Nabídky firem na dostavbu Dukovan se aktualizují, řekl Fiala po schůzce s jihokorejským premiérem

Nabídky firem ucházejících se o stavbu bloku v Dukovanech se nyní aktualizují. Premiér Petr Fiala (ODS) věří, že budou konkretizovány a vylepšeny z různých hledisek. Předseda vlády to řekl po jednání s jihokorejským protějškem Han Duk-soem. Tamní společnost KHNP patří mezi uchazeče o stavbu bloku. Praha 16:44 12. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) přivítal ve Strakově akademii předsedu jihokorejské vlády Han Duk-soa | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zájem mají dále francouzská společnost EDF a severoamerický Westinghouse. Firma ČEZ, jejímž většinovým majitelem je stát, vyzvala na jaře všechny tři uchazeče k podání finálních nabídek do poloviny září. Pro českou energetickou bezpečnost je podle Fialy rozvoj jaderné energetiky důležitý, a to nejen v podobě stavby velkých reaktorů, ale i rozvojem modulárních reaktorů.

Palivo do Dukovan bude dodávat firma Westinghouse. V tendru na dostavbu nového bloku ale výhodu nemá Číst článek

Fiala také uvítal zájem korejských firem investovat do projektu továren na výrobu baterií do elektroaut v Česku, bylo by to podle něj přínosem pro automobilový průmysl.

„I v souvislosti se zahájením těžby lithia na Cínovci by nám umožnil vybudovat celý řetězec od těžby tohoto nerostu až po výrobu elektrických aut,“ poznamenal.

Bývalý velvyslanec ČR v Jižní Koreji Gustav Slamečka v dubnu řekl, že jednání s jihokorejskými partnery se komplikují přijetím amerického plánu na dotování výroby spojené s ekologickou transformací, tzv. Inflation Reduction Act (IRA).

Spolupráce s Jižní Koreou se může podle Fialy prohloubit například v oblastech, jako jsou polovodiče, umělá inteligence či robotika. Ministerský předseda také uvítal zájem korejských firem podílet se na výstavbě vysokorychlostních železničních tratí v Česku.

„Podpořili jsme vytvoření česko-korejské pracovní skupiny, která by se zaměřila na efektivní transfer technologií, vzájemné sdílení zkušeností,“ poznamenal Fiala.

Významní partneři

Pekarová Adamová jednala v Soulu o spolupráci proti hybridním hrozbám. V sobotu zamíří na Tchaj-wan Číst článek

Vztahy s Jižní Koreou popsal jako vynikající, země jsou významnými ekonomickými partnery. Obrat vzájemného obchodu v posledních letech podle něj roste, loni dosáhl 118 miliard korun.

„Saldo vzájemného obchodu je ale pro Česko záporné. Proto i my podporujeme zájem českých podnikatelů o korejský trh, kde se nabízí celá řada dalších příležitostí,“ dodal. Obě země podle Fialy sdílí hodnoty demokracie, svobody a tržního hospodářství.

Han Duk-so uvedl, že se premiéři dohodli na posílení spolupráce v elektromobilitě, energetice, infrastruktuře či obranném průmyslu. Zabývat se chtějí také diverzifikací stávající spolupráce, například ve vodíkových technologiích či malých modulárních reaktorech. Země podle Hana chtějí také rozšířit kontakty a vzájemnou lidskou výměnu, posílit spolupráci ve vzdělávání, cestovním ruchu či kultuře.