VIDEO: Fiala jednal s prezidentem Zemanem. ‚Předpokládá, že vládu sestavuji já,‘ řekl

Prezident Miloš Zeman, který zůstává v Ústřední vojenské nemocnici, se v sobotu na dálku spojil s kandidátem na předsedu příští vlády Petrem Fialou (ODS). Hlava státu v pátek ve vysílání Frekvence 1 řekla, že nemá problém Fialu jmenovat novým šéfem kabinetu. „Pan prezident předpokládá, že jediný, kdo v tuto chvíli sestavuje vládu, jsem já," potvrdil Fiala po jednání novinářům. Praha 13:37 6. 11. 2021 (Aktualizováno: 13:52 6. 11. 2021)

„Pan prezident je si zcela vědom toho, jak dopadly volby. Pan prezident předpokládá, že jediný, kdo v tuto chvíli sestavuje vládu, jsem já,“ oznámil po jednání předseda ODS.

Zeman potvrdil, že jmenuje Fialu premiérem, udělá vše, aby vláda vznikla co nejrychleji Číst článek

„Bavili jsme se o politické situaci, o dalších ústavních krocích. Byl to Miloš Zeman, jak ho znám z dřívějška, je si plně vědom svých úkolů,“ řekl Fiala médiím s tím, že Zeman nastínil plán dalších kroků. Po ustavující schůzi nové sněmovny by podle Fialy měl prezident Zeman přijmout demisi současné vlády Andreje Babiše (ANO).

„Poté se znovu setkáme, oba doufáme, že už ne přes videohovor, ale naživo. Na tomto setkání bych prezidentovi předložil seznam kandidátů, pan prezident vyjádřil přání se s nimi setkat. Pak by mělo dojít ke jmenování vlády,“ popsal.

„Všechno by se mělo odehrát v řádu týdnů. Pan prezdient projevil přání, aby se to nezdržovalo, bude to ale záviset i na tom, kdy bude schopen opustit nemocnici. Je tu určitý časový prostor, musí proběhnout ustavující schůze,“ připomněl Fiala.

O konkrétních kandidátech na ministerské posty se podle Fialových slov s prezidentem nebavil. „Nebavili jsme se o konkrétních jménech, zatím je nemáme, to bude předmětem dalších jednání,“ řekl předseda ODS.

Zavedená sonda

Hlava státu v pátek ve vysílání Frekvence 1 řekla, že nemá problém Fialu jmenovat novým šéfem kabinetu a že nebude bránit co nejrychlejšímu vzniku nové vlády.

„Program ODS je mi sympatický,“ podotkl prezident v rozhovoru a dodal, že si prostudoval programy všech kandidujících stran.

Zemanovi zůstává vyživovací sonda do žaludku. ‚Když neupraví životosprávu, bude to trvale,‘ zní z Hradu Číst článek

Zeman zároveň uvedl, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jmenuje novou vládu v Lánech, nikoliv na Pražském hradě. Také oznámil, že se cítí dobře. „Kroky, které se tady v nemocnici udělaly, vedly k tomu, že už jsem zcela normální,“ podotkl.

Podle zjištění serveru iROZHLAS.cz má ale český prezident i po převozu na rehabilitační oddělení do žaludku nadále zavedenou výživovou sondu (jinak PEG, pozn. red.) . „Pan prezident má momentálně PEG. Bylo to velmi rozumné, že mu sondu zavedli,” řekl redakci člen prezdientova lékařského konzilia Pavel Pafko.