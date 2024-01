Odpuštění poplatků či prodloužení studia. Filozofická fakulta vychází po tragické události vstříc studentům

Pražská filozofická fakulta svým studentům prodlouží maximální dobu studia o půl roku. Dohodla se na tom s vedením Univerzity Karlovy. Chce tak vyjít vstříc všem, které zasáhla tragická střelba. Kromě prodloužení studia, které se týká všech studentů, fakulta některým taky odpustí poplatky za delší studium. „To se bude týkat pouze studentů bakalářského a magisterského studia,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál děkanka Eva Lehečková. Praha 16:00 18. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pieta za oběti střelby na filozofické fakultě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už jste se posunuli v jednání ohledně rozložení studia?

Posunuli jsme se v rozhodnutí u tří věcí. Za prvé se jedná o rozložení studia, ročníků a možnosti plnění atestací v delším časovém horizontu. To upravíme vnitřním předpisem univerzity. Za druhé jsme se posunuli v tom, že bude studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia prodloužena maximální doba studia o půl roku.

Fakultu po útoku zasáhla vlna nenávistných výroků. To po střelbě v Brodu a Ostravě nebylo, popisuje expert Číst článek

To je výsledek jednání i s ministerstvem školství. K tomu bude nutná změna studijního a zkušebního řádu univerzity. Třetí věc, ve které se posouváme, je plán na nějakou úlevu od poplatku za delší studium u studujících, kteří budou studovat delší než standardní dobu studia na bakalářských a magisterských českých programech.

Různé úpravy se mohou provést buď opatřením rektorky, děkanky, nebo právě novelizací studijního a zkušebního řádu. Takže na samotné provedení potřebujeme ještě nějaký čas. Všechno nicméně směřujeme k začátku letního semestru devatenáctého února.

V jaké výši plánujete odpustit poplatky?

Tohle je zrovna věc, která ještě probíhá, to jednání a přesné technické řešení. Nicméně základní úvaha je odpuštění poplatků na jeden semestr všem studujícím, kterým by byl vyměřen v plné výši na ten jeden semestr. Odpuštění poplatků je ale už dohodnuto.

Bude to tedy za zimní semestr?

Spíš za ten nadcházející semestr, protože to skutečně může ovlivnit jejich schopnost hladce procházet studiem. A ono je to propojeno s rozhodnutím o prodloužení maximální doby studia o půl roku, protože některým studujícím by právě tím mohla vzniknout povinnost platit za delší studium, tak ruku v ruce jde úvaha na stejnou dobu odpustit poplatek za delší studium.

Média při pokrývání střelby nepochybila, míní novinář. ‚Kritická reflexe je namístě,‘ myslí si etik Číst článek

Mluvila jste o rozložení studia. Jak by to v praxi vypadalo?

Studium na Univerzitě Karlově hodnotíme nebo kontrolujeme po akademických letech, takže po celém studijním roce. A to znamená, že můžeme udělat to, že jim snížíme počet kreditů, který budou potřebovat pro postup do dalšího ročníku. Pro všechny studující, kteří zvládnou studovat podle svého původního plánu, to nebude hrát žádnou roli. Mohou postupovat stejně, jako to měli v plánu předtím.

Pro ty, kteří úlevu budou potřebovat, tak ji mohou využít. Tuto možnost budou mít všichni studující. Někdo ji využije, někdo ne. Nebudou k tomu muset podávat nějaké individuální žádosti, což je právě ta administrativní úleva, vzhledem k tomu, že na filozofické fakultě máme přes sedm tisíc studentů.

Začalo zkouškové období. Využívají studenti konzultace s učiteli, dochází na zkoušky, nebo si je spíš odkládají?

Se zkouškovým obdobím jsme tento týden teprve začali, takže nějaký přesný přehled, který by byl statisticky podložený, vám teď nemohu poskytnout, protože je příliš brzo. Pozorujeme ale, že hodně studujících využilo možnost setkání se svými katedrami a ústavy, hodně o to stáli, potřebovali sdílet ten zážitek, potkat se a plánovat třeba svoje studium. To je jedna věc.

Poslanec ANO vytkl policii i škole komunikaci po zásahu na fakultě. Mezi zraněnými byla i jeho dcera Číst článek

Druhá, že jsme umožnili vyučujícím předmětu, aby modifikovali podobu zkoušek nebo atestací, takže hodně z nich bylo převedeno třeba do písemné podoby, do seminárních prací nebo byly uznány některé předměty na základě dosavadní práce studujících, protože třeba odevzdávali dílčí písemné práce a podobně.

Tady vidíme, že několik předmětů nebo desítky předmětů se takhle modifikovaly a umožnily to, aby studující již získali třeba zápočty ze svých předmětů. Takže v něčem je to usnadněno, když by se studující třeba momentálně necítili na ústní zkoušku a podobně. Statistiku budeme mít až ke konci toho zkouškového období. Získat nějaké atestace má nyní možnost většina studujících.

Pokročili jste v komunikaci s rodinami, které byly událostí zasaženy? Minulý týden to kritizoval poslanec Richter, jehož dcera byla mezi postřelenými studenty.

Velmi brzy poté, co nám policie poskytla seznam, jsme začali komunikovat s pozůstalými. Nejprve přes jednotky integrovaného záchranného systému, potom i osobně s paní rektorkou jak písemně, tak telefonicky. Takže tam jsme byli v kontaktu poměrně brzy.

Boj se zlem je součást reality. Nejtěžší období je deset až dvanáct týdnů, říká psycholožka Číst článek

Co se týká oficiálního seznamu raněných, tak ten dodnes nemáme k dispozici. Zde je komunikace složitější. Nicméně i tam již odešel nebo tento týden odejde dopis zraněným ode mě a paní rektorky. Opět přes jednotky integrovaného záchranného systému. Pevně doufáme, že to povede k intenzivnější komunikaci.

Víte, kolik pacientů zůstává v nemocnicích?

Jestli se pamatuju dobře, tak jsou to velmi nízké jednotky, do pěti osob. Myslím, že už to nakonec jsou jenom dvě zraněné osoby. Jsme v kontaktu ještě s našimi zraněnými zaměstnanci, kteří už byli propuštěni do domácí péče, protože ti se nám sami ozvali, a řešíme pracovněprávní otázky kvůli jejich zraněním.