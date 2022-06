Neformální summit EU v Česku bude řešit širší spolupráci s nečlenskými státy, řekl Fiala

Francouzský prezident Emmanuel Macron a předseda Evropské rady Charles Michel požádali českého premiéra Petra Fialu, aby v době českého předsednictví uspořádal evropský summit, na kterém by se mělo probírat téma větší spolupráce Evropské unie s nečlenskými státy. Fiala to řekl novinářům před začátkem druhého dne unijního summitu v Bruselu. Praha 10:42 24. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala přijíždí na summit do Versailles | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

„Blížící se předsednictví se projevilo při včerejším jednání o konceptu širší Evropy, kdy jsem byl požádán, abych spolu s francouzským prezidentem Macronem a předsedou Evropské rady Michelem připravil koncept neformálního summitu, který by se na této bázi mohl konat v Praze. Myslím, že je to velmi důležité a byl by to dobrý vstup do našeho předsednictví,“ uvedl Fiala.

Koncept širší Evropy by mohl zahrnovat země „od Islandu po Ukrajinu“, řekl Fiala. Summit s Ukrajinou tím podle Fialy ale nepadá. Na podobě se však musejí dohodnout čelní představitelé EU. České předsednictví, které začíná za týden, předpokládalo dobu konání neformální schůzky šéfů států a vlád zemí Unie uskutečnila v Praze na konči září či na počátku října.

Francií navržený koncept širší Evropy má být otevřený zejména pro země, které usilují o členství v EU a nabídnout jim možnosti bližší spolupráce. Nemá ale nahradit samotný přijímací proces.

Lídři ve čtvrtek schválili kandidaturu Ukrajiny a Moldavska, šestice balkánských zemí se k posunu na cestě do Unie nedostala.