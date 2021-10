Fiala, Výborný, Jakob, Schillerová a Stanjura. Některá sněmovní uskupení zvolila šéfy poslaneckých klubů

Pět ze sedmi parlamentních stran a hnutí si v úterý zvolilo předsedy svých poslaneckých klubů. SPD a ODS vsadili na osvědčené tváře, kluby dále povedou Radim Fiala a Zbyněk Stanjura. Lidovci si šéfem nově zvolili bývalého předsedu strany Marka Výborného, TOP 09 vybrala Jana Jakoba a hnutí ANO ve sněmovně povede současná ministryně financí Alena Schillerová. Šéfa poslaneckých klubů ještě musí zvolit Piráti a Starostové. Praha 22:45 12. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pět ze sedmi parlamentních stran a hnutí si v úterý zvolilo předsedy svých poslaneckých klubů. SPD povede Radim Fiala (vpravo dole), ODS Zbyněk Stanjura (vlevo nahoře), lidovce Marek Výborný (vpravo nahoře), TOP 09 Jan Jakob a hnutí ANO Alena Schillerová. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

SPD

Předsedou klubu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) ve sněmovně bude nadále Radim Fiala, jeho místopředsedou zůstává Radek Rozvoral, řekl po úterním úvodním jednání poslaneckého klubu předseda hnutí Tomio Okamura.

Vondráček ke klubu ANO: Neumím si to bez Faltýnka představit. Jestli někdo umí vyjednávat, tak on Číst článek

Klub si podle něj dnes ujasňoval, jak bude podávat návrhy předpisů, ale i odbornosti jednotlivých poslanců.

Předsedou klubu byl jednomyslně zvolen Fiala, pokračovat bude také jeho místopředseda Rozvoral, doplnil Okamura. Fiala je poslancem už od roku 2006, původně působil v ODS. Ze strany vystoupil kvůli nesouhlasu se zvyšováním daní, které prosazovala vláda někdejšího premiéra Petra Nečase. V končícím volebním období byl předsedou hospodářského výboru.

KDU-ČSL

Poslanecký klub lidovců povede bývalý předseda strany Marek Výborný. Jeho místopředsedy budou Vít Kaňkovský, Marie Jílková a Jiří Navrátil. Vedení si dnes klub ustavil na prvním zasedání po víkendových volbách. O výsledku hlasování informovala mluvčí KDU-ČSL Kateřina Procházková.

Marek Výborný

@MarekVyborny Vážím si důvěry a podpory kolegyň a kolegů, kteří mě dnes zvolili předsedou poslaneckého klubu @KDU-ČSL. Děkuji za práci dosavadnímu předsedovi @Jan Bartošek Budu s plným nasazením reprezentovat 23 lidoveckých poslanců. Těším se zvláště na úzkou spolupráci v rámci @Spolu_Koalice 9 213

KDU-ČSL, která ve volbách kandidovala v rámci koalice Spolu s ODS a TOP 09, zaznamenala nejlepší výsledek ve své polistopadové historii, získala 23 mandátů. Dosud její klub vedl místopředseda Jan Bartošek.

Politolog: Levice se z poslední porážky v roce 2017 nepoučila. Babiš dosáhl úspěchu tím, že jí odsál voliče Číst článek

O něm se spekulovalo jako o možném kandidátovi na post ministra obrany. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v úterý České televizi řekl, že Bartošek by mohl být kandidátem Spolu na místopředsedu sněmovny.

Výborný po zvolení do čela klubu připomenul, že lidovci v historii KDU-ČSL získali ve sněmovně nejvíc mandátů. „O to větší závazek vůči voličům cítím a budu dělat všechno pro to, abychom jako klub KDU-ČSL zůstali sociálním svědomím celé koalice,“ uvedl.

Pro další čtyři roky vnímá jako důležité srozumitelně hájit programové body křesťanskodemokratické lidovecké politiky, podporu rodin a rodičů, péči o krajinu a životní prostředí stejně jako důraz na kvalitní vzdělávání.

V souvislosti se spoluprací s občanskými demokraty a TOP 09 uvedl, že zcela jistě počítá s pravidelným společným jednáním všech tří poslaneckých klubů.

