Fiala z SPD o tom, jak dostat své ‚experty‘ do vlády: Senátorka Kovářová by byla zase dobrou ministryní

Opoziční hnutí SPD se již delší dobu otevřeně hlásí o to, aby se po příštích volbách do Poslanecké sněmovny dostalo k moci. Jeho místopředseda Radim Fiala v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál otevřeně popisuje, že do případné vlády s hnutím ANO chce SPD vyslat své „nezávislé odborníky“ a ne současné poslance. Rozhovor Praha 7:00 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda SPD Radim Fiala | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Od loňského roku SPD postupně představuje různé „nezávislé experty“, jak jim říkáte, kteří mají straně pomáhat. Na vnitro jste představili exministra Martina Pecinu, na spravedlnost Zdeňka Koudelku nebo senátorku Danielu Kovářovou, na energetiku Ivana Noveského, na zdravotnictví Zdeňka Seidla a na ekonomiku Petra Macha a Miroslava Ševčíka z VŠE. Kdo přijde jako další?

To nemůžu prozradit, protože nemáme jejich svolení. Ti, kteří ještě nebyli oficiálně prezentováni, k tomu mají důvody, třeba pracovní. Ale máme v rukávě ještě dobrá jména, takže se máte na co těšit.

Patří Ševčík mezi nové odborníky SPD? ‚Neplácli jsme si,‘ popírá děkan dohodu, spolupráci ale nevylučuje Číst článek

Jeden ze zmíněných odborníků, někdejší předseda Svobodných Petr Mach, bude vaším lídrem do červnových voleb do Evropského parlamentu. Když jsme se tu bavili v říjnu, byl jste přesvědčen, že vás do nich povede současný europoslanec Ivan David. Kdo Macha do SPD přivedl a co že jste ho rovnou dali do čela kandidátky?

Přivedl jsem ho já, protože se s ním dlouho znám a myslím si, že je to velmi schopný a velmi chytrý člověk. Takové kompetentní lidi potřebujeme. Nemusíme ho nijak přesvědčovat, aby reprezentoval náš politický program. Naše osobní politické ideje se naprosto shodují, mám z toho radost i proto, že je schopen témata vysvětlovat tak, aby tomu lidi rozuměli.

Takže je komunikačně schopnější než Ivan David, proto jste ho dali na první místo?

Ivan David odvedl obrovský kus práce a v SPD máme pravidlo seniority, že jestli ten člověk pracuje, nemá žádný konflikt třeba se zákonem, jestli odvede svou práci, tak je automaticky tlačíme na nejvyšší pozice, protože si to odpracovali.

Sám jsem si myslel, že jednička bude Ivan David, ale nakonec jsme si společně sedli a domluvili se. Přestože je na kandidátce dvojka, tak by byl Ivan David šéfem delegace europoslanců SPD jako seniorní europoslanec.

Útok na voliče ODS

SPD míří Machem na voliče ODS. ‚Pokud nepřijde brutální krize, už jsou na svém stropu,‘ míní politolog Číst článek

Není angažování Petra Macha jako bývalého člena ODS a později předsedy Svobodných snahou odlákat voliče občanských demokratů, kteří třeba mohou být nespokojeni s tím, jakou politiku ODS dělá v koalici Spolu? Je za tím takováto vědomá taktika? Přeci jen na tyto voliče by měl fungovat lépe než bývalý sociální demokrat Ivan David…

Rozumím vám a budu úplně otevřený. Má to dva důvody.

První je, že náš dlouhodobý politický program je pravicový. Seděli jsme tady zhruba před půl rokem a vy jste se mě ptal: „Je SPD vlevo, nebo vpravo?“ Teď je to národní konzervativismus a už to slovo „konzervativismus“ dává tušit, že se to pomyslné kyvadlo naklání doprava. Naši poslanci si s Petrem Machem rozumí a on tak pomáhá překlápět kyvadlo ze středu trošičku doprava.

Druhým důvodem jsou nespokojení voliči ODS. Budu naprosto upřímný, máte pravdu, že na ně tím míříme. Je to i proto, že se ODS v poslední době hodně liberalizuje a posunuje směrem do středu. SPD určitě chce dát voličům i bývalým voličům ODS alternativu, určitou konzervativní možnost.

Zleva Petr Mach (SPD), Radim Fiala (SPD), předseda Tomio Okamura, Ivan David (SPD) a Zuzana Majerová (Trikolora) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

‚Raději pravičáky‘

Po bok svých bývalých kolegů z ČSSD, kteří k vám přešli, by se možná hodil Michal Hašek. Bývalého jihomoravského hejtmana jste neoslovovali?

