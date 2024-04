Fiala před sjezdem SPD: Změny ve vedení jsou možné, ale neočekávám je. Budeme chtít do vlády

Místopředseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Radim Fiala neočekává, že by došlo ve vedení strany k personálním změnám. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl před sjezdem delegátů, kteří by měli rozhodnout o dalším směřování. Fiala se netají tím, že po příštích parlamentních volbách by SPD chtělo do vládních lavic. „Pokud chcete prosazovat svůj politický program, tak je to potřeba dělat ve vládě, nikoli v opozici,“ zdůvodňuje. Rozhovor Praha 9:57 13. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak chcete delegáty zajmout vy osobně?

V letošním supervolebním roce nás čekají troje volby. Jsou to evropské, krajské, tedy regionální, a senátní volby. Jsme přesvědčeni, že máme dobrou taktiku, dobrou strategii a že ve všech třech volbách bychom měli uspět. Uspět tedy tak, že bychom byli lepší, než jsme byli v minulých evropských, krajských i senátních volbách a to je hlavní cíl.

Očekáváte dnes vůbec nějaké změny v předsednictvu?

To samozřejmě nemohu vědět, protože delegáti celostátní konference budou moci navrhovat kandidáty do předsednictva i na předsedu a uvidíme, jak ta volba bude vypadat. Samozřejmě jsou ty změny možné, ale já je spíše neočekávám, tak uvidíme.

Spíš by to bylo asi překvapení, ne?

To nevím, prostě volba je tajná a volba je volba.

Na konferenci vystoupí taky zástupci Trikolory. Bude se do budoucna spolupráce SPD s touto stranou prohlubovat?

Doufám, že ano. Máme spolu dohodu na tento supervolební rok, kde budeme velmi úzce spolupracovat na úrovni koalice. Co se týče parlamentních voleb, budeme rádi, když se ta spolupráce prodlouží, když se potvrdí to, co se potvrdilo už v minulých komunálních volbách, že jsme uspěli. Uspěli jsme opravdu hodně.

Byl to pro nás velmi výrazný úspěch, kdy jsme získali mnoho mandátů, a když se to potvrdí i v letošním roce, spolupráce bude fungovat, tak budu jenom velmi rád, když spolupráci prodloužíme i do parlamentních voleb v roce 2025.

My už jsme dnes slyšeli Tomia Okamuru, který mluvil o tom, že SPD má ambici stát se po příštích volbách vládním stranou. S kým byste šli do vlády?

Samozřejmě podle mě je to nutná ambice, protože pokud chcete prosazovat svůj politický program, tak je to potřeba dělat ve vládě, nikoli v opozici, a to my určitě chceme. Vy se určitě ptáte na koaliční partnery.

My budeme jednat s každým, ale samozřejmě naším nejbližším koaličním partnerem je hnutí ANO. Protože kdybychom chtěli jít do vlády s někým z pětikoalice, tak bychom museli dělat kompromisy s tím, co dělá vláda dnes a to tedy rozhodně nechceme. Takže já tedy jasně říkám, že náš nejbližší koaliční partner je hnutí ANO.