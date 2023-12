Rektorka Králíčková: Nebojte si říct o pomoc ani později. Bezpečnost se změní na celé univerzitě

Krizový štáb všech fakult Univerzity Karlovy již poněkolikáté jedná o tom, jak citlivě obnovit výuku po útocích. „Existuje spousta možností, jak výuku obnovit, jde nám primárně o citlivý a individualizovaný přístup,“ vysvětluje rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková pro Radiožurnál. Univerzita pokračuje v poskytování psychologické pomoci a plánuje zavést různá bezpečnostní opatření pro jednotlivé budovy. Ranní interview Praha 10:24 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milena Králíčková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V lednu má začít zkouškové období. Už víte, jak bude vypadat? Zejména tedy na filozofické fakultě? Plánujete třeba odklady pro studenty nebo zrušení celého zimního semestru?

Filozofická fakulta je opravdu veliká, to jsou stovky akademiků, stovky studentů. Chceme přistoupit k tomu tématu maximálně citlivě a individualizovaně.

V první řadě je psychické zdraví a pohoda studentů a akademiků, na začátek výuky chceme být dobře připraveni, vysvětluje rektorka

Jednání, jak to udělat, v současné době probíhají. My jako krizový štáb jsme se potkali v úterý odpoledne a ve středu, ve čtvrtek budeme opět zasedat. Mezitím probíhala jednání na filozofické fakultě a paní děkanka Eva Lehečková, jak včera avizovala, má připravené informace, které by šly do konce týdne.

Ve hře je spousta možností. Některé zápočty a zkoušky by mohly probíhat online, jiné na jiných fakultách – třeba na právnické fakultě nebo na fakultě sociálních věd. Je opravdu více možností a chceme to velmi dobře připravit. Budeme to komunikovat našim studujícím a akademikům myslím nejpozději zítra.

Zrušení semestru jako takového v plánu není? Je to něco, o čem uvažujete?

Úvahy o zrušení jsou velmi vzácné. Ozývají se nám studenti a studentky s chutí do práce a s chutí k tomu pokračovat ve svém studiu. Akademici zase ve své akademické práci.

Zároveň to ale musíme udělat tak citlivě, aby tempo, jak studenti naskočí do výuky, bylo takové, jaké jim vyhovuje. V první řadě chceme dbát na jejich psychické zdraví a psychickou pohodu, podanou rukou v oblasti eventuálních psychických potíží. Ve hře je spousta faktorů a na žádný z nich nechceme zapomenout.

Víte už alespoň jasně, kdy by se měla obnovit výuka na filozofické fakultě? A jak to vlastně vypadá se samotnou budovou po útoku? Převzali jste ji od policie?

Budovu jsme od policie převzali. Práce na obnovení chodu budovy budou trvat týdny, takže bohužel nemůžu říct žádný jasný termín. Očekávám, že na začátku ledna k tomu budeme moct říct více.

Něco jiného je výuka, která může být buďto online, podobně jako zkoušky a zápočty. Anebo to může být na jiných fakultách.

Chtěla bych strašně moc poděkovat naší akademické obci Univerzity Karlovy, protože velmi rychle se ozvali děkani a děkanky jiných fakult, nabízeli konkrétní prostory, konkrétní budovy v blízkosti rektorátu. Dělá mi radost vidět, že si akademická obec navzájem pomáhá. Lidé si chtějí být oporou a jsou si velkou oporou.

Na krizovém zasedání projednáváte různá možná bezpečnostní opatření, dokážete naznačit, zda se dotknou jen filozofické fakulty, nebo se leccos změní pro celou Univerzitu Karlovu?

Určitě se věci změní pro celou Univerzitu Karlovu.

Už máme několik děkanů a děkanek, kteří třeba částečně přistoupili k plánům pro jejich budovy a prostory, kde se to daří implementovat rychleji. Jsou to opatření, která se budou týkat celé univerzity.

Univerzita Karlova má více než 190 budov, jsou velmi různého charakteru. Některé velmi nové, otevřené v posledních letech. Některé velmi historické. Opatření budou různá podle typu a charakteru budovy a jejího umístění.

Pomoc teď i později

Ve středu si mohli evakuovaní vyzvednout věci, které na škole museli zanechat. Zbývají ještě nějaké, nebo už je všechno vyzvednuto?

Není vše vyzvednuto, chápeme a rozumíme tomu, že celá řada studentů odjela potom domů. Máme studenty z celé České republiky i ze zahraničí, takže počítáme s tím, že výdej věcí bude dál pokračovat v lednu v UK Pointu v Celetné ulici.

Připomínali jsme také možnost psychologické pomoci, jak velký je o ni zájem? Máte na to dost lidí?

Je o to velký zájem, snažíme se pokrýt všechny potřeby. Chci všechny z naší akademické rodiny Univerzity Karlovy vyzvat, aby se nikdy nebáli o pomoc říct. Ať už je to teď, nebo za týden, nebo za měsíc.

Jsme připraveni na to, že rány se budou celit dlouho, a určitě chci, aby každý, kdo z Univerzity Karlovy tohle poslouchá, věděl, že se může přihlásit nejenom teď nebo za týden.

Budeme tyto pocity mít. Budeme s tím pracovat a já se budu se velmi snažit o to, aby to tak bylo.