Říha se opět stal náměstkem ministra obrany. ‚Má mou důvěru, je to kvalitní právník,‘ řekl Metnar

Náměstkem ministra obrany se stal opět Filip Říha. Od pondělí vede právní a investiční sekci, která byla zřízena od začátku roku. V pondělí sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Říha zvítězil ve vypsaném výběrovém řízení. V minulosti na ministerstvu vedl sekci pro vyzbrojování. Ve funkci skončil na začátku loňského roku kvůli kritice zakázek, u kterých úřad na počátku uvedl nižší předpokládanou cenu, než jaká nakonec byla reálná. Praha 11:32 1. února 2021

Do výběrového řízení, ve kterém Říha zvítězil, se podle Pejška přihlásili dva uchazeči. „Filip Říha má mou důvěru, je to kvalitní právník a odborník s dostatkem zkušeností a dobrou znalostí resortu obrany,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Uvedl, že nová sekce vznikla k 1. lednu a má dva hlavní úkoly. „Posílit legislativní a právní oblast v rámci resortu obrany a převzít od sekce nakládání s majetkem zejména tu část rozsáhlé agendy, která se týká investic do nemovité infrastruktury,“ uvedl ministr.

Ministr obrany má nyní osm náměstků, což je společně s ministerstvem práce a sociálních věcí nejvíc mezi vládními úřady.

Říha ke svému jmenování poznamenal, že na ministerstvu působí osm let, novou pozici považuje za novou výzvu. „Rostoucí obranný rozpočet a posilování armády zvyšují i nároky na právní servis ze strany ministerstva v oblasti uzavřených smluv a plněných úkolů,“ uvedl.

„S pokračující modernizací naší armády souvisí i efektivní hospodaření s nemovitým majetkem a investice do movitého majetku nezbrojního charakteru,“ dodal.

Od ledna byl vedením sekce právní a investiční pověřen Marek Vlasák. Jak ale v prosinci informoval server iROZHLAS.cz, původně se mluvilo o tom, že pověřen bude právě Říha. Pejšek to ale tehdy odmítl s tím, že bývalému náměstkovi nic nebrání v tom, aby se do výběrového řízení na nový post přihlásil.

Problém se zakázkami

Filip Říha ve vedení resortu skončil kvůli nejasnostem kolem ceny některých zakázek. Ministerstvo totiž nejdříve deklarovalo, že nakoupí rušičky komunikace STARKOM za 960 milionů korun. Záhy však cenu zvedlo na téměř dvojnásobek, jak tehdy zjistil iROZHLAS.cz. Resort se ale hájil tím, že vycházel z neaktuálních ceníků vojenské techniky.

Podobné pochybnosti panovaly také v případě nákupu radarů Věra. Resort sledovací systém loni objednal za 1,5 miliardy korun. Ve starších podkladech pro vládu se přitom počítalo s cenou 780 milionů korun. Část poslanců z výboru pro obranu proto zakázky označovala za předražené. Zakázkou se zabývala vojenská policie i vnitřní kontrola úřadu, pochybení nezjistily.

Kritiku si přitom resort vysloužil také od premiéra Andreje Babiše (ANO). „Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích, a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu,“ komentoval zakázky loni v únoru na svém facebooku.

O půl miliardy nad plán přitom teď stála také modernizace 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š. Ministerstvo za ni zaplatí 1,2 miliardy korun. Zakázka měla původně stát asi 792 milionů korun bez DPH. Obrana již dříve uvedla, že důvodem zvýšení ceny je rozšíření rozsahu zakázky.

Říha tehdy odmítl, že by pochybil a že by nedodržel zákon. Odchod zdůvodnil mediálním tlakem na ministerstvo. Z ministerstva odešel, záhy se ale vrátil, pracoval na referentské pozici jako právník kabinetu ministra.