TOP 09

Předsedou poslanců TOP 09 se stal místopředseda strany Jan Jakob, místopředsedy budou Helena Langšádlová a někdejší šéf klubu Michal Kučera, který se do sněmovny vrátil po čtyřech letech. Po úterním prvním jednání klubu to řekla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

TOP 09

@TOP09cz Náš poslanecký klub je ustaven a je to silná sestava! Těšíme se spolupráci, čeká nás plno práce! 🤝🇨🇿 22 347

TOP 09 v rámci vítězné koalice Spolu získala ve volbách 14 mandátů a její poslanecký klub tak má dvojnásobnou velikost proti končícímu volebnímu období.

Pekarová Adamová: Babiš si z Česka udělal pobočku holdingu. Čeká nás deagrofertizace státu Číst článek

Starosta Roztok u Prahy Jakob je poslancem od letošního ledna. V dolní komoře nahradil někdejšího předsedu poslanců TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Ten složil mandát kvůli brzkému startu předvolební kampaně s tím, že kandidovat nebude.

„Klub tvoří lidé, za kterými je vidět kus odvedené práce. Díky tomu se v rámci klubu zvládneme plnohodnotně věnovat všem oblastem politiky. Je mi obrovskou ctí, že mě kolegové zvolili do pozice předsedy klubu,“ řekl na tiskové konferenci Jakob.

ANO

Sněmovní klub hnutí ANO nově povede nynější vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Po úterní první schůzi členů frakce po víkendových volbách to řekl místopředseda hnutí Radek Vondráček. Schillerová vystřídá dlouholetého předsedu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, který už tuto pozici neobhajoval a stal se prvním místopředsedou klubu.

Alena Schillerová

@alenaschillerov Vést poslanecký klub nejsilnější politické síly v Česku je pro mě nesmírným závazkem. Asi vás nepřekvapí, že budu stále hodně slyšet😉 Třeba už za malou chvíli živě v Událostech ČT a pak znovu od 22 hodin v Událostech, komentářích👍 8 155

Další místopředsedy klubu budou poslanci ANO vybírat za týden. V končícím volebním období měla frakce šest místopředsedů.

Vedení Pirátů přijalo zodpovědnost za ztrátu mandátů. ‚Bude se to řešit na fóru,‘ zmínil Bartoš Číst článek

Schillerová (57), jež není členkou hnutí, vedla jihomoravskou kandidátku hnutí ANO. Od voličů získala téměř 23 000 přednostních hlasů. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že Schillerová je významná tvář a má ambici být významnou političkou. „Myslím, že ve volbách obstála. Je motivovaná, chce být dlouhodobě političkou, proto dostala tu podporu,“ řekl.

Členem ANO se chce v nejbližší době stát místopředseda Babišovy vlády, ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který za hnutí kandidoval jako nestraník. „Chystám se v nejbližší době vstoupit do hnutí ANO,“ řekl v úterý Havlíček Deníku N. Podle informací listu vicepremiéra ke vstupu do ANO vyzval Babiš na jednání klubu.

ODS

Dlouholetý předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura bude pokračovat v jeho čele i v nové sněmovně. Místopředsedy klubu v úterý poslanci občanských demokratů zvolili starostku Prahy 2 Janu Černochovou, ekonomického experta strany Jana Skopečka, odborníka na školství Jana Bauera, sněmovního veterána ODS Marka Bendu a dosavadního místopředsedu hospodářského výboru dolní komory Ivana Adamce. Oznámil to na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

První místopředseda ODS Stanjura vede klub od listopadu 2013. Všichni v úterý zvolení funkcionáři klubu už byli členy jeho vedení v končící sněmovně. O některých z nich se spekuluje jako o kandidátech na ministry.

‚Cílem je účastnit se vlády.‘ Piráti chtějí dál jednat s koalicí Spolu, někteří by ale šli do opozice Číst článek

Stanjura byl ministrem dopravy ve vládě Petra Nečase, na úřad tehdy přišel z postu šéfa klubu, kam se po vládním angažmá opět vrátil. Nyní se spekuluje o tom, že by v koaličním kabinetu ODS, lidovců, TOP 09, Starostů a Pirátů mohl vést ministerstvo financí.

Černochová by mohla být ministryní obrany, Benda by se mohl stát ministrem spravedlnosti. Zástupci ODS včetně místopředsedy Martina Kupky ale označují otázku personálního obsazení ministerstev za předčasnou. Přednost mají podle nich rozhovory o programových prioritách.