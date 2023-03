Fiala: Úprava valorizačních mechanismů je nutná, vláda s ní počítá. Poplatky u lékaře zavádět nebudeme

Vláda počítá se systémovým řešením a úpravou obecného valorizačního mechanismu penzí včetně předčasných důchodů. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekl premiér Petr Fiala (ODS). Premiér také řekl, že vláda nebude zavádět obecně regulační poplatky u lékaře. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) podle něj dříve hovořil pouze o poplatcích na pohotovosti a urgentním příjmu. Praha 14:14 5. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala na sněmovním jednání o snížení valorizace důchodů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spornou vládní novelu o nižším červnovém růstu penzí, kterou kvůli opozičním obstrukcím projednávala Sněmovna od úterý do soboty, je podle premiéra nutné přijmout kvůli nepředvídatelnému nárůstu inflace.

„Systémové řešení máme nachystané, upravíme obecný valorizační mechanismus včetně předčasných důchodů. To je nutná věc,“ řekl Fiala. Ti, kdo valorizační mechanismus vytvořili, si podle ministerského předsedy uměli představit maximálně pětiprocentní inflaci.

Fiala uvedl, že vláda mimořádnou valorizaci důchodů letos očekávala, ale s dopady na rozpočet pro tento rok do 20 miliard korun. Že by měly být mnohem vyšší, přes 35 miliard korun, podle něho způsobil až skokový nárůst inflace mezi prosincem a lednem.

„My teď musíme reagovat na mimořádnou valorizaci ve výši, ve které ji nikdo nečekal, aby nám to nenavýšilo základnu na pořád do budoucna. Teď by to bylo 35 miliard, příští rok 58 miliard. To nejde,“ poznamenal Fiala. Penze se mají kvůli inflaci mimořádně valorizovat od června.

Podle podkladů k návrhu by se podle nynějších pravidel zásluhový procentní díl důchodu zvedl o 11,5 procenta, průměrný starobní důchod by rostl o 1770 korun. Vláda navrhla jednorázově přidání omezit a navýšit zásluhový díl o 2,3 procenta a k tomu o 400 korun, průměrný starobní důchod by se navýšil o 760 korun.

Zadlužení by se zbrzdilo o 19 miliard korun. Místo 34,4 miliardy na dluh navíc by se vyplatilo 15,4 miliardy korun. Sněmovna návrh schválila v sobotu, dostane ji nyní k projednání Senát a následně k posouzení prezident.

Regulační poplatky

Ministr zdravotnictví Válek Mladé frontě Dnes řekl, že lidé zneužívají urgentní příjmy nemocnic. Poplatek by podle něj mohli hradit například pacienti, kteří nejdou nejprve k praktickému lékaři, ale rovnou do zdravotnického zařízení. Konkrétní návrhy ministr očekává od Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Lidé v současnosti platí za využití lékařské a zubní pohotovostní služby 90 korun. Vedle pohotovostí ale v Česku fungují také urgentní příjmy zdravotnických zařízení, které lidé podle Válka nadužívají.

„Ministr zdravotnictví nemluvil obecně o regulačních poplatcích. Bavil se pouze o regulačních poplatcích na pohotovosti a u urgentního příjmu, což je dlouhodobý problém a požadavek České lékařské komory. Mimochodem na pohotovosti ten poplatek je, takže tu nemluvíme o ničem jiném,“ poznamenal Fiala.

„Regulační poplatky u lékaře naše vláda zavádět nebude,“ dodal premiér. Šéf České lékařské komory Milan Kubek v listopadu v České televizi uvedl, že poplatek za pohotovost neplní regulační funkci. Mohl by se podle něj zvýšit z 90 na 200 korun. Válek tehdy uvedl, že pokud mu komora návrh přednese, otevře o něm diskusi na vládě.