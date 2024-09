Fiala musel vědět, že když odvolá Bartoše, může se stát, že odejdou i ostatní Piráti, řekl Skopeček

Vládní koalice v současném složení zřejmě skončí. Piráti považují návrh premiéra Fialy z ODS odvolat ministra pro místní rozvoj a šéfa Pirátů Ivana Bartoše za faktický vyhazov z vlády. Radiožurnálu to potvrdil i šéf jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek. Volební lídr koalice Spolu ve Středočeském kraji Jan Skopeček (ODS) Radiožurnálu řekl, že Fiala musel tušit, že po odvolání Bartoše hrozí konec Pirátů ve vládě. Praha 11:06 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Skopeček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér chce z vlády odvolat předsedu koaliční strany. Skutečně to nelze brát tak, že mají tím pádem odejít z vlády všichni ministři strany, když tedy končí její předseda? Odhlédněme od toho, že Bartoš jako předseda své strany skončí v listopadu.

Pan premiér se rozhodl odvolat pana vicepremiéra, na druhou stranu řekl, že to neznamená, že je nespokojen s prací dalších ministrů za Piráty.

Takže v tuto chvíli je to pouze a jen na Pirátské straně, jestli z vlády odejdou, nebo nominují nového ministra pro místní rozvoj. Není to tedy vyhazov Pirátů z vlády, ale myslím si, že i pan premiér musel tušit, když pana předsedu Bartoše odvolával, že riskuje i to, že můžou odejít ostatní Piráti z vlády.

S největší pravděpodobností tedy žádný nový nominant Pirátské strany nakonec nebude. Premiér to všechno oznámil Ivanu Bartošovi po telefonu. Žádné koaliční jednání k tomu prý nebylo. Jak toto vnímáte? Má to takto fungovat mezi koaličními partnery?

Nebyl jsem u těch schůzek. Vím, že pan premiér mluvil s panem vicepremiérem ráno osobně na schůzce a poté telefonem. Ale co si řekli na schůzce a co si pak řekli po telefonu, to skutečně nevím. Nemám o tom informace a nemůžu to tedy nějakým způsobem komentovat.

Podle informací z Pirátské strany schůzka rozhodně o tomto v žádném případě nebyla, a řešily se naopak priority strany pro další období. A teprve potom přišel ten telefon.

Pochopil jsem to tak, že pan premiér chtěl od pana vicepremiéra slyšet, jakým způsobem řeší digitalizaci stavebního řízení, jakým způsobem, jakou rychlostí odstraňuje chyby a vady a v jaké chvíli by to mělo fungovat bez problémů. A slyšel místo toho vlastně další požadavky Pirátů.

Anebo to, co se týče jednotlivých politických témat, zákonů, které chtějí Piráti ve vládě prosadit. Takže možná tam bylo nedorozumění v tomto smyslu, co si každý od té schůzky představoval.

Volné funkce

Od středy má mít digitální stavební řízení na starosti pracovní tým pod vedením ministra dopravy Martina Kupky z ODS. Nebudete v tom týmu také vy? Máte o něco takového třeba i zájem?

Žádnou nabídku, abych řešil digitalizaci, jsem nedostal. Takže nepočítám, že bych byl v týmu, který by řešil digitalizaci.

Dostal jste třeba nějakou jinou nabídku, míněno třeba na post ve vládě, například za odcházejícího ministra průmyslu a obchodu.

Ne, nedostal jsem žádnou nabídku na post ve vládě.

A kdybyste ji dostal, zvažoval byste?

Žádnou nabídku jsem nedostal, takže se pohybujeme v rovině spekulací a to určitě nebudu žádným způsobem rozvíjet.

Koalice ve středních Čechách

Piráti tvrdí, že se chystá sbližování ANO a koalice Spolu, tedy i ODS. Argumentují vyjednáváním krajských koalic. Možná mají na mysli třeba právě i vás ve středních Čechách. Stále zvažujete nabídku na společné vládnutí jak s hnutím STAN, tak s hnutím ANO. Už jste se ve středních Čechách rozhodli? Je ANO ještě ve hře?

Ve středních Čechách probíhají jednání o tom, jakým způsobem bude fungovat krajské zastupitelstvo a jaká bude koalice. V tuto chvíli nemáme rozhodnuto. Nejsme dohodnuti ani se subjektem STAN, ani se subjektem ANO, a jednání budou pokračovat.

Jsme pár dní po volbách. Absolvovali jsme jedno jednání s hnutím ANO a dvě jednání se STAN. Se STAN máme naplánováno další jednání na příští pondělí.

Situace ve středních Čechách je komplikovaná tím, že obě varianty přináší velmi malé většiny pro fungování v zastupitelstvu. Koalice se STAN je o jeden hlas, což může být velmi komplikované při praktické práci zastupitelstva.

Ale tím neříkám, že se nejsme schopni se STAN domluvit. Jenom ta dohoda bude velmi komplikovaná a bude muset jak ze strany STAN, tak ze strany ODS a dalších koaličních subjektů mít v představě i to, jakým způsobem budeme fungovat, jakým způsobem budeme prosazovat při tak těsné většině důležité projekty pro Středočeský kraj.

Takže jednání pokračují. Nikdy jsem neřekl, že preferujeme tu či onu variantu a skutečně to není o tom, že by šlo jenom o pozice v radě nebo o opozice hejtmana, jakkoliv jsou ty personálie samozřejmě důležité a jakkoliv také hrají roli při tom vyjednávání.

Ale k žádné variantě se nekloním. Teď skutečně hledáme nějaké funkční řešení toho, jak by mohl Středočeský kraj vypadat. Jak by mohla vypadat krajská rada, ale především zajistit to, aby ta krajská rada byla funkční.

Protože si můžeme krásně v zasedací místnosti domluvit posty, rozdělit funkce, ale pokud nebude fungovat zastupitelstvo, tak pozice pro ty lidi, kteří je získají, budou úplně zbytečné.