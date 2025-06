Filip Turek čelí obvinění ze znásilnění a domácího násilí. ‚Promiskuita ano, trestný čin ne,‘ reagoval

Obvodní státní zastupitelství Prahy 4 řeší trestní oznámení, které na europoslance a čestného prezidenta politického uskupení Motoristé sobě Filipa Turka podala jeho bývalá přítelkyně. Server Page not found v pondělí napsal, že žena politika viní z několik let trvajícího domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i znásilnění, a to v období před 15 až 20 lety. Turek obvinění z násilí odmítl, připustil jen nevěru.

