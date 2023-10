Fiala podporuje přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Opozice s krokem souhlasí

Česká ambasáda v Izraeli by se mohla přesunout z Tel Avivu do Jeruzaléma, premiér Petr Fiala (ODS) tento krok podporuje. V současné době by to považoval za žádoucí krok, o konkrétním postupu chce jednat s koaličními partnery. Fiala to v pondělí uvedl na sociální síti X. Uvítal také rozhodnutí Evropské unie prověřit toky evropských peněz poskytovaných na palestinská území v reakci na sobotní útok Hamásu. Praha 19:28 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael považuje Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město (ilustrační foto) | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

„Osobně dlouhodobě podporuji přesun české ambasády do Jeruzaléma. Jsem přesvědčen, že v současné době by to byl žádoucí krok,“ uvedl v pondělí Fiala. Věc chce projednat v koalici. Zástupci lidovců a TOP 09 se vyjádřili, že s přesunem souhlasí.

„Tento krok jako lidovci dlouhodobě podporujeme. Pokud s takovým postupem bude souhlasit i izraelská strana, budu rád, když tuto změnu provedeme, jakmile to bude možné,“ napsal Jurečka. České velvyslanectví v Tel Avivu má v Jeruzalémě od předloňského roku úřadovnu.

Osobně dlouhodobě podporuji přesun české ambasády do Jeruzaléma. Jsem přesvědčen, že v současné době by to byl žádoucí krok. O konkrétním postupu v této situaci budu chtít jednat s koaličními partnery.



Zároveň vítám rozhodnutí EU prověřit toky evropských peněz poskytovaných na… — Petr Fiala (@P_Fiala) October 9, 2023

Pekarová Adamová sdělila, že již v roce 2019 podpořila výzvu vládě Andreje Babiše (ANO), aby iniciovala jednání o společném přesunu velvyslanectví visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) do Jeruzaléma.

„Hnutí ANO bylo bohužel většinově proti. ČR de facto uznává Jeruzalém jako hlavní město Státu Izrael a má tam i svou diplomatickou přítomnost. Přesun velvyslanectví je navazujícím krokem, který v principu podporuji. Budeme o tom jednat s koaličními partnery,“ dodala.

Šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti) v dubnu při návštěvě izraelského ministra zahraničí řekl, že o přesunu českého velvyslanectví do Jeruzaléma politická reprezentace nerozhodla. Uvedl tehdy, že to není na pořadu dne.

O přesun ambasády usiloval bývalý prezident Miloš Zeman. Loni v prosinci Radiožurnálu řekl, že předpokládá, že vláda přesun brzy schválí. Požádal tehdy Fialu, aby zemi při této příležitosti společně navštívili.

Fiala tehdy sdělil, že je přesunu nakloněn, při předsednictví v Radě EU a válce na Ukrajině ale musela vláda řešit aktuálnější výzvy. Lipavský tehdy řekl, že přesun není něčím, co by bylo na pořadu dne.

Vyjádření opozice

Stínová vláda opozičního hnutí ANO v souvislosti s nynější eskalací konfliktu v neděli koaliční kabinet vyzvala, aby učinil všechny kroky pro přestěhování velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.

„Bude to současně i konkrétní gesto, kterým v této době podpoří Česká republika Izrael. Budete mít naši plnou podporu,“ sdělil předseda stínové vlády a první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš v roce 2017 uvedl, že s návrhem na přesun ambasády nesouhlasí. O čtyři roky později byl v Jeruzalémě u otevření úřadovny velvyslanectví.

Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území.

Sobotní překvapivý a bezprecedentní útok z Pásma Gazy na Izrael si vyžádal nejméně 800 izraelských obětí, počet ale stále roste. Nejméně 100 až 150 Izraelců také bylo uneseno.

Zastavení plateb od EU

EU v pondělí oznámila, že pozastavila veškeré platby, které měly směřovat na podporu palestinského obyvatelstva. „Vítám rozhodnutí Unie prověřit toky evropských peněz poskytovaných na palestinská území. Je to krok, který jsem podporoval už v minulosti,“ napsal Fiala.

Premiér v pondělí odpoledne položil květiny na pietní místo před izraelskou ambasádou v Praze. Situaci považuje za vážnou a zdůraznil, že ČR plně stojí za Izraelem.

„Naše podpora Izraeli je dlouhodobá a zvlášť v těchto těžkých chvílích je důležité, abychom tuto podporu vyjádřili všemi dostupnými prostředky. I proto jsem dnes přišel na toto improvizované pietní místo, abych svoji solidaritu s utrpením Izraelců plně vyjádřil,“ řekl Fiala České televizi.