednání spolupráce s Armádou České republiky,“ popsal. Také Chalupa uvedl, že díky svým kontaktům v bezpečnostních kruzích a armádě se měl postarat mimo jiné o prezentaci české armády na festivalu.

Před časem MF Dnes informovala o tom, že Chalupa se stal externím poradcem bývalé ministryně obrany Karly Šlechtové (ANO). Exposlanec za hnutí ANO měl na starosti přípravu branné koncepce. Resort ale nyní podle zjištění serveru iROZHLAS.cz zkoumá, zdali bude s Chalupou dále spolupracovat. „Aktuálně si jeho další využití a přínos pro resort ministr Lubomír Metnar analyzuje a vyhodnocuje. Následně se sám rozhodne, zdali si jej jako poradce ponechá či nikoliv,“ uvedl za tiskové oddělení resortu Jakub Fajnor s tím, že Chalupa má na ministerstvu podepsanou dohodu o provedení práce. „To znamená je placen od úkolu. Od měsíce června mu nebyl dán úkol, tedy je aktuálně neaktivní,“ doplnil. Fajnor zároveň doplnil, že Chalupa nastoupil za éry Šlechtové a jeho náplní práce byla například přípravu obyvatel k obraně státu i poradenství v oblasti obrany a bezpečnosti.