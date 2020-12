Český vědec a ekonom Filip Matějka získal prestižní grant Evropské výzkumné rady. Ve své dosavadní práci zkoumá, na co lidé upínají svou pozornost a jaké následky má, když si vyberou špatně. „Vidíme to i v současné krizi. Politici jsou lidé jako my a když si toho na svá bedra vezmou moc, může to špatně dopadnout. Přijde mi, že se snaží řešit moc věcí najednou a těm důležitým nevěnují dostatečnou pozornost,“ říká v Interview Plus. Interview Plus Praha 16:09 18. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problém Matějka vidí také v tom, že se dnes často čeká na rozhodnutí premiéra, který má ale příliš věcí k řešení | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Připomíná, že v uplynulém půl roce se řešila výstavba jaderných bloků, aukce kmitočtů, daňový balíček nebo zrušení superhrubé mzdy. Místo toho se ale politici měli soustředit na fungování chytré karantény, ekonomická opatření a především očkování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stát šetří na nákupu vakcín, nezvládnuté očkování nás bude stát stamiliardy, varuje ekonom Matějka

Jenže podobně jako stát na jaře zbytečně otálel a šetřil s pomocí ekonomice, nyní podle Matějky šetří na nákupu vakcín. „Zase nevěnujeme pozornost těm nejdůležitějším věcem: nakoupit co nejvíce vakcín a vypracovat detailní logistický plán.“

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ale Česko nepotřebuje velká očkovací centra, která se budují v Itálii nebo v Německu. Očkování by prý mohli zvládnout praktičtí lékaři.

„Jestli má pravdu on, tak ušetříme možná stovky milionů korun. Jestli mají pravdu jiní odborníci, tak proděláme stovky miliard korun. Zase šetříme na věcech, na kterých šetřit nemáme,“ upozorňuje Matějka.

Pozastavuje se i nad profesionální úrovní týmu, který má na starost přípravu očkování. Vláda by si podle něj měla najít experta se zkušenostmi s budováním logistických systémů, nikoli úředníka, který to nikdy v životě nedělal.

„Každý měsíc, o který se očkování protáhne, znamená stovky životů navíc a desítky miliard korun. Je to zásadní věc, tak tomu věnujme více pozornosti,“ vyzývá ekonom z CERGE-EI.

Rozdělená pozornost

Problém Matějka vidí také v tom, že se dnes často čeká na rozhodnutí premiéra, který má ale příliš věcí k řešení. „Nesmíme ignorovat, že jsme normální lidi a máme omezený čas. On by měl agendu někomu předat, protože sám na to má čas 30 vteřin denně,“ míní Matějka.

Sám přiznává, že stejně jako vláda nestíhá věnovat pozornost všemu. „Přestože jsem se toho nějakou dobu přímo účastnil z větší blízkosti, tak už vůbec nevím, jaká pravidla teď platí. Vede to k nejistotě, která je za polovinou celého ekonomického propadu,“ upozorňuje někdejší člen ekonomického poradního týmu při ústředním krizovém štábu.

Matějka zdůrazňuje, že pokud lidé neznají pravidla, nebudou je ani dodržovat. Současně se opatření nesmí stále měnit, protože lidé si potřebují na věci zvyknout. Řadu věcí je navíc možné předvídat, nemusely se proto například překotně otevírat a znovu zavírat restaurace.

Čemu se bude Filip Matějka věnovat v novém výzkumném projektu? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.