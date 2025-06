Fiala musel Decroix obětovat. V nadcházejících měsících by se mu ale hodila jinde, popisuje politolog

Premiér Petr Fiala z ODS navrhl na ministryni spravedlnosti svou stranickou kolegyni Evu Decroix. Podle politologa Josefa Mlejnka musel kvůli bitcoinové kauze obětovat významnou figuru své strany. „V nadcházejících měsících by se mu náramně hodila někde jinde,“ popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál odborník z Katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 13:43 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala oznamuje, že ministerstvo spravedlnosti povede místo Pavla Blažka poslankyně ODS Eva Decroix | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix asi není velkým překvapením. Proč si podle vás ODS vybrala právě ji?

Překvapením není, ale z jistého úhlu pohledu je. Ona je jedním z nejschopnějších politiků a političek ODS, pokud jde o vedení kampaně a komunikaci s voliči. ODS nebo koalice Spolu by ji potřebovala hlavně v kampani a ona teď musí jít hasit obrovský průšvih na ministerstvo spravedlnosti po Pavlu Blažkovi (ODS).

Premiér Petr Fiala musel svým způsobem obětovat nebo poloobětovat významnou figuru své strany, která by se mu v nadcházejících měsících náramně hodila někde jinde. Ona určitě kampaň povede dál, ale ministerstvo ji bude stát nějakou energii a čas.

Nicméně ten tah byl nutný, protože ten průšvih je obrovský. Premiér nemá jinou šanci než se to snažit nějak zachránit tak, že na ministerstvo dá člověka, který je věrohodný a který, dejme tomu, může vystupovat před veřejností, že na ministerstvu ohledně těchto podivných kšeftů s kryptoměnami něco vyřešil.

Jinak samozřejmě končí volební období, takže z hlediska samotné funkce ministerstva by stačil nějaký náměstek. Tam přes léto jde jenom o to svítit, nesvítit. Přes léto se ani topit nemusí.

Ale kauza má ty rozměry, že musel použít velmi významnou figuru, aby tímhle způsobem trošku ten průšvih hasil.

Byla ta vyvozená politická odpovědnost Pavla Blažka dostatečná, nebo nedostatečná, jak to vidíte vy?

Ano, samozřejmě že ministr Blažek odstoupil, o tom není sporu. Pokud jde o politickou odpovědnost širší, tak se samozřejmě diskutuje za A o ministru financí, jestli o tom věděl, nevěděl. A pak samozřejmě o politické odpovědnosti premiéra a celé vlády.

Kdybychom byli v polovině volebního období nebo kdyby byl rok do voleb, tak by skutečně ta otázka demise celé vlády byla reálně na stole podle toho, co se objevuje. Pořád se pohybujeme ve velké míře neznalosti, jenom je řada indicií, že je to, jak jsem říkal, obrovský průšvih nebo obrovský problém.

Ale kdyby byl do voleb trošku delší čas, tak s touhle věcí na triku by mělo být na stole, že to je na demisi celé vlády. Ale že máme do voleb pár měsíců, tak to nemá cenu, protože vláda stejně skončí tak jako tak kvůli volbám, které jsou za pár měsíců.

Zatím nikdo z vlády neříkal, že by vůbec uvažoval o demisi. Ale například Starostové jsou v docela specifické situaci. Jsou sice koaliční partner, ale zároveň ve volbách soupeř koalice Spolu. Bylo by teď pro STAN výhodné se distancovat, dokonce třeba nepodpořit vládu při hlasování o důvěře, anebo spíš ne?

Pro STAN je to dilema, protože čistě z hlediska úspěchu ve volbách se musí od té kauzy odetnout. Možná by pro ně bylo výhodné, kdyby teď z vlády demonstrativně odešli. Ale na druhou stranu možná by to veřejnost nepřijala, lidé by namítali, že v té vládě celou dobu byli.

Koneckonců ministr vnitra by měl také něco vědět o tom, jestli ministr spravedlnosti kšeftuje s bitcoiny, jak a proč. Čili spíš si myslím, že když si zváží pro a proti, tak pro ně je pořád výhodnější ve vládě zůstat, vládu neshazovat. Ostatně mají v rukou nějaká ministerstva, takže chtějí voličům předvést, že něco za ty čtyři roky dokázali.

Ale musí se od toho nějakým způsobem distancovat a myslím, že se distancovali třeba tak, že podporují mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli tomu.

Takže myslím, že vládu neshodí, podpoří ji, nebudou z ní odcházet, ale budou se velmi snažit jak nyní, tak v kampani se maximálně v očích voličů od toho distancovat. Koalice Spolu a STAN jsou bezprostřední soupeři, pokud jde přímo o souboj o voliče, poněvadž apelují na podobné skupiny voličů.