Ne, tam nedošlo k vůbec žádnému kontaktu. Michal Hašek uvažuje o návratu do politiky, ale byl to levicový politik. Možná i tady se to už trochu škatulkuje, že bude hledat levicovou alternativu a ne SPD. Ani nevím, jaké jsou jeho představy nebo politické plány. Raději se díváme po schopných osobnostech, jako je Petr Mach.

Hašek se stal šéfem jihomoravské buňky strany PRO Jindřicha Rajchla, kterého asi nelze podezřívat z toho, že by byl založením levičák, byť vyjednával o společné kandidatuře s KSČM do evropských voleb. Jeho PRO má podobné programové priority jako SPD, na rozdíl od vás ale nemluví o vystoupení z Evropské unie, ale dává za vzor maďarského premiéra Viktora Orbána a chce reformovat EU zevnitř…

Kéž by to šlo, ale bojím se, že to nejde.

Michal Hašek v Terezíně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V poslední době je velkým tématem zemědělství. Jedním z protagonistů prvního velkého protestu v únoru byl i bývalý šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek, který už s vámi spolupracoval i na jarmarcích, které SPD pořádalo před minulými sněmovními volbami. Jeho jste oslovovali? Sám má totiž politické ambice, má své nové hnutí JaSaN.

S panem Jandejskem jsem o tom několikrát hovořil. Řekl mi ale, že se snaží vytvořit vlastní politické hnutí, které by chtělo ovlivnit politiku této země, zvlášť zemědělskou politiku.

Respektuji to a není tak s SPD nijak svázán. Jen jsme se potkali při kampani do Poslanecké sněmovny a posledních krajských volbách, kdy na našich jarmarcích čeští zemědělci prodávali svoje výrobky, maso, mléko, sýry… Jinak jsme se potkali na několika demonstracích, ale má vlastní politické cíle.

Zdeněk Jandejsek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do vlády s odborníky

Když se vám ti experti takhle hromadí, budete představovat i stínovou vládu? Hnutí ANO ji má, říká jí Lepší vláda, mají rozdělené úkoly, každý týden mají společné jednání. Plánujete jít také podobným směrem?

Zatím o stínové vládě neuvažujeme, chtěli bychom se s experty dohromady scházet. Nakonec by to fungovalo jako stínová vláda, ale nechceme to tak nazývat.

Zatím to funguje tak, že když máme nějaký problém, třeba migrace, tak zavoláme Martinu Pecinovi, když byly ty energie, tak Ivanu Noveskému, teď k manželství pro všechny to je paní senátorka Daniela Kovářová. To je skvělá dáma, která by byla zase dobrou ministryní spravedlnosti.

Fiala z SPD: Nemůžeme se zříkat vládní odpovědnosti, náš nejbližší koaliční partner je hnutí ANO Číst článek

Ministry by měli být odborníci, neměli by to mít poslanci za odměnu.

Je to celé taktika SPD, jak se dostat po příštích sněmovních volbách do vlády? Pokud ji bude skládat ANO, tak to by na „odborníky“ a „experty“ mohlo slyšet.

Pokud bychom byli, a my chceme být součástí příští vlády, tak jsem přesvědčen o tom, že ministry za nás budou právě tito odborníci, přestože máme určitě několik poslanců, kteří by se ctí mohli být ministry.

Už jsme o tom na poslaneckém klubu hovořili a všichni souhlasí s tím, že bychom do vlády angažovali odborníky. Chceme ukázat, že je SPD kompetentní, a to ukážeme jenom tak, když tam budeme mít člověka, který je opravdovým odborníkem. Ne jako když učitel půjde na ministerstvo zemědělství a bude se dva roky učit, jaké mají zemědělci problémy. Tohle nechceme, na to není čas.

Když si to představíme na konkrétním případu například poslankyň Lucie Šafránkové nebo Karly Maříkové, které se věnují sociálním tématům, tak před sebou nemají vidinu, že by mohly být ministryní práce a sociálních věcí, ale v ideálním případě třeba šéfkou sněmovního sociálního výboru, případně náměstkyní na daném ministerstvu? Jsou s tím srozumění?

Naši poslanci jsou s tím srozumění, nemíří na ministerstva. Nemůžu říct, že třeba nikdy v budoucnosti nemůžou být paní poslankyně Šafránková nebo Maříková ministryněmi, to dnes nemůžu vědět, ale…

Takže teď prostě máte takovouto taktiku…

Ano, teď je to taková strategie. Podle nás země má problémy a chceme je řešit odborně, aby člověk, který tam za nás půjde, to kompetentně vysvětloval do televize nebo do rozhlasu.