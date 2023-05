Lipavský o možném návratu Fica: Přál bych si, aby ustoupil od svých naprosto nehorázných výroků

Možný návrat slovenského politika Roberta Fica do funkce premiéra je něco, co je nutné velmi pozorně sledovat. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) to řekl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). V souvislosti s Ficovou kritikou Evropské unie či protiruských sankcí Lipavský řekl, že by si přál, aby šlo pouze o předvolební rétoriku

Praha 16:15 14. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít