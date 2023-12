Fialův vánoční projev měl ukázat pokoru a omluvu, říká opozice. Vláda si nepřipustí chybu, míní Havlíček

Místopředseda ANO Havlíček uvedl, že Fiala přednesl svůj běžný projev. „Potvrdil v něm, že největší problém této vlády není to, že má tragické výsledky, ale to, že si to nechtějí připustit,“ sdělil Havlíček. Důsledkem pak je, že nelze čekat zásadní zlepšení, doplnil.

„Místo aby trošku pokory řekl toto jsme nezvládli a toto uděláme pro to, aby se to napravilo, tak je patrné, že se opět budou chytat každého stébla, zejména ekonomického stébla, budou vysvětlovat, jak dobře vše ustáli a jaké světlé zítřky nás s nimi čekají. Obávám se, že nikoliv.“, doplnil.

Fiala měl podle Havlíčka připustit, co vláda nezvládla, a sdělit, co udělá, aby to napravila. „Místo toho se budou chytat každého stébla a s pomocí marketingových frází vysvětlovat, jak dobře vše ustáli a jaké světlé zítřky nás s nimi čekají,“ uvedl. Pozitivně vnímá Havlíček to, že Fiala „snad poprvé“ poděkoval lidem za to, jak se dokážou vyrovnat s problémy.

Poslankyně Alena Schillerová (ANO) sdělila, že od premiéra čekala omluvu. „V jeho vlastním rozpočtu investice klesají o 18 mld. Kč a stovkám tisíc zaměstnanců čistá výplata kvůli činům jeho vlády klesne,“ uvedla Schillerová na síti X.

Šéf SPD Tomio Okamura na sociální síti X sdílel snímek z projevu. „Dnešní projev premiéra Fialy (ODS): Milé děti, do teď jsem vám lhal, ale od nového roku bude všechno lepší,“ napsal Okamura.

Ministr vnitra a předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan ocenil, že Fiala nabídl lidem „vyvážený mix popisu aktuální situace a reálných problémů Česka a naděje, že v řadě ohledů se stav naší země zlepšuje a bude zlepšovat“. „Byl to projev realistický, vyvážený a velmi lidský,“ napsal Rakušan.

Šéfka Sněmovny a koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová sdělila, že Fiala popsal problémy Česka a nelakoval narůžovo. „Projev obsahoval vizi, představení řešení i optimistický výhled do budoucna. Jeho klid, věcnost a slušnost jsou vlastnosti, které naši zemi spojují ve vánočním čase ovlivněném obrovskou tragédií,“ uvedla.